ЦБ предложил изменить структуру рынка микрозаймов

Чтобы повысить доверие к фирмам, которые выдают деньги малому и среднему бизнесу, а также потребителям под «умеренные» проценты.В своём докладе «Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025-2027 годы» регулятор рассуждает о том, чтобы упразднить деление организаций на микрофинансовые и микрокредитные и сегментировать рынок микрофинансирования на три части.Первая — компании предпринимательского финансирования, работающие с юрлицами, ИП и самозанятыми. ЦБ предлагает «уменьшить [для них] глубину отчётности» и дать возможность участвовать в госпрограммах поддержки наравне с банками.Вторая — компании целевого финансирования, которые выдают займы со ставкой, «не превышающей 100% годовых», и POS-займы — в том числе рассрочку. Регулятор отметил «активное развитие BNPL-сервисов, которые работают по модели «купи сейчас — оплати потом».Третья — микрофинансовые компании. Они смогут предоставлять любые виды займов, в том числе «до зарплаты». Регулировать их предлагают сильнее всего — из-за «высокого уровня социальной значимости и наличия рисков, связанных с закредитованностью населения».ЦБ считает, что в рамках третьего сегмента нужно установить лимит на количество одновременно действующих договоров (один заём до погашения); ввести период охлаждения между оформлением займов (не менее трёх календарных дней); и снизить уровень максимальной переплаты по долгу — со 130% до 100% от тела долга.Источник: ЦБИсточник: ЦБКомпании из всех трёх сегментов смогут выдавать кредиты на предпринимательские цели без ограничений по сумме.#цб #новости
Что ж их так колбасит-то... Каждый день что-то меняют. Какие-то структуры. Какие-то запреты. Какие-то нормативы. Представляется, что однажды они разгонятся так, что ежеминутно будут херачить десятки новых решений - красные и с выпученными глазищами, пот градом, изо рта пена, в глазах безумие, и херак, херак, херак.
Работают по секретным нормативам!
Забугорье для чиновника закрыто, а в России лучше работать, чем отдыхать!
Вот и пашут! Уставшие, с красными глазами и крымским загаром))
Да нормульню историю предлагают, а оо выгоняют жн себе сами
Какой-то странный наезд.
Я бы понял если бы вы задались вопросом "а почему раньше можно было кредитовать на 300-400% ?" ИЛИ "а нормально ли кредит давать под 100%?".
ЦБ единственная государственная организация, которая работает вопреки тренду оставить после себя выжженное поле
Потому что люди не могут перекредитовываться по такой ключевой и идут за микрозаймами, что еще дальше загоняет их в пучину жизни в долг