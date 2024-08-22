День 911: бизнес пожаловался на дефицит сырья для холодильников и стройматериалов, Raven Russia заявила, что не получала иск Генпрокуратуры

Речь о полиметиленфенилизоцианатах (МДИ; используются, например, в производстве монтажных пен, герметиков, наливных полов, труб, комплектующих холодильников и автозапчастей), рост дефицита которых наблюдается на внутреннем рынке после введения в конце июня 2024 года 14-го пакета санкций ЕС.
911, эх, 1000 уже не кажется такой далёкой.
Скоро, возможно, и транзисторы производить начнём, не так тошно будет. Хотя и с транзисторами тошно.
Тошно
PS: вот думаю, не пройти ли тест - мало ли...
бренды мелкой бытовой техники Vitek, Starwind, Polaris и Redmond выбились в лидеры продажТак это дешмань лютая, а народ сейчас прижимист стал, если есть что прижимать.
Redmond и Polaris за свое барахло просят больше, чем нормальные бренды. Качество отстойное, а цена как за A-бренд или зачастую выше даже.
автомобильной, строительной и производители бытовой техники — обратились к главе МинпромторгаА «производители» бытовой техники чего страдают? Не из чего шильдики лепить? Так их тоже китайцы делают.
Или за компанию, для массовки?
Китай платежи за шильдики не принимает...
Скукота