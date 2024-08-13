ЦБ повысил курс евро на 14 августа 2024 года почти на 4 рубля

С 96,685 рубля за €1 до 100,559 рубля.Официальный курс доллара на 14 августа составил 92,65 рубля — на 2,7 рубля больше, чем 13 августа.С 13 июня 2024 года для расчёта официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ использует отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.Регулятор поменял порядок процедуры, когда Мосбиржа попала под санкции США. Площадке тогда пришлось приостановить торги долларом и евро, а ЦБ — гонконгским долларом.Курс юаня к рублю продолжают определять по рыночному курсу Мосбиржи. На 14 августа 2024-го он составил 12,023 рубля.Фото: Ibrahim Boran / Unsplash#новости #курсывалют
Нужно уже просто курс зафиксировать - и заебок. Для удобства, 14 рублей равно 88 долларов, например.
Никаких проблем с расчётами, стабильность, опять же. Одни плюсы.
Жюдх
Ждюх)
Чисто для удобства, 100 = 1
Х