День 909: при обмене заблокированных активов заявки инвесторов исполнили в среднем на 20-40%, но расчёты ещё идут

Гонконгский производитель техники Multigoods Production Limited подал в российский суд по интеллектуальным правам иск к Nokia с требованием прекратить охрану его товарного знака в России. Компания за четыре месяца подала уже одиннадцать подобных исков, в том числе к Amazon, Hugo Boss и Akai, пишет «Коммерсантъ».