День 916: Минфин предложил полностью запретить госзакупки иностранного ПО

26 августа 2024 года индекс Мосбиржи перешёл в рост впервые за восемь торговых дней. Сессия завершилась на отметке в 2736,75 пункта (+3,8%). В Go Invest полагают, что росту способствовало, прежде всего, требование ЦБ обособлять российские бумаги на счетах доверительного управления, если они были куплены у «недружественных» нерезидентов после 1 марта 2022 года.