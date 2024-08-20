День 909: при обмене заблокированных активов заявки инвесторов исполнили в среднем на 20-40%, но расчёты ещё идут

По итогам первой половины 2024 года чистые процентные доходы микрофинансовых компаний составили 24,2 млрд рублей, выяснил «Коммерсантъ». Это на 9,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Чистая прибыль составила 8,96 млрд рублей, снизившись на 20% год к году.
У российского бизнеса новые проблемы с платежами в Китай: некоторые китайские банки стали возвращать совершённые несколько месяцев назад платежи за уже растаможенный и полученный товар.
Так это теперь не у российского, а у китайского бизнеса проблемы.
Проблемы у российско-китайского бизнеса. Российский отдельно и так в них по горло.
Скорее все же у российского. Китайский еще может подать в российский суд и может потребовать неустойку. В крайнем случае спишет партию в убыток. Но со своей стороны так же может прекратить поставки до завершения расчетов по предыдущим. И тут отечественный бизнес окажется в жопе без товара.
У российского бизнеса новые проблемыЭто законченное предложение.
У российского бизнеса проблемыВполне будет достаточно и этого.
Не грусти - сникерсни 🍫😸
@АО «Фирма Мелодия» — запустит в Новосибирске завод полного цикла по производству виниловых пластинок@
Зачем?
@У российского бизнеса новые проблемы с платежами в Китай@
Чё творится...