Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Крипто
Маркетинг
Сервисы
Путешествия
Личный опыт
Карьера
Маркетплейсы
Мнения
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Деньги

День 913: США смягчили ограничения в отношении российских алмазов

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: Scott Kleinman / Getty Images / «Интерфакс»
Источник: Scott Kleinman / Getty Images / «Интерфакс»

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24-26 августа: доллар — 91,60 рубля (на 31 копейку больше, чем 23 августа), евро — 101,61 рубля (на 1 копейку меньше).

Какие факторы будут влиять на курс в сентябре — текст «РБК Инвестиций».

Кто и как адаптируется

США разрешили проводить транзакции с алмазами и бриллиантами российского происхождения и ювелирными украшениями с ними, если они физически находились за пределами России до 1 марта 2024 года и не экспортировались или реэкспортировались из России после этой даты, пишет РБК.

Какие есть проблемы и трудности

Минфин США выпустил предупреждение для иностранных финансовых организаций о рисках сотрудничества с российскими банками за рубежом, пишет РБК. США «имеют ряд инструментов» для реагирования на уклонение от санкций.

Контекст

Российские геймеры в первой половине 2024 года скачали пиратские копии видеоигр на 190 млрд рублей, следует из исследования онлайн-школы XYZ (входит в холдинг Ultimate Education). Его приводит РБК. Для сравнения, по результатам исследования за полный 2023 год фактическая стоимость нелицензионных копий игр, скачанных российскими пользователями, составляла 324 млрд рублей. Тогда аналитики отмечали, что пиратский оборот вырос на 4%.

Кинопроизводители из России с начала 2024 года инвестировали около $1 млн в Таиланде в процессе съёмок фильмов. Об этом сообщила ТАСС глава отдела продвижения кинобизнеса при министерстве туризма и спорта страны Панидапха Суанкеу.

Русскоязычное «Александровское общество» в Финляндии потребовало от властей озвучить точные критерии для открытия границы с Россией, пишут «Ведомости».

Новости предыдущего дня, 23 августа — здесь.

#новости

11
29
29 комментариев
Вадим Д.

Ага, алмазы-то нужны! Ууу, буржуины клятые, куда вы без нас?!
Но всё равно продадим.

4
Ответить
Запопу Кусь

Если задуматься, то продавая алмазы, мы продаём свою Родину за зелёную резаную бумагу 💁‍♀️💵😭

Ответить
Вадим Д.

Кинопроизводители из России с начала года инвестировали около $1 млн в Таиланде в процессе съёмок фильмовВ проституток же скрепных, не в трапов?

1
Ответить
Coco Jambo

Везти проституток из России в Тай - это как биг мак с добра колой из вкусноточки везти в США.

2
Ответить
Дед Мазай и зануды

Полез искать значение слова "трапы"... Откуда вы всего этого нахватались, извращенцы блин 🤨

1
1
Ответить
Нейрослав Жепетеев

Шутки шутками, а наши как раз ездят за новыми ощущениями. Кто-то даже и не за новыми уже.

Ответить
Alexey Arhipov

Кинопроизводители из России с начала 2024 года инвестировали около $1 млн в Таиланде в процессе съёмок фильмов.Лям зелени проинвестировали... смешно. Я понимаю, что бюджет "Сто лет тому вперёд" 10 лямов - это для российского кинобизнеса типа замного, бюджет 1го аватара был 237 лямов, для сравнения, но всё одно, повода для гордости в лям бюджете - не вижу абсолютно

Ответить