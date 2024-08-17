День 906: доля доллара и евро в расчётах за российский экспорт опустилась ниже 20%

Наиболее популярными европейскими направлениям у российских туристов летом 2024 года стали Париж (5,7% бронирований), Милан (5,3%), Рим (5%), подсчитали в OneTwoTrip. Средняя стоимость проживания в них составляет 12-16 тысяч рублей в сутки. В топ-10 также вошли Белград, Будапешт, Венеция, Вена, Мадрид и Берлин.
Наиболее популярными европейскими направлениям у российских туристов летом 2024 года стали Париж (5,7% бронирований), Милан (5,3%), Рим (5%), подсчитали в OneTwoTrip.Почему не Шеньчжень или Бангалор? Куда смотрит ФСБ? Одни недружественные страны
Статистика по европейским городам среди европейских бронирований. Не сказано сколько процентов ушло на ЕС, сколько на РФ и куда ещё... Может 1% от всех путешествий пришлось на Европу, и среди неё так распределились бронирования... В общем что новость ни о чём, что коммент.
Шеньчжень в Европейском направлении?
Дали аналитику именно по европейскому направлению, что является малой частью всех путешествий. Научись читать буквы прежде чем обсираться прилюдно, василий
как ещё убедиться, что они загнивают?
Почему не Алтай, не Камчатка.
европейскими направлениямиА когда Шеньчжень и Бангалор оказались в Европе?