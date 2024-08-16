Холдинг Ad.ru заявил, что участвовал в создании Hamster Combat, — но основатель проекта Эдуард Гуринович это отрицает

В июне [2024 года] я предложил Гуриновичу встретиться, чтобы обсудить нашу позицию в проекте или наш выход из него. Встреча проходила в достаточно странной атмосфере. Сначала он сказал, мол, не переживайте, к осени денег будет столько, что хватит всем.
А потом вдруг: «Вы не имеете никакого отношения к проекту. Да, мы использовали команду, но название другое». При этом Ad.ru участвовал в проекте более четырёх лет и не только деньгами, но и разработкой механик, которые позже были применены в Hamster Kombat.
Как маленькие, тут нужен не суд, а дон или керимов, кто первый из этих сторон догадается за 35% обратиться к ним, того и будут оставшиеся 64% проекта 😀
Там с carmoney не всё так просто. Даже дон может не затащить.
да, это будет по взрослому
Чтобы вы понимали: Подобного рода новости рассчитаны на раскрутку всякого гoвнa типа хомяков
ну да, никто же не слышал об этой шляпе до выхода новости
ох кому то прилетит за это говно, ой прилетит
Да наоборот. Вы новость читали? Там скорее очернение проекта (будто никто не знал про то, что в бизнесе всегда всех кидают) на реалиях.
Да и про Хомяков подзабыли все, а такие новости лишь будут намекать просто о существовании проекта, когда как все знают, что всем давно насрать.