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Таня Боброва
Деньги

Некоторые клиенты крупных грузинских банков столкнулись с проблемами с переводами через «Золотую корону»

У других операции проходят из приложения самой платёжной системы.

  • Один из крупнейших грузинских банков Bank of Georgia начал отклонять денежные переводы через платёжную систему «Золотая корона», сообщил днём 24 августа 2024 года блогер Николай Левшиц, который ведёт Telegram-канал о Грузии.
  • В поддержке банка подтвердили РБК технические проблемы с переводами через «Золотую корону». В компании добавили, что «техническая команда уже работает» над решением.
  • По данным Левшица, грузинский TBC Bank убрал вкладку «Золотой короны» из своего приложения. РБК тоже пишет, что возможность зачисления перевода пропала в приложении банка.
  • Однако к 19:20 мск некоторые пользователи в комментариях к публикации Левшица пишут, что перевод удалось отправить из приложения «Золотой короны» на карту Bank of Georgia. Другие сообщают, что перевести деньги получилось из приложения платёжной системы и в TBC Bank.
  • 23 августа 2024 года Минфин США ввёл санкции против «Центра финансовых решений». Это разработчик мобильного приложения «Золотой короны», писало Frank Media. Связаны ли проблемы у грузинских банков с санкциями, пока неясно.

#новости

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17 комментариев
Воины света

Вот эти санкции направлены на наиболее лояльных западу людей. А потом ещё лидеры США и ЕС удивляются, почему вера в либеральную оппозицию снизилась.

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Михаил

C каждым днем на столько отрицательно уменьшается, что приходится сгонять ботов с регистрацией 20.08.2024 и замедлять ютуб 😀

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Севернее Северной Кореи

Вы занимаетесь подменой понятий. Уверен, что не в первый и не в последний раз. Санкции направлены не против людей, а против финансовых инструментов как таковых, направлены на ослабление финансовых потоков из-в Россию. Если человек релокант идейный, то он не должен быть финансово связан с Россией, значит, ему санкции такого рода безразличны и даже на пользу. Так как ему нет нужды переводить деньги в Россию. Я бы даже сказал, США помогают России с оттоком денег;).

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Запопу Кусь

А кто вообще едет в Грузию? 🤦‍♀️
Как вы там собрались открывать счёт?💁‍♀️
Там же дикая русофобия 💁‍♀️

3
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Таир Бакиев

Это уже не актуально несколько лет, там сейчас самые большие русофобы - это российские релоканты.

2
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Воины света

В Грузии норм

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Арсений

А у нас Грузофобия

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