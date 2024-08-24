Некоторые клиенты крупных грузинских банков столкнулись с проблемами с переводами через «Золотую корону»

У других операции проходят из приложения самой платёжной системы.Один из крупнейших грузинских банков Bank of Georgia начал отклонять денежные переводы через платёжную систему «Золотая корона», сообщил днём 24 августа 2024 года блогер Николай Левшиц, который ведёт Telegram-канал о Грузии.В поддержке банка подтвердили РБК технические проблемы с переводами через «Золотую корону». В компании добавили, что «техническая команда уже работает» над решением.По данным Левшица, грузинский TBC Bank убрал вкладку «Золотой короны» из своего приложения. РБК тоже пишет, что возможность зачисления перевода пропала в приложении банка.Однако к 19:20 мск некоторые пользователи в комментариях к публикации Левшица пишут, что перевод удалось отправить из приложения «Золотой короны» на карту Bank of Georgia. Другие сообщают, что перевести деньги получилось из приложения платёжной системы и в TBC Bank.23 августа 2024 года Минфин США ввёл санкции против «Центра финансовых решений». Это разработчик мобильного приложения «Золотой короны», писало Frank Media. Связаны ли проблемы у грузинских банков с санкциями, пока неясно.#новости
Вот эти санкции направлены на наиболее лояльных западу людей. А потом ещё лидеры США и ЕС удивляются, почему вера в либеральную оппозицию снизилась.
C каждым днем на столько отрицательно уменьшается, что приходится сгонять ботов с регистрацией 20.08.2024 и замедлять ютуб 😀
Вы занимаетесь подменой понятий. Уверен, что не в первый и не в последний раз. Санкции направлены не против людей, а против финансовых инструментов как таковых, направлены на ослабление финансовых потоков из-в Россию. Если человек релокант идейный, то он не должен быть финансово связан с Россией, значит, ему санкции такого рода безразличны и даже на пользу. Так как ему нет нужды переводить деньги в Россию. Я бы даже сказал, США помогают России с оттоком денег;).
А кто вообще едет в Грузию? 🤦♀️
Как вы там собрались открывать счёт?💁♀️
Там же дикая русофобия 💁♀️
Это уже не актуально несколько лет, там сейчас самые большие русофобы - это российские релоканты.
В Грузии норм
А у нас Грузофобия