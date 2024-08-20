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Евгения Евсеева
Деньги

Некоторые китайские банки стали возвращать российским предпринимателям платежи за уже поставленный товар — «Ведомости»

Платежи, вероятно, придётся оформлять снова, говорят опрошенные изданием эксперты.

  • Часть банков из Китая начала возвращать средства за товары, которые китайские контрагенты уже поставили российским импортёрам, пишут «Ведомости» со ссылкой на предпринимателей, а также юрфирмы, экспедиторов и банки.
  • Один из импортёров рассказал, что платёж в юанях вернулся через три месяца после оплаты, товар уже успели получить и растаможить. Другой тоже около трёх месяцев ждал прохождения платежа, средства вернулись после «растаможки» и получения товара.
  • Ещё одному предпринимателю деньги вернулись через четыре месяца, хотя он был уверен, что платёж прошёл. Четвёртого китайский поставщик предупредил, что не может получить платёж в банке, поэтому решил его вернуть.
  • Партнёр адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев рассказал изданию, что их клиенты сталкивались с такими проблемами, о массовом возврате платежей речи не идёт. А коммерческий директор экспедитора «РМ лоджистик» Евгений Фаренец заявил обратное — что случаи «приобретают массовый характер».
  • По его словам, часто происходит так: после частичной предоплаты поставщик отгружает товар с условием полной оплаты в течение пяти дней, но появляется проблема с платежом в китайском банке. Средства «зависают» в банке, а груз — в порту или «где-то ещё». В некоторых случаях товар получается растаможить, а стороны договариваются о другой схеме оплаты.
Фото: Reuters
Фото: Reuters
  • Проблемы с российскими платежами в Китае появились в начале 2024 года. Банки из Китая опасаются работать с компаниями из России из-за угрозы попасть под санкции США.
  • Компании придумывают обходные схемы для платежей, но постоянно возникают проблемы: например, некоторые китайские банки негласно делят юани на «чистые» и «грязные», то есть связанные с Россией. Из-за этого «ВТБ Шанхай» предлагает импортёрам самим искать «чистую» валюту.

#новости #китай

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29 комментариев
Психиатрическая неотложка

Так правильно.
Для Китая торговля с Россией - это капля в море.
Гораздо больше им приносят богатые западные рынки.
Выбор очевиден.

5
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Асушник

Как одно другому мешает вообще? Вопрос выбора вообще не должен стоять, и торговать можно и с теми, и с другими. По твоей логике получается, например, что "для Китая торговля с Никарагуа - это капля в море", значит, её нужно прекратить совершенно в пользу торговли с "богатыми западными рынками"? Страну, кстати, указал первую пришедшую в голову, и параллелей проводить никаких не нужно.

1
1
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Илья

Скоро эти "западные рынки" здорово Китаю гадить начнут.

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Евгений Бахарев

Ждём когда развернут кампанию против плохого Китая.

3
1
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Алексей Никитенко

Ждите

4
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Kiss1nger

Так соловьев уже что-то пытался бубнить по этому поводу, ему сразу указали кто в доме хозяин.

1
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Стас Киселя

Долго ждать придется

1
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