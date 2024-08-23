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Полина Лааксо
Деньги

«Финам» введёт комиссию в 5% за вывод юаней на любой банковский счёт

Из-за «ухудшения ситуации с переводами» китайской валюты.

  • Изменения вступят в силу с 5 сентября 2024 года для физлиц и юрлиц. Внимание на обновлённый регламент обратило Frank Media.
  • Комиссия за вывод других валют в сторонние банки останется прежней. Для физлиц это 0,07-0,3% в зависимости от валюты, а для юрлиц — 1-4%. Первые также могут выводить все валюты, кроме юаня, на счета в банке самого брокера без комиссии.
Источник фото: ТАСС
Источник фото: ТАСС
  • В июне 2024 года «Финам» прекратил торги «недружественными» валютами с поставкой «сегодня», чтобы «минимизировать инфраструктурные риски для клиентов». Торги с расчётами «завтра» остались.
  • С 13 августа вывод юаней с брокерских счетов приостановили в «БКС Мир Инвестиций». Причина — «усложнение расчётов между участниками биржевых торгов». Исключение сделали только для клиентов банка БКС.

#новости #финам

15
15 комментариев
Blood Borne

Ой.. А что случилось с дружественными юанями?

8
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Boby Fisher

Они отрицательно доходят до китайских счетов

2
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xbevice

Так всегда бывает, когда забывают, что дружить — это с двух сторон.

2
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Вечно молодой

Говорят грязные они

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debil
3
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Boby Fisher

Русские и китайцы братья на век

2
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Михаил

В июне 2024 года «Финам» прекратил торги «недружественными» валютами

Пора вводить термин «недружественный» бизнес к своим клиентам и помечать всех от финама со своими 5%, до яндекса с повышенным спросом и кнопкой исключить ютуб ролики из поиска

2
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