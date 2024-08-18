День 907: спрос на долгосрочную аренду жилья в крупных городах России за месяц увеличился на 12-30%, средняя ставка на «однушку» достигла 32 тысяч рублей

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в 16 городах миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях достигла 32 тысяч рублей в месяц. Съём двухкомнатной квартиры в среднем обойдётся в 46,6 тысячи в месяц, подсчитали в «Циан Аналитике». С июля 2024-го цены выросли на 8,3% и 7% соответственно. Спрос на аренду жилья в крупных городах вырос на 12-30%. Тенденцию объясняют сокращением льготной программ и высокими рыночными ставками на ипотеку.