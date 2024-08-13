Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Крипто
Маркетинг
Сервисы
Личный опыт
Техника
Путешествия
Мнения
Маркетплейсы
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

ЦБ повысил курс евро на 14 августа 2024 года почти на 4 рубля

С 96,685 рубля за €1 до 100,559 рубля.

  • Официальный курс доллара на 14 августа составил 92,65 рубля — на 2,7 рубля больше, чем 13 августа.
  • С 13 июня 2024 года для расчёта официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ использует отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.
  • Регулятор поменял порядок процедуры, когда Мосбиржа попала под санкции США. Площадке тогда пришлось приостановить торги долларом и евро, а ЦБ — гонконгским долларом.
  • Курс юаня к рублю продолжают определять по рыночному курсу Мосбиржи. На 14 августа 2024-го он составил 12,023 рубля.
Фото: Ibrahim Boran / Unsplash
Фото: Ibrahim Boran / Unsplash

#новости #курсывалют

29
29 комментариев
debil
7
Ответить
Слегка Придурковатый

Нужно уже просто курс зафиксировать - и заебок. Для удобства, 14 рублей равно 88 долларов, например.

Никаких проблем с расчётами, стабильность, опять же. Одни плюсы.

4
Ответить
Veronika Golovina

Жюдх

1
Ответить
Casey Dat

Ждюх)

1
Ответить
d679eaad610471402e548ca689df29

Чисто для удобства, 100 = 1

1
Ответить
Veronika Golovina

Х

1
Ответить
Юридический кавалер
1
Ответить