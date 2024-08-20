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Евгения Евсеева
Деньги

«Интеррос» Владимира Потанина увеличила долю в «ТКС Холдинге» с 35% до 44,1%

Компания — крупнейший, но не контролирующий акционер.

  • Группа «Интеррос», которая принадлежит владельцу «Норникеля» Владимиру Потанину, заявила, что приняла участие допэмиссии акций «ТКС Холдинга» путём вклада акций «Росбанка».
  • В результате её доля выросла до 44,1%, говорится в отчётности «ТКС Ходинга». «Интеррос» — его крупнейший акционер, но не контролирует холдинг. До этого группе принадлежало 35%, эту долю «Интеррос» купила в апреле 2022 года.
  • Тогда же Societe Generale объявила о продаже «Интерросу» «Росбанка», который в итоге стал частью «ТКС Холдинга».
  • «ТКС Холдинг» для покупки «Росбанка» выпустил 69 млн новых акций по цене в 3423,62 рублей за штуку. Общий акционерный капитал всего холдинга — 530 млрд рублей.
  • Также «ТКС Холдинг» отчитался за второй квартал 2024 года: выручка составила 193,4 млрд рублей против 112,3 млрд рублей во втором квартале 2023-го, чистая прибыль — 23,5 млрд рублей против 20,4 млрд рублей в апреле-июне 2023 года.
«Интеррос» Владимира Потанина увеличила долю в «ТКС Холдинге» с 35% до 44,1%

#новости #тксхолдинг #тбанк #интеррос

22
7
7 комментариев
Цифровые комплексы

Количество игроков в целом такое же

14
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Запопу Кусь

П-Банк 😸

1
1
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J P Morgan Chase

Почему сразу не 100% ху мелочится?)

1
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J P Morgan Chase

Потанин, он такой один )

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Оpk по паспорту

Обычный славянский скуф

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A V

Кому вайна, а кому мать родна

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Илья

А кто контролирует ТКС ?

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