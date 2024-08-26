День 915: «Абрау-Дюрсо» начала производство игристых вин в Индии

Количество бронирований авиабилетов из России в Японию выросло «в разы» за первое полугодие 2024 года, рассказали «Ведомости» со ссылкой на турсервисы. В «Яндекс Путешествиях» говорят, что объём вырос в 12 раз в годовом выражении. В OneTwoTrip — что в пять. О приросте также сказали в Aviasales, «МТС Travel» и «Островке». Среди причин — стабильная политическая обстановка в Японии, ослабление иены, высокая доля положительных заключений по визам, а также цены, «сопоставимые с поездками на курорты российского юга».
Коллекция Абрау с лучшими водами Ганга! На любой цвет!
... и желудок.
@работодатели стали на 29% чаще указывать в вакансиях наличие реферальных программ (сотрудник получает вознаграждение, если в компанию наняли человека по его рекомендации).@
Всем бесплатно - воздушный шарик, леденец-петушок и брелок-фонарик!
@В Африке, например, планируют запустить медиашколу и курсы русского языка.@
Fake news.
@владельца компании Бориса Титова.@
А что Титов? Или это не он?
леденец-петушокЛюблю, когда большой петушок
стабильная политическая обстановка в Японии, ослабление иеныВот у нас тоже вроде как стабильная политическая, но есть нюанс.
Стабилиздец!
Появились первые кадры Павла Дурова из СИЗО Франции.
Особо опасный преступник обезврежен. Европа может спать спокойно