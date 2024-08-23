День 912: взносы в бюджет от сделок с иностранным бизнесом составили 140 млрд рублей с начала 2024 года

Доходы федерального бюджета от взносов со сделок с иностранным бизнесом составили к концу августа почти 140 млрд рублей с начала 2024 года, свидетельствуют данные госсистемы «Электронный бюджет». Это превышает план на весь 2024 год в 66 раз и уже обогнало поступления за весь 2023-й.