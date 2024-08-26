Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Крипто
Маркетинг
Сервисы
Путешествия
Личный опыт
Маркетплейсы
Мнения
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

День 915: «Абрау-Дюрсо» начала производство игристых вин в Индии

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Главное за следующий день, 27 августа — здесь.

Это текст от 26 августа
Источник фото: Tripster
Источник фото: Tripster

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24-26 августа: доллар — 91,60 рубля (на 31 копейку больше, чем 23 августа), евро — 101,61 рубля (на 1 копейку меньше).

«БКС Мир инвестиций» возобновил ввод и вывод казахстанских тенге (KZT) и армянских драмов (AMD) на брокерских счетах.

Грузинский TBC Bank возобновил приём переводов из России через систему «Золотая корона», пишут «РИА Новости».

Кто и как адаптируется

Мосбиржа изучает возможность проводить торги на фондовом и срочном рынках в выходные и праздничные дни, узнало РБК из презентации для профучастников. Согласно текущей задумке, на фондовом рынке будут торговаться наиболее ликвидные акции, облигации эмитентов с высоким рейтингом, ОФЗ и паи фондов, а на срочном будут доступны все инструменты.

«Абрау-Дюрсо» начала выпускать игристое вино в Индии, сообщило «Интерфакс» со ссылкой на основного владельца компании Бориса Титова. На конец августа 2024 года производитель завершает первую партию объёмом 10 тысяч бутылок.

Контекст

Количество бронирований авиабилетов из России в Японию выросло «в разы» за первое полугодие 2024 года, рассказали «Ведомости» со ссылкой на турсервисы. В «Яндекс Путешествиях» говорят, что объём вырос в 12 раз в годовом выражении. В OneTwoTrip — что в пять. О приросте также сказали в Aviasales, «МТС Travel» и «Островке». Среди причин — стабильная политическая обстановка в Японии, ослабление иены, высокая доля положительных заключений по визам, а также цены, «сопоставимые с поездками на курорты российского юга».

Источник: «<a href="https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/08/26/1057905-rossiyane-stali-chasche-puteshestvovat-v-yaponiyu" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Яндекс Путешествия</a>»
Источник: «Яндекс Путешествия»

Издательство настольных игр Cosmodrome Games («Имаджинариум», «500 злобных карт» и другие) стало владельцем 100% в ООО «Простые правила», которое разрабатывает «настолки» в России и за рубежом, обратило внимание «Ъ». Среди заказчиков «Простых правил» — Hobby World и «Эврикус». Опрошенные газетой участники рынка полагают, что так Cosmodrome Games будет проще выходить на зарубежные рынки — помимо прочего.

Минэкономразвития подготовило законопроект, в котором предложит упростить процедуру перевода земель для развития в России особых туристских экономических зон, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. Это поможет упростить строительство, например, канатных дорог и фуникулёров.

По данным сервиса «Авито.Работа», с августа 2023 года по август 2024 года работодатели стали на 29% чаще указывать в вакансиях наличие реферальных программ (сотрудник получает вознаграждение, если в компанию наняли человека по его рекомендации). Участники рынка связывают это с дефицитом кадров. Компании ищут дополнительные способы мотивировать соискателей и рассчитывают, что специалист, пришедший по рекомендации друзей, будет более лоялен.

Президент «Синергии» Вадим Лобов дал интервью ТАСС, в котором поделился планами по работе со странами Африки и Азии. В Африке, например, планируют запустить медиашколу и курсы русского языка.

Новости предыдущего дня, 25 августа — здесь.

#новости

1010
33
11
11
11
75
75 комментариев
Вадим Д.

Коллекция Абрау с лучшими водами Ганга! На любой цвет! Бактерии на выбор 👍🏻

11
6
2
1
Ответить
Alexandr

... и желудок.

5
1
Ответить
Гриша

Таблетки от паразитов в подарок!

2
1
Ответить
Альвар

Появились первые кадры Павла Дурова из СИЗО Франции.
Особо опасный преступник обезврежен. Европа может спать спокойно

12
3
Ответить
ViktoRus
2
1
1
Ответить
Alexey Arhipov
2
Ответить
Злой ЧакЧак

знаем мы: сначала его выпустят, он пойдет грабить банк, его обстреляет комиссар, а потом его обратно в тюрягу в багажнике такси 🚕

1
Ответить