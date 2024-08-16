Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Крипто
Маркетинг
Сервисы
Личный опыт
Путешествия
Техника
Маркетплейсы
Карьера
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

Холдинг Ad.ru заявил, что участвовал в создании Hamster Combat, — но основатель проекта Эдуард Гуринович это отрицает

Теперь компания хочет решать вопрос «в правовом поле» — и уже подала досудебную претензию.

  • В 2020 году Эдуард Гуринович обратился в холдинг Ad.ru и предложил сотрудничество: создать вместе платформу для мобильного киберспорта Arenum. Стороны вместе инвестировали в проект по $600 тысяч в обмен на долю в 18,6%, рассказали «Ленте.ру» в холдинге.
  • Затем Ad.ru «включился в проект» — команда Arenum и Гуринович получили ещё «свыше миллиона долларов», а холдинг увеличил свою долю до 25%.
  • Компания развивалась несколько лет — но прибылью с инвесторами не делилась, объясняя, что все «деньги уходят на новые игры и тестирование гипотез». Команда Arenum присылала холдингу только отчёты, а весной 2024 года запустила проект Hamster Kombat.

В материале «Лента.ру» пишет, что холдинг называется Ad.ru — он связан с кипрской компанией Adru Tech Ltd. Она же указана в пользовательском соглашении на сайте инвестфонда AdFirst, который, вкладывался, например, в сервис вызова премиальных автомобилей Wheely, сервис автоматизации бизнес-процессов Osome и другие.

Гендиректор у обеих компаний один и тот же — Антон Горшков.

  • В июне этого же года Гуринович «неожиданно открестился» от Arenum и начал утверждать, что Hamster Kombat не связана с компанией, рассказывает изданию гендиректор Ad.ru Антон Горшков.

В июне [2024 года] я предложил Гуриновичу встретиться, чтобы обсудить нашу позицию в проекте или наш выход из него. Встреча проходила в достаточно странной атмосфере. Сначала он сказал, мол, не переживайте, к осени денег будет столько, что хватит всем.

А потом вдруг: «Вы не имеете никакого отношения к проекту. Да, мы использовали команду, но название другое». При этом Ad.ru участвовал в проекте более четырёх лет и не только деньгами, но и разработкой механик, которые позже были применены в Hamster Kombat.

Антон Горшков, глава Ad.ru
  • В качестве «доказательств» связи «Лента.ру» приводит «техническую экспертизу», которая показывает, что «серверы игры находятся в одном хостинге с Arenum, то есть потребляют её мощности».
  • The Bell ещё в июне 2024-го писал, что вместе с основным доменом игры создали ещё один — hamsterkombat.com, при регистрации которого указывали почту ap@arenum.games. Она как раз принадлежит Arenum, среди акционеров которой числится Гуринович. У «Ленты.ру» в распоряжении есть документы, где говорится, что Ad.ru — также один из акционеров Arenum.
  • Холдинг заявил, что планирует решать вопросы «в правовом поле». «Мы направили досудебную претензию и естественно хотим в рамках закона, в рамках суда добиваться справедливости и отстаивать наши интересы», — заявили в компании.
Полина Лааксо
Телеграм
«У нас уже есть прибыль»: создатели Hamster Kombat — о Telegram-«тапалке» и её перспективах
  • Hamster Kombat — «тапалка» в Telegram, в которой нужно жать на хомяка ради виртуальных монет. Их также дают, если выполнять разные задания, покупать «бусты» (есть бот-«кликер») и собирать комбокарточки. Многие «зарабатывают» именно на этом, вместо того чтобы постоянно «тапать».
  • Игра запустилась в марте 2024 года. По её же данным, на начало августа Hamster Kombat насчитывала 300 млн игроков. В планах — завлечь в проект 1 млрд человек и построить «экосистему из взаимосвязанных игр и сервисов, центром которой станет токен HMSTR».
  • Говорят, что за запуском стоит сооснователь CarPrice и CarMoney Эдуард Гуринович. Сам он позже писал только о том, что вместе с «командой» купил права на бренд Hamster Kombat в России.
Евгения Евсеева
Крипто
Кто создал игру Hamster Kombat: The Bell — об основателях из России и возможностях продвижения для Telegram

#новости #hamsterkombat

44
33
11
26
26 комментариев
Михаил

Как маленькие, тут нужен не суд, а дон или керимов, кто первый из этих сторон догадается за 35% обратиться к ним, того и будут оставшиеся 64% проекта 😀

16
1
Ответить
Илья

Там с carmoney не всё так просто. Даже дон может не затащить.

Ответить
Игорь З.

да, это будет по взрослому

Ответить
bidjo badjo

Чтобы вы понимали: Подобного рода новости рассчитаны на раскрутку всякого гoвнa типа хомяков

5
Ответить
Sergey

ну да, никто же не слышал об этой шляпе до выхода новости

9
Ответить
Олег Миллер

ох кому то прилетит за это говно, ой прилетит

Ответить
Нейрослав Жепетеев

Да наоборот. Вы новость читали? Там скорее очернение проекта (будто никто не знал про то, что в бизнесе всегда всех кидают) на реалиях.
Да и про Хомяков подзабыли все, а такие новости лишь будут намекать просто о существовании проекта, когда как все знают, что всем давно насрать.

Ответить