Власти усилили контроль за достижением KPI в выкупленных у иностранцев компаниях — РБК

Ключевые показатели эффективности (KPI) согласовывают с правкомиссией при покупке.О том, что профильные ведомства запрашивают отчёты о KPI у новых собственников, сообщили РБК в консалтинговой ASB Consulting Group. Данные подтвердили несколько юристов на рынке слияний и поглощений. «Особую активность» заметили в январе и июле 2024 года, когда завершались полугодия.Новый порядок сделок с нерезидентами действует в России с марта 2022 года: согласно ему, все подобные операции должны получать одобрение правкомиссии. Установка целей для новых акционеров — одно из условий.Показатели могут быть базовыми — это, например, «сохранение технологического потенциала и основного вида экономической деятельности хозяйственного общества, сохранение рабочих мест и исполнение обязательств по договорам с юрлицами».Но иногда ведомства просят учесть требования, характерные для конкретного бизнеса, сообщают юристы: по целевому уровню выпуска продукции или импортозамещению. И показатели не должны быть ниже тех, что действовали при собственниках-иностранцах.Запросы о выполнении KPI носят «полуофициальный характер», при этом игнорировать их «невозможно», так как они «содержат вполне конкретные требования по предоставлению информации в определённый срок».Ответственности за невыполнение таких KPI нет. Последствия не могут однозначно сформулировать и ведомства. Но юристы не исключают, что санкции могут быть: например, изъятие активов или ограничение права распоряжаться ими.Источник фото: «Ъ»В 2022 году иностранный бизнес продал в России активы на сумму $16,31 млрд, в 2023 году — на $11,14 млрд, а в первом полугодии 2024 года — на $1,59 млрд, приводит РБК данные агентства AK&M.#новости
Какая дииииичччччьььь! Худший вариант убогого госкапитализма.
Ой, ну смешно конечно. 🤭
Это как если бы Тим Кук отчитывался перед президентом США за новые фичи в айфоне. 😸
Не так.
Это как бы если Apple разрешили продать за 30% реальной стоимости, взяли бы с этого дополнительный налог.
А новый владелец отчитывался бы за «сохранение технологического потенциала и основного вида экономической деятельности хозяйственного общества, сохранение рабочих мест и исполнение обязательств по договорам с юрлицами».
И показатели не должны быть ниже тех, что действовали при собственниках-иностранцах.Лол, ну удачи