День 911: бизнес пожаловался на дефицит сырья для холодильников и стройматериалов, Raven Russia заявила, что не получала иск Генпрокуратуры

Бывший глава НРД и НКЦ (входят в группу Мосбиржи) Эдди Астанин пытается оспорить подпадание под блокирующие американские санкции в окружном суде США по округу Колумбия. В марте 2024-го он подал иск к Минфину США, его Управлению по контролю за иностранными активами и их главам – Джанет Йеллен и Брэдли Смит.