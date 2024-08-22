Кыргызский «Айыл Банк» приостановил денежные переводы через «Сбер»

На неопределённый срок.Речь о переводах из приложения «Сбера» на карты и счета в «Айыл Банке». Переводы через системы «Юнистрим», «Золотая корона» и Astrasend работают как обычно, сказано в заявлении банка.Артур ТомилкоДеньгивчераБольше десяти банков Кыргызстана приостановили операции со «Сбером», «Т-банком» и «МТС-банком» В Нацбанке страны объяснили это «предотвращением последствий международных санкций».В апреле 2024 года пресс-служба оператора платёжной системы Кыргызстана «Элкарт» сообщила, что в стране перестанут работать карты «Мир». Причина — попадание Национальной системы платёжных карт в SDN-лист Минфина США в феврале.В июне кыргызские банки временно ограничивали операции с системами переводов «Юнистрим», «Золотая корона», Contact и Astrasend.Источник фото: Tazabek.kg#новости
Как вам такое, кыргызские релоканты?
да им по барабану. скорей это коснется киргизов которые работают здесь
Вероятно им пох, лишь бы Байбит работал. А тот в свою очередь себя чувствует настолько уверенно, что уже разрешает обмены в пользу третьих лиц на уровне "Да, мы охренели и чё"
через юсдт там гоняется норм, причем на теже баксы менять еще + небольшой процент от менял
Это кто? ЗА Попу Куся?
Значит китайские машины подорожают и некоторые товары на WB и ОЗОН.