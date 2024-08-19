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Полина Лааксо
Деньги

Индекс Мосбиржи впервые с начала июля 2023 года упал ниже 2800 пунктов

Потеряв с начала 2024 года свыше 10%. Почему и что будет дальше — порассуждали опрошенные РБК аналитики.

Информация, представленная в заметке, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

  • Среди факторов, которые негативно влияют на индекс IMOEX, — вероятность повышения ключевой ставки ЦБ 13 сентября 2024 года, рост геополитических рисков, «невнятная» динамика цен на нефть и «крепкий» рубль. Основную торговую сессию 19 августа IMOEX завершил на уровне 2775,64 пункта.
  • В «Альфа-инвестициях» говорят: индекс падает «на относительно невысоких оборотах», поэтому о рыночной панике или массовых распродажах речи пока не идёт. Но большая часть аналитиков сходится во мнении, что до конца августа 2024 года негативная динамика сохранится.
  • Некоторые собеседники РБК допустили, что IMOEX может рухнуть и до 2500 пунктов — если цены на нефть «возобновят активное снижение», рубль сохранит «устойчивость», ЦБ поднимет ставку до 22%, а геополитический контекст «существенно ухудшится». Или если индекс пробьёт отметку в 2700 пунктов, провоцируя «панические распродажи». Но пока сценарий «маловероятен».
  • В «БКС Мир инвестиций» думают, что до конца 2024 года IMOEX может остаться на отметке в 2800 — если «ключевые» внешние и внутренние вводные не изменятся. В «Финаме» не исключают, что он сможет вернуться к уровню 3200-3250. Примерно того же ждут в «Риком-Трасте» (3300 пунктов).
  • По мнению аналитиков, чтобы рынок «полноценно развернулся вверх, а не локально отскочил», должен измениться настрой инвесторов. А для этого нужно, чтобы ЦБ смягчил денежно-кредитную политику или хотя бы «намекнул», что сделает это в «ближайшее время».
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»

#новости #мосбиржа

11
11
11 комментариев
RK

С экономикой все хорошо, твердо и четко. А за такие новости нужно расстреливать, расскачиваете лодку. Еще напишите, что в Курской области сразу всех не остановили или что кадыровцы сбежали с границы при первой опасности

5
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xsignes

Ага, под песню "Я курский"

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Укладчик стекловаты

в Курской области сразу всех не остановили Медведев подозрительно молчит. Переживаю.

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Sergey Folps

Если сейчас рубль крепкий, боюсь представить его слабым

4
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Общество

Так или иначе, время спекуляций подходит к своему закату и Индекс планомерно выстраивается в суверенную долгосрочную игру на повышение капитализации основных отраслевых эмитентов.

1
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Серж

Га?

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Русский князь

«Ну упал и упал, чего бухтеть-то?»

1
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