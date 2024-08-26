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Полина Лааксо
Деньги

День 915: «Абрау-Дюрсо» начала производство игристых вин в Индии

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: Tripster
Источник фото: Tripster

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24-26 августа: доллар — 91,60 рубля (на 31 копейку больше, чем 23 августа), евро — 101,61 рубля (на 1 копейку меньше).

Кто и как адаптируется

Мосбиржа изучает возможность проводить торги на фондовом и срочном рынках в выходные и праздничные дни, узнало РБК из презентации для профучастников. Согласно текущей задумке, на фондовом рынке будут торговаться наиболее ликвидные акции, облигации эмитентов с высоким рейтингом, ОФЗ и паи фондов, а на срочном будут доступны все инструменты.

«Абрау-Дюрсо» начала выпускать игристое вино в Индии, сообщило «Интерфакс» со ссылкой на основного владельца компании Бориса Титова. На конец августа 2024 года производитель завершает первую партию объёмом 10 тысяч бутылок.

Контекст

Количество бронирований авиабилетов из России в Японию выросло «в разы» за первое полугодие 2024 года, рассказали «Ведомости» со ссылкой на турсервисы. В «Яндекс Путешествиях» говорят, что объём вырос в 12 раз в годовом выражении. В OneTwoTrip — что в пять. О приросте также сказали в Aviasales, «МТС Travel» и «Островке». Среди причин — стабильная политическая обстановка в Японии, ослабление иены, высокая доля положительных заключений по визам, а также цены, «сопоставимые с поездками на курорты российского юга».

Источник: «<a href="https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/08/26/1057905-rossiyane-stali-chasche-puteshestvovat-v-yaponiyu" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Яндекс Путешествия</a>»
Источник: «Яндекс Путешествия»

Издательство настольных игр Cosmodrome Games («Имаджинариум», «500 злобных карт» и другие) стало владельцем 100% в ООО «Простые правила», которое разрабатывает «настолки» в России и за рубежом, обратило внимание «Ъ». Среди заказчиков «Простых правил» — Hobby World и «Эврикус». Опрошенные газетой участники рынка полагают, что так Cosmodrome Games будет проще выходить на зарубежные рынки — помимо прочего.

Минэкономразвития подготовило законопроект, в котором предложит упростить процедуру перевода земель для развития в России особых туристских экономических зон, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. Это поможет упростить строительство, например, канатных дорог и фуникулёров.

По данным сервиса «Авито.Работа», с августа 2023 года по август 2024 года работодатели стали на 29% чаще указывать в вакансиях наличие реферальных программ (сотрудник получает вознаграждение, если в компанию наняли человека по его рекомендации). Участники рынка связывают это с дефицитом кадров. Компании ищут дополнительные способы мотивировать соискателей и рассчитывают, что специалист, пришедший по рекомендации друзей, будет более лоялен.

Президент «Синергии» Вадим Лобов дал интервью ТАСС, в котором поделился планами по работе со странами Африки и Азии. В Африке, например, планируют запустить медиашколу и курсы русского языка.

Новости предыдущего дня, 25 августа — здесь.

#новости

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45 комментариев
Вадим Д.

Коллекция Абрау с лучшими водами Ганга! На любой цвет!

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Alexandr

... и желудок.

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Po...

@работодатели стали на 29% чаще указывать в вакансиях наличие реферальных программ (сотрудник получает вознаграждение, если в компанию наняли человека по его рекомендации).@
Всем бесплатно - воздушный шарик, леденец-петушок и брелок-фонарик!

@В Африке, например, планируют запустить медиашколу и курсы русского языка.@
Fake news.

@владельца компании Бориса Титова.@
А что Титов? Или это не он?

2
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Отрицательный Веган

леденец-петушокЛюблю, когда большой петушок

1
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Вадим Д.

стабильная политическая обстановка в Японии, ослабление иеныВот у нас тоже вроде как стабильная политическая, но есть нюанс.

1
1
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Po...

Стабилиздец!

1
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Альвар

Появились первые кадры Павла Дурова из СИЗО Франции.
Особо опасный преступник обезврежен. Европа может спать спокойно

2
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