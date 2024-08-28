День 917: «ВТБ Шанхай» введёт комиссию за юаневые платежи через другие банки, турбизнес попросил снизить страховые взносы

За первую половину 2024 года российские ритейлеры продали около 1,2 млн персональных компьютеров на 32,6 млрд рублей. Это на 46% больше, чем за тот же период в 2023 году, в штучном выражении и на 21% в денежном, рассказали «Ведомостям» в «М.Видео-Эльдорадо». Доля российских компьютеров составила 47% от общего количества (Depo, ICL, iRu). В Fplus дали схожие оценки — 1,5 млн компьютеров и 32,6 млрд рублей.