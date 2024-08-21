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Евгения Евсеева
Деньги

День 910: Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции владельца складов Raven

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: «2ГИС»
Фото: «2ГИС»

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 августа: доллар — 90,69 рубля (на 1,15 рубля больше, чем 20 августа), евро — 100,2 рубля (на 1,27 рубля больше).

После введения США санкций против Мосбиржи резко выросла разница между курсом китайской валюты в разных сегментах отечественного рынка, обратили внимание «Ведомости». Средний спред между курсом юаня к рублю на Мосбирже и внебиржевом рынке, где валютой торгуют банки, в августе 2024-го достиг 33 копеек, тогда как в мае был в пять раз ниже и составлял около 7 копеек.

Кто и как адаптируется

В начале августа 2024 года бюро испытаний «Прогресс», занимающееся сертификацией различной продукции, получило декларацию о соответствии на казахстанское пиво «Amber биттер эль», «Blond Светлый лагер», «Wheat пшеничное», обнаружил «Коммерсантъ». В качестве изготовителя этих напитков указана зарегистрированная в Алматы KrisKwak Company.

Минэкономразвития предложило продлить меры поддержки малого и среднего бизнеса при выходе на фондовый рынок. Министерство предлагает возмещать затраты на листинг, выплату купонного дохода по облигациям и комиссии платформ за размещение.

Какие есть проблемы и трудности

Генпрокуратура направила иск с требованием обратить в доход государства акции предприятий, входящих в группу компаний Raven Russia — крупнейшего владельца складской недвижимости в России — из-за «притворных» сделок, пишет «Коммерсантъ».

Контекст

По данным «Коммерсанта», к объединённой государственной платформе по реагированию на кибератаки, создание которой Минцифры обсуждает с весны, могут помимо телеком-операторов, банков и ИТ-компаний подключить также владельцев соцсетей, маркетплейсов и разработчиков мобильных приложений. Проект получил название «ТелекомЦерт».

Профильные министерства обсуждают продление моратория на курсовую экспортную пошлину для энергетического угля и антрацита, который истекает 31 августа 2024 года. Минфин и Минэкономразвития выступают за восстановление пошлины, но участники рынка указывают на остающуюся сложной ситуацию в отрасли, где прибыль за год сократилась более чем в 30 раз.

Новости предыдущего дня, 20 августа — здесь.

#новости

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29 комментариев
ты не ты когда холодный

Новости одной строкой.
- Курс высчитывают по кофейной гуще.
- На полках магазинов появится неведомая бурда из Казахстана.
- Бизнесмены делят собственность привлекая бизнесменов из Генпрокуратуры.
- Миллиарды попила планируются в рамках проекта ТелекомЦирк.
- Патриоты продающие уголь не хотят делиться и дальше.

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Я сказал свое имя машине

О, Вадька тоже с такого начинал

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Дед Мазай и зануды

Респект, бро! Видно что ты прочел материал и сделал выводы, а не тупо законспектил Яндекс-пересказчиком.

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Вадим Д.

Полезная штука эта Генпрокуратура.

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S.Capusta

Особенно в умелых руках. Как волшебная палочка.

8
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Inspector Gadget

Требую обратить лайки с аккаунта данного пользователя в пользу государства

2
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Бонифаций на каникулах

Генпрокуратура направила иск с требованием обратить в доход государства акции предприятий, входящих в группу компаний Raven Russia — крупнейшего владельца складской недвижимости в России — из-за «притворных» сделок

Там всё куда интереснее, там пахнет Эрмитажем.
С точки зрения прокуратуры склады - это стратегическая отрасль (хотя я глянул в 57-ФЗ и там этого нет). Соответственно если цепочка собственников замыкается на иностранца (даже если уже не замыкается), а на каждое расширение не просили разрешения у правкомиссии, то надо отобрать (национализировать).

По такой логике например можно продажу стройматериалов населению назвать стратегической и национализировать леруа.

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