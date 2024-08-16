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Полина Лааксо
Деньги

«ТКС Холдинг» получил контроль над 99,4% «Росбанка»

И тем самым завершил сделку по объединению.

  • 15 августа 2024 года «ТКС Холдинг» купил 1,42 млрд акций ПАО «Росбанк» — 91,89% от общего количества бумаг ПАО, следует из данных в центре раскрытия корпоративной информации.
  • Ещё 7,5% акций находятся на балансе «Русфинанса», который принадлежит «Росбанку». С учётом этой доли холдинг и его аффилированные лица контролируют 99,4% банка.
  • «ТКС Холдинг» также направил в ЦБ оферту на выкуп оставшихся 0,6% «Росбанка» у миноритариев. Условия пока неизвестны.

Дополнено в 20:09 мск. В «ТКС Холдинге» сообщили, что раскроют детали сделки 20 августа 2024 года — на презентации полугодовой отчётности.

Источник фото: «Ъ»
Источник фото: «Ъ»
  • «Т-Банк» объявил о планах объединиться с «Росбанком» в марте 2024 года. В том же месяце источники «Ъ» рассказывали, что первый допустил закрытие «нерентабельных» бизнес-линий «Росбанка» в случае сделки, но в обеих компаниях заявляли: «информация не соответствует действительности».
  • В мае акционеры материнской компании «Т-Банка» одобрили интеграцию «Росбанка» в холдинг и допэмиссию акций для его покупки. Сделку хотели закрыть до конца третьего квартала 2024 года.
  • В «Т-Банке» говорили, что интерес к слиянию обусловлен многими факторами. «Т-Банк» «как собака на сене — сидит на большой клиентской базе, но не может в полной мере её реализовать». А «Росбанк» — готовый актив «с хорошим, честным и чистым капиталом». Бренд «Росбанка» пока планируют сохранить.

#новости #тбанк #росбанк

99
11
27
27 комментариев
Rha

Классно. А ТКС холдинг не хочет деньги инвесторам вернуть? Или акции выкупить от СПБ биржы?

8
1
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Запопу Кусь

— А с деньгами как вопрос обстоит?
— С какими деньгами?!
— Которые я вложил.
— Куда ты вложил?!
— В капитал.
— В какой?!
— Прожиточного минимума.
— П***с ё***й!

9
1
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Илья

Вижу 2 плюса:
- Отделения у Тинька
- Минус один говнобанк

4
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неформат

осталось чтобы их обоих купил 1 мегаговнобанк

7
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Павел Вострилов

Отделений у тинька не будет, Росбанк их закрывает все и людей там массово сокращают

3
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Fareed Khvn

Отделения в основном закрылись уже. Остались несколько штук

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Запопу Кусь

Т-Банк
Р-Банк
ТР-ТР-ТР 🚗

4
1
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