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Евгения Евсеева
Деньги

День 909: при обмене заблокированных активов заявки инвесторов исполнили в среднем на 20-40%, но расчёты ещё идут

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 августа: доллар — 89,54 рубля (на 64 копейки больше, чем 19 августа), евро — 98,93 рубля (на 1,1 рубля больше).

Мосбиржа не ведёт переговоры о покупке брокера, сообщила площадка. «Мы хотим дать клиенту лучшие сервис и цену, что можно сделать, сохранив специализацию брокеров на брокерском обслуживании, а биржи — на работе с профессиональными участниками рынка», — отметили в Мосбирже. О возможных переговорах 16 августа писал «Коммерсантъ».

Клиентам большинства крупнейших брокеров и управляющих компаний удалось продать в среднем от 20% до 40% предъявленных к выкупу заблокированных активов, пишут «Ведомости». Часть инвесторов с небольшими портфелями смогли полностью избавиться от замороженных бумаг. У некоторых компаний расчёты по сделкам ещё не завершены: деньги продолжают поступать на счета клиентов.

Кто и как адаптируется

Старейший в России музыкальный лейбл — АО «Фирма Мелодия» — запустит в Новосибирске завод полного цикла по производству виниловых пластинок, рассказал «Ведомостям» его гендиректор Андрей Кричевский.

Какие есть проблемы и трудности

У российского бизнеса новые проблемы с платежами в Китай: некоторые китайские банки стали возвращать совершённые несколько месяцев назад платежи за уже растаможенный и полученный товар, пишут «Ведомости».

Гонконгский производитель техники Multigoods Production Limited подал в российский суд по интеллектуальным правам иск к Nokia с требованием прекратить охрану его товарного знака в России. Компания за четыре месяца подала уже одиннадцать подобных исков, в том числе к Amazon, Hugo Boss и Akai, пишет «Коммерсантъ».

Контекст

За первую половину 2024 года в России купили онлайн 22,4 млн штук мелкой бытовой техники, что на 28% больше, чем в январе-июне 2023-го, следует из статистики аналитической компании Gfk.

По итогам первой половины 2024 года чистые процентные доходы микрофинансовых компаний составили 24,2 млрд рублей, выяснил «Коммерсантъ». Это на 9,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Чистая прибыль составила 8,96 млрд рублей, снизившись на 20% год к году.

Новости предыдущего дня, 19 августа — здесь.

#новости

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51 комментарий
S.Capusta

У российского бизнеса новые проблемы с платежами в Китай: некоторые китайские банки стали возвращать совершённые несколько месяцев назад платежи за уже растаможенный и полученный товар.

Так это теперь не у российского, а у китайского бизнеса проблемы.

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Вадим Д.

Проблемы у российско-китайского бизнеса. Российский отдельно и так в них по горло.

4
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Alex Nosov

Скорее все же у российского. Китайский еще может подать в российский суд и может потребовать неустойку. В крайнем случае спишет партию в убыток. Но со своей стороны так же может прекратить поставки до завершения расчетов по предыдущим. И тут отечественный бизнес окажется в жопе без товара.

3
1
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Вадим Д.

У российского бизнеса новые проблемыЭто законченное предложение.

9
1
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Нейрослав Жепетеев

У российского бизнеса проблемыВполне будет достаточно и этого.

1
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Запопу Кусь

Не грусти - сникерсни 🍫😸

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Po...

@АО «Фирма Мелодия» — запустит в Новосибирске завод полного цикла по производству виниловых пластинок@
Зачем?

@У российского бизнеса новые проблемы с платежами в Китай@
Чё творится...

5
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