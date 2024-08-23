Из-за «ухудшения ситуации с переводами» китайской валюты.Изменения вступят в силу с 5 сентября 2024 года для физлиц и юрлиц. Внимание на обновлённый регламент обратило Frank Media.Комиссия за вывод других валют в сторонние банки останется прежней. Для физлиц это 0,07-0,3% в зависимости от валюты, а для юрлиц — 1-4%. Первые также могут выводить все валюты, кроме юаня, на счета в банке самого брокера без комиссии.Источник фото: ТАССВ июне 2024 года «Финам» прекратил торги «недружественными» валютами с поставкой «сегодня», чтобы «минимизировать инфраструктурные риски для клиентов». Торги с расчётами «завтра» остались.С 13 августа вывод юаней с брокерских счетов приостановили в «БКС Мир Инвестиций». Причина — «усложнение расчётов между участниками биржевых торгов». Исключение сделали только для клиентов банка БКС.#новости #финам
Ой.. А что случилось с дружественными юанями?
Они отрицательно доходят до китайских счетов
Так всегда бывает, когда забывают, что дружить — это с двух сторон.
Говорят грязные они
Русские и китайцы братья на век
В июне 2024 года «Финам» прекратил торги «недружественными» валютами
Пора вводить термин «недружественный» бизнес к своим клиентам и помечать всех от финама со своими 5%, до яндекса с повышенным спросом и кнопкой исключить ютуб ролики из поиска