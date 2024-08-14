День 903: ГЛОНАСС разработала российский аналог А-GPS для смартфонов

Российские онлайн-кинотеатры заметили прирост спроса на детский контент на фоне замедления YouTube в стране. У «Кинопоиска» число подписчиков, которые смотрели такой контент, увеличилось с 5 по 11 августа 2024 года в 1,5 раза неделя к неделе. В Okko говорят о росте смотрящих подписчиков «в детском профиле» на 89% за месяц. В Premier просмотры детско-семейного контента выросли с 1 по 12 августа в 3,5 раза неделя к неделе, а у Kion — примерно на 50%. На рынке считают, что тенденция краткосрочная.