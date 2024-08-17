День 906: доля доллара и евро в расчётах за российский экспорт опустилась ниже 20%

Наиболее популярными европейскими направлениям у российских туристов летом 2024 года стали Париж (5,7% бронирований), Милан (5,3%), Рим (5%), подсчитали в OneTwoTrip. Средняя стоимость проживания в них составляет 12-16 тысяч рублей в сутки. В топ-10 также вошли Белград, Будапешт, Венеция, Вена, Мадрид и Берлин.