День 910: Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции владельца складов Raven

По данным «Коммерсанта», к объединённой государственной платформе по реагированию на кибератаки, создание которой Минцифры обсуждает с весны, могут помимо телеком-операторов, банков и ИТ-компаний подключить также владельцев соцсетей, маркетплейсов и разработчиков мобильных приложений. Проект получил название «ТелекомЦерт».
Новости одной строкой.
- Курс высчитывают по кофейной гуще.
- На полках магазинов появится неведомая бурда из Казахстана.
- Бизнесмены делят собственность привлекая бизнесменов из Генпрокуратуры.
- Миллиарды попила планируются в рамках проекта ТелекомЦирк.
- Патриоты продающие уголь не хотят делиться и дальше.
О, Вадька тоже с такого начинал
Респект, бро! Видно что ты прочел материал и сделал выводы, а не тупо законспектил Яндекс-пересказчиком.
Полезная штука эта Генпрокуратура.
Особенно в умелых руках. Как волшебная палочка.
Требую обратить лайки с аккаунта данного пользователя в пользу государства
Генпрокуратура направила иск с требованием обратить в доход государства акции предприятий, входящих в группу компаний Raven Russia — крупнейшего владельца складской недвижимости в России — из-за «притворных» сделок
Там всё куда интереснее, там пахнет Эрмитажем.
С точки зрения прокуратуры склады - это стратегическая отрасль (хотя я глянул в 57-ФЗ и там этого нет). Соответственно если цепочка собственников замыкается на иностранца (даже если уже не замыкается), а на каждое расширение не просили разрешения у правкомиссии, то надо отобрать (национализировать).
По такой логике например можно продажу стройматериалов населению назвать стратегической и национализировать леруа.