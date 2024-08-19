День 908: экономисты считают, что ЦБ стоит пересмотреть схему определения курса юаня

По итогам июля 2024 года полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте кредитов наличными достигла 27,1%, это максимальный показатель с апреля 2022 года. Уровень ПСК уже близок к предельно допустимому регулятором, но объёмы кредитования практически не падают, так что снижение ПСК если и будет, то очень плавным, ожидают опрошенные «Коммерсантом» эксперты.
Всё-таки эксперименты на россиянах ставят. Что коммунисты, что перестроечно-развальный период, что теперь.
А давай посмотрим что будет, если им ютуб отключить, куда полезут?
Рутуб родной :D
Уже лет 100 как над нами эксперименты ставят. И не только над россиянами. То им взбредет в голову коммунизм. То они ударятся в капитализм. То власть пролетариата. То власть олигархов. То еще что-нибудь. Экспериментаторы хреновы.
Давеча перечитал "Град обреченный". Эксперимент есть эксперимент. И ведь не поспоришь...
Смешнее всего будет если ютуб заблочили реально по ошибке. Какая-нибудь уборщица в Роскомнадзоре случайно протёрла клавиатуру тряпкой и всё. Но все подумали что это Кремль и поэтому притихли. А сам Путин про это вообще ничего не знает, он же не пользуется интернетом. Он продолжает спокойно плавать в бассейне, гулять с собакой и смотреть советские фильмы на VHS. 💁♀️😸
Мне кажется перестроечно-развальный период идёт сейчас.
Нельзя так с людЯми, ящетаю!
Включаешь телевизор, новости за неделю посмотреть. Вождю генералы, министры, губернаторы докладывают. Прорыв, успех, стабильность. Душа радуется, сердце ликует, гордость растёт. Чуствуешь как патриотический оргазм в общественном организме формируется... И, вдруг, ведущая сообщает, что в Приморье без света и воды остались два миллиона человек.
Это похоже на ситуацию, когда во время свадьбы звучат торжественные тосты и неожиданно поднимается родной дядя со словами: "И ещё, Дусь, передаю тебе поздравления от дедушки. Он по-прежнему бодр. Разум ясный, все имена помнит... Вот только ходить под себя начал."
не стоит ли ЦБ определять официальный курс китайской валюты не на основе биржевых сделок, как сейчас, а на основеФантазий.