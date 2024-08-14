День 903: ГЛОНАСС разработала российский аналог А-GPS для смартфонов

«Яндекс» начал предлагать производителям новый способ интеграции своей мультимедийной системы «Яндекс Авто», узнал «Ъ». Раньше он продавал единое решение Yandex Automotive Platform (объединяет все сервисы и компоненты). Теперь предлагает и набор сервисов Yandex Automotive Services, потому что российский авторынок «сдвинулся в сторону китайских брендов», у которых есть интерфейсы, но может не быть отдельных сервисов. Так, например, Haval интегрирует в новую версию Haval F7 «Навигатор» и «Музыку» от «Яндекса».
В компании говорят, что «в отличие от зарубежных аналогов он не передаёт данные о местоположении устройства на сервера иностранных компаний»А передаёт на свои, родные 😂😂😂😂😂
А чего вы ржёте? Вот отрубят вам американцы GPS ради свободы и демократии - и вы останетесь без геолокации. 💁♀️
Реально удивляет, что наши люди заботятся об американцах больше чем о самих себе. 💁♀️
Ну и немного в Китай.
Но это как бы не считается. ))
Со своими делить — не грех, а почётная обязанность!
А вам, россияне, что, есть что скрывать? А пройдёмте-ка, покайтесь.
вы уже пересекли верхний ларс?
в отличие от зарубежных аналогов он не передаёт данные о местоположении устройства на сервера иностранных компаний😁 Так GPS на российские серверы тоже ничего не передаёт, так себе повод для гордости.
Что за клоуны с таким подходом? Стучит родным майорам? Скрепно, хорошо!
Так GPS на российские серверы тоже ничего не передаёт, так себе повод для гордостиПовод в аккурат по умственным способностям электората