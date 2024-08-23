Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с июня 2023 года

На 14:54 мск он составляет 2687,09 пункта.На открытии 23 августа 2024 года индекс IMOEX равнялся 2718,11, минимальное значение к моменту публикации — 2684,13, следует из данных Мосбиржи.Пятёрка лидеров снижения на 14:54 мск — обыкновенные и привилегированные акции горнодобывающей компании «Мечел» (-7,56% и -5,3% соответственно), «Магнитогорский металлургический комбинат» (-4,49%), автолизинговый «Европлан» (-4,41%) и энергетическая компания «Русгидро» (-4,07%).К середине августа 2024 года IMOEX потерял с начала года свыше 10%, а с майских уровней — более 20%. Среди факторов, которые негативно влияют на индекс: вероятность повышения ключевой ставки ЦБ в сентябре, рост геополитических рисков, «невнятная» динамика цен на нефть и «крепкий» рубль.По мнению аналитиков, чтобы рынок «полноценно развернулся вверх, а не локально отскочил», должен измениться настрой инвесторов. А для этого нужно, чтобы ЦБ смягчил денежно-кредитную политику или хотя бы «намекнул», что сделает это в «ближайшее время».Источник фото: «БКС Экспресс»#новости #мосбиржа
Ниже 2800 не пойдет уверяли нас финспамеры Кот и Сочи на VC 🤣
Лудомания она такая)
ждём от них же новость что ниже 2600 не упадет
Если Сочи на VK это Черных, то это очень смешно)))
только сегодня читал,что экономика улучшилась и у людей много много денег и они могут платить 500р за билет в кино
@Дадим В. Айфон разблокировать получается?
У меня Андроид 😉 Но вообще очень приятно, что вы меня запомнили, и не забыли хамовато ответить. Главное, чтобы вы не забыли также отписаться про работу фейс айди на вашем айфоне, когда индекс пойдет вверх 😁 А то иначе как-то непоследовательно получится
Рынок чувствует приход Трампа вот его и колбасит. 💁♀️
И на передовой тоже насовывать стали. 💁♀️