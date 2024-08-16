Юристы рассказали РБК о блокировках счетов некоторых россиян в банках США, если те заходят в аккаунты из России

Они связывают это с чрезмерным соблюдением санкционных требований.Банки в США могут заблокировать счета своим клиентам, если они заходят в аккаунты с территории России — их вычисляют по российскому IP-адресу, рассказали опрошенные РБК юристы.Например, в ASB Consulting фиксируют такие случаи «последние полтора года», в Pen & Paper отмечают рост случаев «примерно с конца прошлого года». О проблеме знают и в адвокатском бюро КИАП, а среди клиентов FTL Advisers, которые долго пользуются американскими банковскими продуктами и находятся в России, таких случаев блокировки счетов не выявлено.Юристы связывают это с overcompliance — чрезмерным соблюдением санкционных требований. При этом в FTL Advisers отметили, что банки могут заблокировать счёт, только если заподозрят незаконную деятельность.В Pen & Paper указали, что OFAC Минфина США действительно советует блокировать счета клиентов, которые пытаются осуществить платёж с подсанкционной территории, полагаясь на их IP-адрес. Но это касается территорий, против которых введены всеобъемлющие территориальные санкции, — например, Ирана.Поэтому, вероятно, банки самостоятельно вводят политику блокировок, исходя из «внутренней оценки взаимодействия с Россией» как с юрисдикцией с повышенными рисками.Партнёр «Рустам Курмаев и партнёры» Дмитрий Клеточкин отметил: блокировки могут происходить, если банк предполагает, что клиент использует счёт в интересах российского государства или подсанкционных лиц. Но «“токсичное” поле не очерчено чётко», и с ограничениями может столкнуться любой, указал он.В консалтинговой ITSWM отметили, что у американских банков пока нет запрета на использование их приложений из России, но они могут отслеживать IP-адреса клиентов для установления их резидентства. Например, у клиента может быть ВНЖ или паспорт другой страны, но он живёт в России или проводит много времени на её территории. При этом банки в странах, присоединившихся к санкциям, не обслуживают тех, кто постоянно находится в России.#новости
Но «“токсичное” поле не очерчено чётко», и с ограничениями может столкнуться любой, указал он.
Помню, что тут говорили, что на паспорт не смотрят :)
так на паспорт и не смотрят. Смотрят на то где делают фин операцию.
Гражданину США тоже заблокируют и попросят явиться в отделение, чтобы убедиться в возвращении.
Кто такое говорил? Пусть попробует открыть счет с паспортом Афганистана или Ирана. Знакомая иранка в Польше, имея внж и мужа с пмж по корням, до сих пор ничего серьезнее революта открыть не может.
Ты в глаза что ли долбишься? Написано же:
если они заходят в аккаунты с территории России
«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»
Вы хотите сказать, что Россия снабжает своего врага, прямо как Сталин Гитлера? Уран используется на подводных лодках и для ядерного оружия. Получается, что Россия снабжает армию США. Ничего личного, просто бизнес)
Куда смотрит ФСБ? Кто это допустил?
Так много вопросов и так мало ответов. Главное только не выйти на самих себя)