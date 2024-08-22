Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Крипто
Маркетинг
Сервисы
Личный опыт
Путешествия
Карьера
Маркетплейсы
Мнения
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

День 911: бизнес пожаловался на дефицит сырья для холодильников и стройматериалов, Raven Russia заявила, что не получала иск Генпрокуратуры

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 августа: доллар — 91,68 рубля (на 99 копеек больше), евро — 101,95 рубля (на 1,75 рубля больше).

Кто и как адаптируется

Разработчик и производитель микроэлектроники — группа компаний «Элемент» в конце 2024 года выпустит первое отечественное оборудование для производства силовых транзисторов. Сейчас разработаны опытные образцы установки, а серийное производство оборудования начнётся в 2025–2026 годах.

Какие есть проблемы и трудности

Представители сразу нескольких отраслей промышленности — автомобильной, строительной и производители бытовой техники — обратились к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой проработать вопрос нехватки сырья, широко используемого при производстве их продукции.

Речь о полиметиленфенилизоцианатах (МДИ; используются, например, в производстве монтажных пен, герметиков, наливных полов, труб, комплектующих холодильников и автозапчастей), рост дефицита которых наблюдается на внутреннем рынке после введения в конце июня 2024 года 14-го пакета санкций ЕС.

Один из крупнейших владельцев складов в России Raven Russia сообщил, что пока не получал иска от Генпрокуратуры, которая попросила национализировать активы компании.

Правительственная комиссия одобрила законопроект, усиливающий контроль ФАС за сделками крупных финансовых организаций, которые будут обязаны согласовывать с ней сделки без учета величины приобретаемых активов, выяснили «Известия».

Контекст

За первую половину 2024 года отечественные бренды мелкой бытовой техники Vitek, Starwind, Polaris и Redmond выбились в лидеры продаж. Утюги, соковыжималки, мясорубки, чайники, фены и стайлеры этих брендов вошли в пятерку самых продаваемых в России, следует из статистики GfK.

Бывший глава НРД и НКЦ (входят в группу Мосбиржи) Эдди Астанин пытается оспорить подпадание под блокирующие американские санкции в окружном суде США по округу Колумбия. В марте 2024-го он подал иск к Минфину США, его Управлению по контролю за иностранными активами и их главам – Джанет Йеллен и Брэдли Смит.

В июне 2024 года товарооборот России и Евросоюза составил €4,9 млрд, опустившись в месячном выражении на 10%. Это самый низкий показатель с сентября 1999 года, когда товарооборот был равен €4,6 млрд.

Новости предыдущего дня, 21 августа — здесь.

#новости

11
11
11 комментариев
Вадим Д.

911, эх, 1000 уже не кажется такой далёкой.
Скоро, возможно, и транзисторы производить начнём, не так тошно будет. Хотя и с транзисторами тошно.

1
Ответить
Дед Мазай и зануды

Тошно

PS: вот думаю, не пройти ли тест - мало ли...

Ответить
Вадим Д.

бренды мелкой бытовой техники Vitek, Starwind, Polaris и Redmond выбились в лидеры продажТак это дешмань лютая, а народ сейчас прижимист стал, если есть что прижимать.

1
Ответить
Dr Brown

Redmond и Polaris за свое барахло просят больше, чем нормальные бренды. Качество отстойное, а цена как за A-бренд или зачастую выше даже.

1
Ответить
Вадим Д.

автомобильной, строительной и производители бытовой техники — обратились к главе МинпромторгаА «производители» бытовой техники чего страдают? Не из чего шильдики лепить? Так их тоже китайцы делают.
Или за компанию, для массовки?

1
Ответить
Po...

Китай платежи за шильдики не принимает...

Ответить
Дед Мазай и зануды

Скукота

1
Ответить