Холдинг Ad.ru заявил, что участвовал в создании Hamster Combat, — но основатель проекта Эдуард Гуринович это отрицает

В материале «Лента.ру» пишет, что холдинг называется Ad.ru — он связан с кипрской компанией Adru Tech Ltd. Она же указана в пользовательском соглашении на сайте инвестфонда AdFirst, который, вкладывался, например, в сервис вызова премиальных автомобилей Wheely, сервис автоматизации бизнес-процессов Osome и другие.

Гендиректор у обеих компаний один и тот же — Антон Горшков.