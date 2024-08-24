День 913: США смягчили ограничения в отношении российских алмазов

Российские геймеры в первой половине 2024 года скачали пиратские копии видеоигр на 190 млрд рублей, следует из исследования онлайн-школы XYZ (входит в холдинг Ultimate Education). Его приводит РБК. Для сравнения, по результатам исследования за полный 2023 год фактическая стоимость нелицензионных копий игр, скачанных российскими пользователями, составляла 324 млрд рублей. Тогда аналитики отмечали, что пиратский оборот вырос на 4%.
Ага, алмазы-то нужны! Ууу, буржуины клятые, куда вы без нас?!
Но всё равно продадим.
Если задуматься, то продавая алмазы, мы продаём свою Родину за зелёную резаную бумагу 💁♀️💵😭
Кинопроизводители из России с начала года инвестировали около $1 млн в Таиланде в процессе съёмок фильмовВ проституток же скрепных, не в трапов?
Везти проституток из России в Тай - это как биг мак с добра колой из вкусноточки везти в США.
Полез искать значение слова "трапы"... Откуда вы всего этого нахватались, извращенцы блин 🤨
Шутки шутками, а наши как раз ездят за новыми ощущениями. Кто-то даже и не за новыми уже.
Кинопроизводители из России с начала 2024 года инвестировали около $1 млн в Таиланде в процессе съёмок фильмов.Лям зелени проинвестировали... смешно. Я понимаю, что бюджет "Сто лет тому вперёд" 10 лямов - это для российского кинобизнеса типа замного, бюджет 1го аватара был 237 лямов, для сравнения, но всё одно, повода для гордости в лям бюджете - не вижу абсолютно