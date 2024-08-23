День 912: взносы в бюджет от сделок с иностранным бизнесом составили 140 млрд рублей с начала 2024 года

Оборот рынка готовых рационов и продуктовых наборов после двухлетнего спада перешел к росту, по итогам 2024 года он может составить 22%, до 18,4 млрд рублей. И это притом, что стремясь рационализировать расходы, граждане отдают предпочтение бюджетным линейкам блюд, пишет «Коммерсантъ».
взносы в бюджет от сделок с иностранным бизнесомКак новояз красиво прикрывает отжимы.
Не было никакого отжима. Никто в РФ не заставлял иностранцев уходить. А если они сами решили в спешке убегать или по команде своих западных хозяев - то они продают его по цене "разорванной в клочья экономики". А не по цене брагоприятной до этого.
«Безвозмездные поступления от негосударственных организаций».
Комиссия создана. Работают люди, смахивая пот. Фирмы ждут своей очереди, чтобы внести взнос. А в особо сложных случаях, годами.
А что будет, когда очередь закончится?
Переживаешь за инвестиционный климат в стране?
вот она, автократия.
А что случилось ?
боевые комары из лабораторий ВСУ съели всю пшеницу.