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Полина Лааксо
Деньги

Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с июня 2023 года

На 14:54 мск он составляет 2687,09 пункта.

  • На открытии 23 августа 2024 года индекс IMOEX равнялся 2718,11, минимальное значение к моменту публикации — 2684,13, следует из данных Мосбиржи.
  • Пятёрка лидеров снижения на 14:54 мск — обыкновенные и привилегированные акции горнодобывающей компании «Мечел» (-7,56% и -5,3% соответственно), «Магнитогорский металлургический комбинат» (-4,49%), автолизинговый «Европлан» (-4,41%) и энергетическая компания «Русгидро» (-4,07%).
  • К середине августа 2024 года IMOEX потерял с начала года свыше 10%, а с майских уровней — более 20%. Среди факторов, которые негативно влияют на индекс: вероятность повышения ключевой ставки ЦБ в сентябре, рост геополитических рисков, «невнятная» динамика цен на нефть и «крепкий» рубль.
  • По мнению аналитиков, чтобы рынок «полноценно развернулся вверх, а не локально отскочил», должен измениться настрой инвесторов. А для этого нужно, чтобы ЦБ смягчил денежно-кредитную политику или хотя бы «намекнул», что сделает это в «ближайшее время».
Источник фото: «БКС Экспресс»
Источник фото: «БКС Экспресс»

#новости #мосбиржа

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18 комментариев
Укладчик стекловаты

Ниже 2800 не пойдет уверяли нас финспамеры Кот и Сочи на VC 🤣
Лудомания она такая)

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Злой ЧакЧак

ждём от них же новость что ниже 2600 не упадет

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Сергей Седышев

Если Сочи на VK это Черных, то это очень смешно)))

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A. Mokshanskiy

только сегодня читал,что экономика улучшилась и у людей много много денег и они могут платить 500р за билет в кино

5
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Укладчик стекловаты

@Дадим В. Айфон разблокировать получается?

3
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Дадим В.

У меня Андроид 😉 Но вообще очень приятно, что вы меня запомнили, и не забыли хамовато ответить. Главное, чтобы вы не забыли также отписаться про работу фейс айди на вашем айфоне, когда индекс пойдет вверх 😁 А то иначе как-то непоследовательно получится

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Запопу Кусь

Рынок чувствует приход Трампа вот его и колбасит. 💁‍♀️
И на передовой тоже насовывать стали. 💁‍♀️

1
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