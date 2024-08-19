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Евгения Евсеева
Деньги

День 908: экономисты считают, что ЦБ стоит пересмотреть схему определения курса юаня

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17-19 августа: доллар — 88,9 рубля (на 11 копеек больше, чем 16 августа), евро — 97,83 рубля (на 49 копеек меньше).

Кто и как адаптируется

«Замедление» работы YouTube в России спровоцировало рост интереса не только к российским видеосервисам, но и к менее популярным иностранным сервисам вроде американского Vimeo, пишет «Коммерсантъ».

Какие есть проблемы и трудности

«Балтика» и AB InBev Efes с 1 сентября 2024 года планируют поднять цены на свою продукцию из-за инфляции и «других объективных процессов в России», пишет «Фонтанка». Компании не назвали конкретные позиции и процент индексации.

Контекст

Увеличившийся разлёт курса юаня на внутреннем и внешнем рынках поднимает вопрос, не стоит ли ЦБ определять официальный курс китайской валюты не на основе биржевых сделок, как сейчас, а на основе внебиржевых — как с долларом и евро, говорят опрошенные «Ведомостями» экономисты.

По итогам июля 2024 года полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте кредитов наличными достигла 27,1%, это максимальный показатель с апреля 2022 года. Уровень ПСК уже близок к предельно допустимому регулятором, но объёмы кредитования практически не падают, так что снижение ПСК если и будет, то очень плавным, ожидают опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

По итогам июля 2024 года продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли на 6,7% год к году и на 9,3% относительно июня, до 546,2 тысяч штук, подсчитал «Автостат».

Спрос на мороженое из Южной Кореи увеличился почти вдвое, опередив среднерыночный рост всей категории. По данным ритейлеров, в некоторых сетях южнокорейская продукция составляет уже треть от всего импортного мороженого, пишет «Коммерсантъ».

Количество обнаруженных пиратских доменов с русскоязычным видеоконтентом в первой половине 2024 года составило 60 тысяч, подсчитали в F.A.С.С.T. (ранее Group-IB). За весь 2023 год обнаружили 80 тысяч таких доменов.

По итогам второго квартала 2024 года инвесторы продолжали с осторожностью относиться к индивидуальным инвестиционным счетам, сообщил ЦБ. Но интерес к новому инструменту растет, считает регулятор — несмотря на то, что большая часть этих счетов остается пустой. Что происходит с инвестиционными счетами, которые с этого года стали долгосрочными, — рассказывает Forbes.

Новости предыдущего дня, 18 августа — здесь.

#новости

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72 комментария
Вадим Д.

Всё-таки эксперименты на россиянах ставят. Что коммунисты, что перестроечно-развальный период, что теперь.
А давай посмотрим что будет, если им ютуб отключить, куда полезут?

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Юлия Нефедова

Рутуб родной :D

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Дед Мазай и зануды

Уже лет 100 как над нами эксперименты ставят. И не только над россиянами. То им взбредет в голову коммунизм. То они ударятся в капитализм. То власть пролетариата. То власть олигархов. То еще что-нибудь. Экспериментаторы хреновы.

Давеча перечитал "Град обреченный". Эксперимент есть эксперимент. И ведь не поспоришь...

4
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Запопу Кусь

Смешнее всего будет если ютуб заблочили реально по ошибке. Какая-нибудь уборщица в Роскомнадзоре случайно протёрла клавиатуру тряпкой и всё. Но все подумали что это Кремль и поэтому притихли. А сам Путин про это вообще ничего не знает, он же не пользуется интернетом. Он продолжает спокойно плавать в бассейне, гулять с собакой и смотреть советские фильмы на VHS. 💁‍♀️😸

2
1
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Irek Burn

Мне кажется перестроечно-развальный период идёт сейчас.

1
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Александр Голубев

Нельзя так с людЯми, ящетаю!
Включаешь телевизор, новости за неделю посмотреть. Вождю генералы, министры, губернаторы докладывают. Прорыв, успех, стабильность. Душа радуется, сердце ликует, гордость растёт. Чуствуешь как патриотический оргазм в общественном организме формируется... И, вдруг, ведущая сообщает, что в Приморье без света и воды остались два миллиона человек.
Это похоже на ситуацию, когда во время свадьбы звучат торжественные тосты и неожиданно поднимается родной дядя со словами: "И ещё, Дусь, передаю тебе поздравления от дедушки. Он по-прежнему бодр. Разум ясный, все имена помнит... Вот только ходить под себя начал."

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Вадим Д.

не стоит ли ЦБ определять официальный курс китайской валюты не на основе биржевых сделок, как сейчас, а на основеФантазий.

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