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Полина Лааксо
Деньги

День 917: «ВТБ Шанхай» введёт комиссию за юаневые платежи через другие банки, турбизнес попросил снизить страховые взносы

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: China Daily
Источник фото: China Daily

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 августа: доллар — 91,48 рубля (на 29 копеек меньше, чем 27 августа), евро — 102,29 рубля (на 20 копеек меньше).

Персональные менеджеры корпоративных клиентов шанхайского филиала ВТБ предупредили, что с 1 сентября 2024 года компания увеличит комиссию за исходящие платежи и введёт комиссию за входящие в юанях через другие банки. Об этом «Ведомости» узнали от двух осведомлённых собеседников. Сам ВТБ планирует сделать официальную рассылку с указанием тарифов уже на этой неделе.

Кто и как адаптируется

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, который ушёл из России в 2022 году, подал более десяти заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков, обратило внимание «РИА Новости». Они относятся к машинам, компонентам и аксессуарам и для Hyundai, и для суббренда Genesis. Участники патентной отрасли объясняют: таким образом компании защищаются от «возможного копирования со стороны третьих лиц и от продажи автомобилей неофициальными дилерами».

Акционеры Qiwi утвердили смену названия компании на NanduQ.

Какие есть проблемы и трудности

Немецкий производитель стройматериалов Knauf объяснил, что ещё не покинул российский рынок, потому что «ход и длительность этого процесса во многом определяются российским правительством». О планах передать бизнес в России местному менеджменту сообщили в июне 2024 года.

Представитель неназванного дистрибьютора электроники рассказал «Ъ», что с начала августа 2024 года банки ОАЭ, в частности в Дубае, начали отклонять оплату электроники со стороны российских фирм.

Российский союз туриндустрии предложил правительству снизить размеры страховых взносов для гостиниц и других коллективных средств размещения, чтобы разрешить проблему «острой» нехватки кадров и обелить отрасль. Идея — предоставить ставку в размере 7,6% вместо текущих 15%.

Контекст

За первую половину 2024 года российские ритейлеры продали около 1,2 млн персональных компьютеров на 32,6 млрд рублей. Это на 46% больше, чем за тот же период в 2023 году, в штучном выражении и на 21% в денежном, рассказали «Ведомостям» в «М.Видео-Эльдорадо». Доля российских компьютеров составила 47% от общего количества (Depo, ICL, iRu). В Fplus дали схожие оценки — 1,5 млн компьютеров и 32,6 млрд рублей.

Восемь из десяти компаний, которые получили от государства статус экономически значимых организаций, завершили судебные процессы по приостановке корпоративных прав своих иностранных головных компаний, пишут «Ведомости». Среди них — компании, связанные с «Альфа-банком», X5 Group и «Азбукой вкуса».

Источник: «Ведомости»
Источник: «Ведомости»

По итогам января-августа 2024 года спрос на деловые и туристические визы в страны Шенгенского соглашения со стороны россиян вырос на 51% год к году, пишет «Ъ» со ссылкой на подсчёты Continent Express. Увеличение спроса подтвердили и в некоторых визовых агентствах.

Новости предыдущего дня, 27 августа — здесь.

#новости

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4 комментария
Олег Бринц

ВТБ Шанхай, как то стремно звучит в контексте.

1
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Вера Мельникова

стремно звучит в контексте - именно так, хотя при определенных обстоятельствах...

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Сергей Леопольдович

Они все врут - было продано 999999999999 компьютеров и это только за 1 день!

1
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Allestor Klei

Немецкий производитель стройматериалов Knauf объяснил, что ещё не покинул российский рынок, потому что «ход и длительность этого процесса во многом определяются российским правительством».

Слышал на радио их рекламу недавно, так что компания будет тянуть с уходом и потом скажет, что выходить невыгодно

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