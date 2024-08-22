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Полина Лааксо
Деньги

Кыргызский «Айыл Банк» приостановил денежные переводы через «Сбер»

На неопределённый срок.

  • Речь о переводах из приложения «Сбера» на карты и счета в «Айыл Банке». Переводы через системы «Юнистрим», «Золотая корона» и Astrasend работают как обычно, сказано в заявлении банка.
Артур Томилко
Деньги
Больше десяти банков Кыргызстана приостановили операции со «Сбером», «Т-банком» и «МТС-банком»

В Нацбанке страны объяснили это «предотвращением последствий международных санкций».

  • В апреле 2024 года пресс-служба оператора платёжной системы Кыргызстана «Элкарт» сообщила, что в стране перестанут работать карты «Мир». Причина — попадание Национальной системы платёжных карт в SDN-лист Минфина США в феврале.
  • В июне кыргызские банки временно ограничивали операции с системами переводов «Юнистрим», «Золотая корона», Contact и Astrasend.
Источник фото: Tazabek.kg
Источник фото: Tazabek.kg

#новости

11
15
15 комментариев
Токс

Как вам такое, кыргызские релоканты?

1
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under construction

да им по барабану. скорей это коснется киргизов которые работают здесь

2
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Aina Timo

Вероятно им пох, лишь бы Байбит работал. А тот в свою очередь себя чувствует настолько уверенно, что уже разрешает обмены в пользу третьих лиц на уровне "Да, мы охренели и чё"

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Вадим Чиняев

через юсдт там гоняется норм, причем на теже баксы менять еще + небольшой процент от менял

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Илья Дёмин
1
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Po...

Это кто? ЗА Попу Куся?

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Александр Боченин

Значит китайские машины подорожают и некоторые товары на WB и ОЗОН.

1
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