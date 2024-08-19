Индекс Мосбиржи впервые с начала июля 2023 года упал ниже 2800 пунктов

Потеряв с начала 2024 года свыше 10%. Почему и что будет дальше — порассуждали опрошенные РБК аналитики.Информация, представленная в заметке, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Среди факторов, которые негативно влияют на индекс IMOEX, — вероятность повышения ключевой ставки ЦБ 13 сентября 2024 года, рост геополитических рисков, «невнятная» динамика цен на нефть и «крепкий» рубль. Основную торговую сессию 19 августа IMOEX завершил на уровне 2775,64 пункта.В «Альфа-инвестициях» говорят: индекс падает «на относительно невысоких оборотах», поэтому о рыночной панике или массовых распродажах речи пока не идёт. Но большая часть аналитиков сходится во мнении, что до конца августа 2024 года негативная динамика сохранится.Некоторые собеседники РБК допустили, что IMOEX может рухнуть и до 2500 пунктов — если цены на нефть «возобновят активное снижение», рубль сохранит «устойчивость», ЦБ поднимет ставку до 22%, а геополитический контекст «существенно ухудшится». Или если индекс пробьёт отметку в 2700 пунктов, провоцируя «панические распродажи». Но пока сценарий «маловероятен».В «БКС Мир инвестиций» думают, что до конца 2024 года IMOEX может остаться на отметке в 2800 — если «ключевые» внешние и внутренние вводные не изменятся. В «Финаме» не исключают, что он сможет вернуться к уровню 3200-3250. Примерно того же ждут в «Риком-Трасте» (3300 пунктов).По мнению аналитиков, чтобы рынок «полноценно развернулся вверх, а не локально отскочил», должен измениться настрой инвесторов. А для этого нужно, чтобы ЦБ смягчил денежно-кредитную политику или хотя бы «намекнул», что сделает это в «ближайшее время».Источник фото: «РИА Новости»#новости #мосбиржа
С экономикой все хорошо, твердо и четко. А за такие новости нужно расстреливать, расскачиваете лодку. Еще напишите, что в Курской области сразу всех не остановили или что кадыровцы сбежали с границы при первой опасности
Ага, под песню "Я курский"
в Курской области сразу всех не остановили Медведев подозрительно молчит. Переживаю.
Если сейчас рубль крепкий, боюсь представить его слабым
Так или иначе, время спекуляций подходит к своему закату и Индекс планомерно выстраивается в суверенную долгосрочную игру на повышение капитализации основных отраслевых эмитентов.
Га?
«Ну упал и упал, чего бухтеть-то?»