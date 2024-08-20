Платежи, вероятно, придётся оформлять снова, говорят опрошенные изданием эксперты. Часть банков из Китая начала возвращать средства за товары, которые китайские контрагенты уже поставили российским импортёрам, пишут «Ведомости» со ссылкой на предпринимателей, а также юрфирмы, экспедиторов и банки.Один из импортёров рассказал, что платёж в юанях вернулся через три месяца после оплаты, товар уже успели получить и растаможить. Другой тоже около трёх месяцев ждал прохождения платежа, средства вернулись после «растаможки» и получения товара.Ещё одному предпринимателю деньги вернулись через четыре месяца, хотя он был уверен, что платёж прошёл. Четвёртого китайский поставщик предупредил, что не может получить платёж в банке, поэтому решил его вернуть.Партнёр адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев рассказал изданию, что их клиенты сталкивались с такими проблемами, о массовом возврате платежей речи не идёт. А коммерческий директор экспедитора «РМ лоджистик» Евгений Фаренец заявил обратное — что случаи «приобретают массовый характер».По его словам, часто происходит так: после частичной предоплаты поставщик отгружает товар с условием полной оплаты в течение пяти дней, но появляется проблема с платежом в китайском банке. Средства «зависают» в банке, а груз — в порту или «где-то ещё». В некоторых случаях товар получается растаможить, а стороны договариваются о другой схеме оплаты.Фото: ReutersПроблемы с российскими платежами в Китае появились в начале 2024 года. Банки из Китая опасаются работать с компаниями из России из-за угрозы попасть под санкции США.Компании придумывают обходные схемы для платежей, но постоянно возникают проблемы: например, некоторые китайские банки негласно делят юани на «чистые» и «грязные», то есть связанные с Россией. Из-за этого «ВТБ Шанхай» предлагает импортёрам самим искать «чистую» валюту.#новости #китай
Так правильно.
Для Китая торговля с Россией - это капля в море.
Гораздо больше им приносят богатые западные рынки.
Выбор очевиден.
Как одно другому мешает вообще? Вопрос выбора вообще не должен стоять, и торговать можно и с теми, и с другими. По твоей логике получается, например, что "для Китая торговля с Никарагуа - это капля в море", значит, её нужно прекратить совершенно в пользу торговли с "богатыми западными рынками"? Страну, кстати, указал первую пришедшую в голову, и параллелей проводить никаких не нужно.
Скоро эти "западные рынки" здорово Китаю гадить начнут.
Ждём когда развернут кампанию против плохого Китая.
Ждите
Так соловьев уже что-то пытался бубнить по этому поводу, ему сразу указали кто в доме хозяин.
Долго ждать придется