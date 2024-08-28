День 917: «ВТБ Шанхай» введёт комиссию за юаневые платежи через другие банки, турбизнес попросил снизить страховые взносы

За первую половину 2024 года российские ритейлеры продали около 1,2 млн персональных компьютеров на 32,6 млрд рублей. Это на 46% больше, чем за тот же период в 2023 году, в штучном выражении и на 21% в денежном, рассказали «Ведомостям» в «М.Видео-Эльдорадо». Доля российских компьютеров составила 47% от общего количества (Depo, ICL, iRu). В Fplus дали схожие оценки — 1,5 млн компьютеров и 32,6 млрд рублей.
ВТБ Шанхай, как то стремно звучит в контексте.
стремно звучит в контексте - именно так, хотя при определенных обстоятельствах...
Они все врут - было продано 999999999999 компьютеров и это только за 1 день!
Немецкий производитель стройматериалов Knauf объяснил, что ещё не покинул российский рынок, потому что «ход и длительность этого процесса во многом определяются российским правительством».
Слышал на радио их рекламу недавно, так что компания будет тянуть с уходом и потом скажет, что выходить невыгодно