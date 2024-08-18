День 907: спрос на долгосрочную аренду жилья в крупных городах России за месяц увеличился на 12-30%, средняя ставка на «однушку» достигла 32 тысяч рублей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Фото «Ведомости» Курсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 17 августа: доллар — 88,9 рубля (на 11 копеек больше, чем 16 августа), евро — 97,83 рубля (на 49 копеек меньше).Какие есть проблемы и трудностиСредняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в 16 городах миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях достигла 32 тысяч рублей в месяц. Съём двухкомнатной квартиры в среднем обойдётся в 46,6 тысячи в месяц, подсчитали в «Циан Аналитике». С июля 2024-го цены выросли на 8,3% и 7% соответственно. Спрос на аренду жилья в крупных городах вырос на 12-30%. Тенденцию объясняют сокращением льготной программ и высокими рыночными ставками на ипотеку.КонтекстИздательство АСТ в первой половине 2024 года зафиксировало рост продаж иностранной художественной литературы на 8,7%. Это связано с возобновлением части контрактов с зарубежными авторами, а также увеличением спроса на китайскую и корейскую литературу. В других издательства отмечают сложности в расчётах с иностранными правообладателями.Средний чек на билеты на развлекательные мероприятия, за исключением кино, в первом полугодии 2024-го вырос на 18,8% год к году, до 3,4 тысячи рублей, рассказали в «Яндекс Афише». Средний чек на кино увеличился на 17%, до 859 рублей. Новости предыдущего дня, 16 августа — здесь.#новости
средняя ставка на «однушку» достигла 32 тысяч рублей
Это все еще очень дешево. В том числе относительно стоимости покупки. Дешевле чем в беднейших странах Европы типа Румынии и Болгарии. Сдача квартир в аренду нецелесообразна по таким ставкам
Глупая "льготная ипотека" раскормила цены на квартиры абсолютно несоразмерно среднему доходу. Если так и дальше пойдет все будем жить в съемном жилье а цены на аренду и дальше будут расти, будем съем квартиры по талонам получать и как в СССР меняться кто в большую площадь переезжает а кто в меньшую. Все эти льготные ставки за счёт налогоплательщиков полный дурдом, это давно нужно было прекращать, а теперь скажите спасибо строительному лобби которое сидит во власти и дальше лоббирует низкие ставки на новострой!
Спасибо всем тем, кто ратовал за льготную ипотеку для многодетных и пр. Из-за них ты не купишь по норм цене квартиру, если не плодишься как кролик
Лол. Квартира сьемная должна стоить не дороже 20 тыс рублей в месяц. Студия не дороже 10-15 тыс.
Это понятно, когда у вас ноздри в кокаине и вы думаете пожрать осетрину икру или белуги. Большая часть народа сидит в жопе.