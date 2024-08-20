Кыргызский банк «Керемет» приостановил переводы через мобильные приложения «Сбера», «Т-Банка» и «МТС Банка»

А также оператора национальной системы платёжных карт (НСПК).Переводы приостановлены на «неопределённый» срок, говорится в сообщении банка. Перевести деньги по-прежнему можно через международные системы «Золотая корона», «Астрасенд», Western Union, «Юнистрим» и Ria.16 августа 2024 года аналогичные ограничения ввёл другой местный банк, MBank. Там предупредили: входящие переводы будут осуществляться только через неподсанкционные банки — по рублевым реквизитам.Источник фото: «Банки Кыргызстана»В апреле 2024 года пресс-служба оператора платёжной системы Кыргызстана «Элкарт» сообщила, что в Кыргызстане перестанут работать карты «Мир». Причина — попадание НСПК в SDN-лист Минфина США в феврале.#новости
Чёто я не пойму. На чьей стороне Кыргызстан? 💁♀️
Мы же вроде как союзники. 💁♀️
Казахстан тоже быканул. Визаранить можно было всегда, и 30 лет это никого не смущало, а теперь озадачились миграционной политикой, видите ли. Банки еще могу понять - боятся санкций, хз, остались ли вообще варианты переводов из рф и в рф. У меня много знакомых после этих шагов покинули Алмату и Астану
Возобновил
Переводы приостановлены на «неопределённый» срок, говорится в сообщении банка. Перевести деньги по-прежнему можно через международные системы ... Western Union?
Он ещё работает в РФ?