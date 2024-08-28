Акционеры Qiwi утвердили смену названия на NanduQ

И переизбрали совет директоров.За смену названия было отдано свыше 112 млн голосов, против — 1000, пишет «Интерфакс».Название Qiwi связывали с одноимённой птицей родом из Новой Зеландии — киви. Новое же напоминает наименование рода нелетающих птиц нанду, которые обитают в Южной Америке.Источник фото: «РИА Новости»В январе 2024 года кипрская Qiwi Plc сообщила, что продаст российский бизнес компании Fusion Factor Fintech Андрея Протопопова за 23,75 млрд рублей. Сделка предполагала четырёхлетнюю рассрочку. В феврале ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка». Регулятор утверждал, что организация нарушала федеральные законы и акты ЦБ. Позже «Qiwi Банк» и систему переводов Contact исключили из списка операторов платёжных систем. Qiwi усомнилась, что деньги за российский бизнес выплатят в срок.Первую часть платежа по сделке уже перевели. Выплату следующей отсрочили по просьбе покупателя — до 19 ноября 2024 года.#новости #qiwi
Сундук, рундук, бурундук — масса же хороших слов была.
Не взлетит
Птица приземлилась. Крылья поотшибали?
Киви - это нелетающая птица
Назвали бы Воробей, вора бей быстрей.... 😂😂
Оригинально)
А чем будут заниматься? Как и Небиус просто жить на вырученные от продажи русской части бизнеса деньги?