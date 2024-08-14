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Полина Лааксо
Деньги

День 903: ГЛОНАСС разработала российский аналог А-GPS для смартфонов

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: КП
Источник фото: КП

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 августа: доллар — 92,65 рубля (на 2,7 рубля больше, чем 13 августа), евро — 100,55 рубля (на 3,9 рубля больше).

Кто и как адаптируется

«Яндекс» начал предлагать производителям новый способ интеграции своей мультимедийной системы «Яндекс Авто», узнал «Ъ». Раньше он продавал единое решение Yandex Automotive Platform (объединяет все сервисы и компоненты). Теперь предлагает и набор сервисов Yandex Automotive Services, потому что российский авторынок «сдвинулся в сторону китайских брендов», у которых есть интерфейсы, но может не быть отдельных сервисов. Так, например, Haval интегрирует в новую версию Haval F7 «Навигатор» и «Музыку» от «Яндекса».

Российская ИТ-компания ГЛОНАСС (оператор системы ЭРА-ГЛОНАСС) разработала аналог А-GPS — технологии для ускорения определения местоположения на смартфонах, пишет «Прайм» со ссылкой на главу компании. Продукт внесли в реестр отечественного ПО. В компании говорят, что «в отличие от зарубежных аналогов он не передаёт данные о местоположении устройства на сервера иностранных компаний».

Контекст

Российские онлайн-кинотеатры заметили прирост спроса на детский контент на фоне замедления YouTube в стране. У «Кинопоиска» число подписчиков, которые смотрели такой контент, увеличилось с 5 по 11 августа 2024 года в 1,5 раза неделя к неделе. В Okko говорят о росте смотрящих подписчиков «в детском профиле» на 89% за месяц. В Premier просмотры детско-семейного контента выросли с 1 по 12 августа в 3,5 раза неделя к неделе, а у Kion — примерно на 50%. На рынке считают, что тенденция краткосрочная.

«Ведомости» спросили у аналитиков, с чем связано ослабление рубля к доллару. Среди причин — напряжённая геополитическая ситуация, «структурная трансформация экономики» в условиях санкционного давления и проблемы с платежами за внешнеэкономические сделки.

Российские профильные ведомства начали запрашивать у новых собственников выкупленных у иностранцев компаний отчёты о достижении ключевых показателей эффективности (KPI), которые ранее были согласованы правкомиссией, пишет РБК со ссылкой на юристов.

Сооснователь «Альфа-групп» Михаил Фридман подал иск к Люксембургу в Гонконгский арбитраж, сообщили «Ведомости». Он считает «незаконной экспроприацией» заморозку своих активов «в рамках исполнения санкций ЕС» — и требует $16 млрд компенсации.

Новости предыдущего дня, 13 августа — здесь.

#новости

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67
67 комментариев
Отрицательный Веган

В компании говорят, что «в отличие от зарубежных аналогов он не передаёт данные о местоположении устройства на сервера иностранных компаний»А передаёт на свои, родные 😂😂😂😂😂

26
1
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Запопу Кусь

А чего вы ржёте? Вот отрубят вам американцы GPS ради свободы и демократии - и вы останетесь без геолокации. 💁‍♀️

Реально удивляет, что наши люди заботятся об американцах больше чем о самих себе. 💁‍♀️

5
3
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S.Capusta

Ну и немного в Китай.
Но это как бы не считается. ))

9
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Вадим Д.

Со своими делить — не грех, а почётная обязанность!
А вам, россияне, что, есть что скрывать? А пройдёмте-ка, покайтесь.

4
1
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Fire Lake

вы уже пересекли верхний ларс?

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Вадим Д.

в отличие от зарубежных аналогов он не передаёт данные о местоположении устройства на сервера иностранных компаний😁 Так GPS на российские серверы тоже ничего не передаёт, так себе повод для гордости.
Что за клоуны с таким подходом? Стучит родным майорам? Скрепно, хорошо!

10
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Alex Nosov

Так GPS на российские серверы тоже ничего не передаёт, так себе повод для гордостиПовод в аккурат по умственным способностям электората

6
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