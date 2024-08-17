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Артур Томилко
Деньги

День 906: доля доллара и евро в расчётах за российский экспорт опустилась ниже 20%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото ТАСС
Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17 августа: доллар — 88,9 рубля (на 11 копеек больше, чем 16 августа), евро — 97,83 рубля (на 49 копеек меньше).

Мосбиржа с 19 августа 2024 года исключит БПИФы «Тинькофф» с заблокированными активами («Тинькофф Technology», «Тинькофф USA 500», «Тинькофф Индекс IPO» и другие) из списка ценных бумаг. Торги по ним прекратятся.

Кто и как адаптируется

Совладельцы головной структуры ИТ-холдинга Fplus продали 50% закрытому паевому фонду «Нуклон», выяснил «Ъ». Владевший 10% компании Олег Барабанов продал свою долю полностью. В холдинге объясняют, что привлечение новых партнеров нужно для выхода на IPO. На рынке сумму сделки оценивают в 50 млрд рублей.

Из совета директоров Ozon вышли четыре независимых участника: Нилеш Пахани, Чарльз Райан, Лидия Джетт и Питер Сирота. Также орган покинули представители «Восток инвестиции» Елена Ивашенцева и Дмитрий Каменский, их места займут замгендиректора «Т Плюс» Кирилл Лыков и бывший вице-президент «Ростелекома» Александр Роговой. О назначении новых независимых директоров объявят позже.

Контекст

Доля доллара и евро в расчётах за российский экспорт по итогам второго квартала 2024 года впервые опустилась ниже 20% и составила 17,6%, следует из данных ЦБ. Доля рубля составила 40%, доля валют дружественных стран (юани, тенге, рупии, дирхамы и другие) — 42,4%.

Наиболее популярными европейскими направлениям у российских туристов летом 2024 года стали Париж (5,7% бронирований), Милан (5,3%), Рим (5%), подсчитали в OneTwoTrip. Средняя стоимость проживания в них составляет 12-16 тысяч рублей в сутки. В топ-10 также вошли Белград, Будапешт, Венеция, Вена, Мадрид и Берлин.

Новости предыдущего дня, 16 августа — здесь.

#новости

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97 комментариев
Невкусно и грустно

Наиболее популярными европейскими направлениям у российских туристов летом 2024 года стали Париж (5,7% бронирований), Милан (5,3%), Рим (5%), подсчитали в OneTwoTrip.Почему не Шеньчжень или Бангалор? Куда смотрит ФСБ? Одни недружественные страны

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Alexey Arhipov

Статистика по европейским городам среди европейских бронирований. Не сказано сколько процентов ушло на ЕС, сколько на РФ и куда ещё... Может 1% от всех путешествий пришлось на Европу, и среди неё так распределились бронирования... В общем что новость ни о чём, что коммент.

25
1
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Alexander Skripkin

Шеньчжень в Европейском направлении?
Дали аналитику именно по европейскому направлению, что является малой частью всех путешествий. Научись читать буквы прежде чем обсираться прилюдно, василий

17
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Иван

как ещё убедиться, что они загнивают?

10
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Укладчик стекловаты

Почему не Алтай, не Камчатка.

5
1
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Dmitriy Galyanov

европейскими направлениямиА когда Шеньчжень и Бангалор оказались в Европе?

2
1
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