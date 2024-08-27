День 916: Минфин предложил полностью запретить госзакупки иностранного ПО

Сеть квестов «Клаустрофобия» начала искать новых партнёров для своего бизнеса, чтобы расширить список учредителей или продать сеть в рамках поглощения, рассказали РБК в компании. Переговоры идут, но с кем — не говорят. Опрошенный изданием аналитик считает, что активы «Клаустрофобии», «по самым консервативным оценкам», могут стоить не менее 400 млн рублей.
Блин, как я кайфую с этих запретов! 🔥
Такое ощущение что гос органах реально сидят какие-то дети.
Вот серьёзно, они реально думают, что если что-то заблокировать и запретить - завтра сразу все локальное производство с колен поднимется? Они реально не понимают, что чтобы это произошло, это локальное "аналоговнет" для начала должно СУЩЕСТВОВАТЬ?
И наверное задавать вопрос о том, понимают ли запрещающие, что на развитие действительно качественного аналога уйдут десятилетия, уже смысла нет?
Прикинь да, например, если запретить ВУЗам покупать микрософтовский офис, то они перейдут в "мой офис" и тогда у российского аналога будут деньги на разработку какого нибудь "роушна".
Если охраннику на проходной, поменять комп на интеле и Винде, на комп на Байкале и русской ос, то ничего не изменится, кроме того что у российских компаний будет больше бюджета на развитие.
России проебала эту гонку, русские продукты менее конкурентоспособные, и теперь только мерами защиты может помочь развить этот рынок.
Если по-другому, то уйдет 100 лет на создание аналоговнет
Да пусть запрещают. Это ж для госкомпаний.
Странно, что Правительство почему-то считает "Базальт" 100% российской ОС. Это же самый обычный "Линукс" с измененными значками и надписями. Ну совсем как какая-нибудь пиратская сборка Винды с измененными иконками и добавленными/вырезанными функциями.
это локальное "аналоговнет" для начала должно СУЩЕСТВОВАТЬ
Так оно существует, практически во всех сегментах ПО. Не такое развитое, но существует.
Когда в марте 22 года Атлассиан ушли, громко хлопнув дверью, я за пару месяцев наверное с десяток статей про отечественные Джира-заменители прочитал. Это отличный шанс для этих компаний
Хорошо, что мы с вами тут все понимаем. Только вот непонимающие почему-то там, а понимающие в комментах, странный мир