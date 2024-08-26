День 915: «Абрау-Дюрсо» начала производство игристых вин в Индии

Количество бронирований авиабилетов из России в Японию выросло «в разы» за первое полугодие 2024 года, рассказали «Ведомости» со ссылкой на турсервисы. В «Яндекс Путешествиях» говорят, что объём вырос в 12 раз в годовом выражении. В OneTwoTrip — что в пять. О приросте также сказали в Aviasales, «МТС Travel» и «Островке». Среди причин — стабильная политическая обстановка в Японии, ослабление иены, высокая доля положительных заключений по визам, а также цены, «сопоставимые с поездками на курорты российского юга».