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Евгения Евсеева
Деньги

День 912: взносы в бюджет от сделок с иностранным бизнесом составили 140 млрд рублей с начала 2024 года

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: Pepi Stojanovski / Unsplash
Фото: Pepi Stojanovski / Unsplash

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 августа: доллар — 91,28 рубля (на 40 копеек меньше, чем 22 августа), евро — 101,62 рубля (на 33 копейки меньше).

Кто и как адаптируется

ООО «Русатом Химия», «дочка» АО «ТВЭЛ» (консолидирует ряд активов топливного дивизиона «Росатома» по направлению «Специальная химия») приобрело 50% в производителе нейтрализаторов для очистки выхлопных газов и комплектных выхлопных систем ООО «Формат Экологичные Решения». Оно до января 2024 года принадлежало французскому Faurecia, работавшего в России с 2005 года и решившего в начале 2023-го покинуть страну.

Доходы федерального бюджета от взносов со сделок с иностранным бизнесом составили к концу августа почти 140 млрд рублей с начала 2024 года, свидетельствуют данные госсистемы «Электронный бюджет». Это превышает план на весь 2024 год в 66 раз и уже обогнало поступления за весь 2023-й.

Металлургический и горнодобывающий холдинг «Мечел» продал свои активы в Швейцарии и Литве, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчётность и комментарии компании.

Какие есть проблемы и трудности

Совет ЕС отказал основателю «Альфа-групп» Михаилу Фридману в просьбе снять с него все действующие санкции после решения Генерального суда ЕС о частичной отмене ограничений.

Контекст

Оборот рынка готовых рационов и продуктовых наборов после двухлетнего спада перешел к росту, по итогам 2024 года он может составить 22%, до 18,4 млрд рублей. И это притом, что стремясь рационализировать расходы, граждане отдают предпочтение бюджетным линейкам блюд, пишет «Коммерсантъ».

Новости предыдущего дня, 22 августа — здесь.

#новости

22
33
33 комментария
Вадим Д.

взносы в бюджет от сделок с иностранным бизнесомКак новояз красиво прикрывает отжимы.

4
1
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Иванов Иван

Не было никакого отжима. Никто в РФ не заставлял иностранцев уходить. А если они сами решили в спешке убегать или по команде своих западных хозяев - то они продают его по цене "разорванной в клочья экономики". А не по цене брагоприятной до этого.

4
2
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S.Capusta

«Безвозмездные поступления от негосударственных организаций».

Комиссия создана. Работают люди, смахивая пот. Фирмы ждут своей очереди, чтобы внести взнос. А в особо сложных случаях, годами.
А что будет, когда очередь закончится?

1
1
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Илья

Переживаешь за инвестиционный климат в стране?

Ответить
Владимир Егоров

вот она, автократия.

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Вячеслав Романович

А что случилось ?

1
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Владимир Егоров

боевые комары из лабораторий ВСУ съели всю пшеницу.

5
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