День 908: экономисты считают, что ЦБ стоит пересмотреть схему определения курса юаня

По итогам июля 2024 года полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте кредитов наличными достигла 27,1%, это максимальный показатель с апреля 2022 года. Уровень ПСК уже близок к предельно допустимому регулятором, но объёмы кредитования практически не падают, так что снижение ПСК если и будет, то очень плавным, ожидают опрошенные «Коммерсантом» эксперты.