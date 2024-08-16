UniCredit в иске к ЕЦБ из-за предписания о сокращении бизнеса в России усомнился, что у регулятора есть право требовать этого

И заявил, что ЕЦБ нарушил принцип «уважения частной собственности».Итальянский банк UniCredit подал иск к Европейскому центральному банку (ЕЦБ) 29 июня 2024 года, а рассказал о нём 1 июля. Тогда он говорил, что добивается от суда «окончательных юридических объяснений» требований регулятора о сокращении бизнеса в России. Такое предприсание ЕЦБ выдал весной 2024 года.Теперь Европейский суд общей юрисдикции опубликовал детали претензий банка, о них пишет РБК.UniCredit просит суд отменить предписание ЕЦБ, но согласен и на частичное удовлетворение иска. Например: на отмену запрета после 1 июня 2024 года выдавать новые или продлевать уже выданные кредиты, а также запрета привлекать средства на счета и срочные депозиты внутри России от любых клиентов за исключением российских «дочек» банков Европы, Великобритании, Швейцарии и США.Банк также устроит, если суд отменит запрет с 1 сентября 2024 года проводить платежи российских клиентов в евро, долларах, юанях, британских фунтах, тенге, швейцарских франках и иенах — за исключением клиентов из «белого списка».В иске UniCredit приводит аргументы, почему суд должен удовлетворить его требования. Например, банк считает, что регулятор нарушил принцип «надлежащего управления» — то есть не провёл расследование и не объяснил причины, по которым выдал предписание.Также, по мнению UniCredit, вменённые банку обязательства противоречивы, а выполнить требования ЕЦБ невозможно. Кроме того, регулятор нарушил «принцип соразмерности, уважения частной собственности UniCredit SpA и его свободы ведения предпринимательской деятельности».Последний аргумент — что у ЕЦБ нет полномочий на принятие решения ratione loci. Имеется в виду, что нарушения, о которых говорит регулятор, совершены «за пределами его юрисдикции» — то есть не на территории ЕС.Фото: European Pressphoto AgencyВ апреле 2024-го ЕЦБ призвал сократить бизнес в России австрийскую RBI, владеющую «Райффайзенбанком», — та, чтобы выполнить предписание, решила сократить выдачу кредитов. Предписание о сворачивании бизнеса получила также венгерская OTP Group — от ЦБ Венгрии.UniCredit ещё в мае 2022 года начал предварительные переговоры о продаже бизнеса в России, писал Bloomberg. Но процесс ухода из страны затянулся на фоне запрета на сделки с акциями долями в уставном капитале 45 банков без разрешения правкомиссии.В июне 2024 года Орчел в интервью FT рассказал, что попытка продать банк или уйти из страны — это сложная задача, потому что нужно соответствовать «политической воле» России и одновременно попытаться избежать санкций с обеих сторон. Банк не оставляет попыток найти выход, но вариантов практически нет.#новости #unicredit
Райф:
Кто-то немного потребовал законности? Ну наконец-то.
Жаль что не в РФ.
Ну в целом их претензии к ЕЦБ звучат разумно: немного странно, когда кто-то говорит частному бизнесу, где и что делать. Если они хотят остаться, то это их право. Но скорее всего им просто прилетят вторичные санкции в ту же самую секунду, как они по недосмотру проведут транзакцию подсанкционного лица или организации из РФ.
немного странно, когда кто-то говорит частному бизнесу, где и что делатьТы не из России что-ли?
немного странно, когда кто-то говорит частному бизнесу, где и что делать - это уже давно не странность а обыденность
Попробовал бы российский банк подать иск к ЦБ РФ 🤣