«Интеррос» Владимира Потанина увеличила долю в «ТКС Холдинге» с 35% до 44,1%

Компания — крупнейший, но не контролирующий акционер.Группа «Интеррос», которая принадлежит владельцу «Норникеля» Владимиру Потанину, заявила, что приняла участие допэмиссии акций «ТКС Холдинга» путём вклада акций «Росбанка».В результате её доля выросла до 44,1%, говорится в отчётности «ТКС Ходинга». «Интеррос» — его крупнейший акционер, но не контролирует холдинг. До этого группе принадлежало 35%, эту долю «Интеррос» купила в апреле 2022 года.Тогда же Societe Generale объявила о продаже «Интерросу» «Росбанка», который в итоге стал частью «ТКС Холдинга».«ТКС Холдинг» для покупки «Росбанка» выпустил 69 млн новых акций по цене в 3423,62 рублей за штуку. Общий акционерный капитал всего холдинга — 530 млрд рублей.Также «ТКС Холдинг» отчитался за второй квартал 2024 года: выручка составила 193,4 млрд рублей против 112,3 млрд рублей во втором квартале 2023-го, чистая прибыль — 23,5 млрд рублей против 20,4 млрд рублей в апреле-июне 2023 года.#новости #тксхолдинг #тбанк #интеррос
Количество игроков в целом такое же
П-Банк 😸
Почему сразу не 100% ху мелочится?)
Потанин, он такой один )
Обычный славянский скуф
Кому вайна, а кому мать родна
А кто контролирует ТКС ?