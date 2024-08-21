День 910: Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции владельца складов Raven

После введения США санкций против Мосбиржи резко выросла разница между курсом китайской валюты в разных сегментах отечественного рынка, обратили внимание «Ведомости». Средний спред между курсом юаня к рублю на Мосбирже и внебиржевом рынке, где валютой торгуют банки, в августе 2024-го достиг 33 копеек, тогда как в мае был в пять раз ниже и составлял около 7 копеек.