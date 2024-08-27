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Полина Лааксо
Деньги

День 916: Минфин предложил полностью запретить госзакупки иностранного ПО

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: Bloomberg
Источник фото: Bloomberg

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 августа: доллар — 91,77 рубля (на 17 копеек больше, чем 26 августа), евро — 102,49 рубля (на 88 копеек больше).

26 августа 2024 года индекс Мосбиржи перешёл в рост впервые за восемь торговых дней. Сессия завершилась на отметке в 2736,75 пункта (+3,8%). В Go Invest полагают, что росту способствовало, прежде всего, требование ЦБ обособлять российские бумаги на счетах доверительного управления, если они были куплены у «недружественных» нерезидентов после 1 марта 2022 года.

Источник: «Ъ»
Источник: «Ъ»

Кто и как адаптируется

«Читай-город — Буквоед» в 2025 году выпустит собственную линейку канцтоваров в «субпремиальном» ценовом сегменте. В компании считают, что смогут «претендовать на нишу японского Pilot и частично американского Parker» (поставки Pilot в Россию прекращены, а Newell Brands, владеющая брендом Parker, ушла с местного рынка). По оценке «Infoline-аналитики», инвестиции в запуск линейки могут составлять около 10 млн рублей.

Минюст предложил ввести для бизнеса «половинчатые» штрафы за административные правонарушения, выявленные при прокурорских проверках, пишет «Ъ» со ссылкой на законопроект. Сейчас размеры штрафов зависят от того, кто проводил проверку — прокуратура или контролёры. Разница может составлять сотни тысяч рублей, однако такой подход признали не соответствующим Конституции.

Какие есть проблемы и трудности

Минфин предложил полностью запретить покупку иностранного ПО и микросхем госорганами и госкомпаниями. В ведомстве считают, что это «поспособствует поддержке российских производителей».

Ограничения на поставки европейского, американского и японского оборудования для контрактного производства радиоэлектроники и электронных устройств «не закрыли ввоз в Россию», но привели к подорожанию оборудования на 40-50%, рассказала Ассоциация разработчиков и производителей электроники. Поставки «зачастую» требуют разборки оборудования в стране-посреднике и перепрошивки ПО.

Контекст

Сеть квестов «Клаустрофобия» начала искать новых партнёров для своего бизнеса, чтобы расширить список учредителей или продать сеть в рамках поглощения, рассказали РБК в компании. Переговоры идут, но с кем — не говорят. Опрошенный изданием аналитик считает, что активы «Клаустрофобии», «по самым консервативным оценкам», могут стоить не менее 400 млн рублей.

Росптицесоюз предложил ФАС ограничить наценку торговых сетей на яйца, которая в среднем составляет 20%, в пределах 10%. Отрасли не хватает долгосрочных контрактов с сетями, отметили производители.

По итогам 2023 года объём российского рынка систем виртуализации (вроде американского VMware) составил 6,3 млрд рублей, следует из отчёта аналитиков «ТМТ консалтинг». За 2024 год он должен вырасти ещё на 15%.

Новости предыдущего дня, 26 августа — здесь.

#новости

62
62 комментария
Ракс

Блин, как я кайфую с этих запретов! 🔥
Такое ощущение что гос органах реально сидят какие-то дети.
Вот серьёзно, они реально думают, что если что-то заблокировать и запретить - завтра сразу все локальное производство с колен поднимется? Они реально не понимают, что чтобы это произошло, это локальное "аналоговнет" для начала должно СУЩЕСТВОВАТЬ?

И наверное задавать вопрос о том, понимают ли запрещающие, что на развитие действительно качественного аналога уйдут десятилетия, уже смысла нет?

7
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Ivan Smirnov

Если по-другому, то уйдет 100 лет на создание аналоговнет

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Слава Коженевский

Прикинь да, например, если запретить ВУЗам покупать микрософтовский офис, то они перейдут в "мой офис" и тогда у российского аналога будут деньги на разработку какого нибудь "роушна".
Если охраннику на проходной, поменять комп на интеле и Винде, на комп на Байкале и русской ос, то ничего не изменится, кроме того что у российских компаний будет больше бюджета на развитие.

России проебала эту гонку, русские продукты менее конкурентоспособные, и теперь только мерами защиты может помочь развить этот рынок.

1
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Слегка Придурковатый

Да пусть запрещают. Это ж для госкомпаний.

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Владимир Егоров

Минфин предложил полностью запретить госзакупки иностранного ПОЯ так понимаю, что ответ на западные санкции — очередная бомбёжка Воронежа. Т.е. уменьшение ассортимента, ухудшение качества и подорожание того, что ещё осталось. Очень достойно. Теперь запад испугается и срочно снимет санкции.

Ограничения на поставки европейского, американского и японского оборудования для контрактного производства радиоэлектроники и электронных устройств «не закрыли ввоз в Россию», но привели к подорожанию оборудования на 40-50%, рассказала Ассоциация разработчиков и производителей электроники.Всё из-за того, что ограничения неполные. Надо полностью запретить ввоз иностранного оборудования. Тогда рост цен на иностранное оборудование прекратится. Потому что его не будет.

4
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debil
1
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Vladik P

Интересно, какая будет замена иностранного ПО в Минфине?) Счёты? Калькулятор Электроника?

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