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Полина Лааксо
Деньги

Акционеры Qiwi утвердили смену названия на NanduQ

И переизбрали совет директоров.

  • За смену названия было отдано свыше 112 млн голосов, против — 1000, пишет «Интерфакс».
  • Название Qiwi связывали с одноимённой птицей родом из Новой Зеландии — киви. Новое же напоминает наименование рода нелетающих птиц нанду, которые обитают в Южной Америке.
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»

  • В январе 2024 года кипрская Qiwi Plc сообщила, что продаст российский бизнес компании Fusion Factor Fintech Андрея Протопопова за 23,75 млрд рублей. Сделка предполагала четырёхлетнюю рассрочку.

  • В феврале ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка». Регулятор утверждал, что организация нарушала федеральные законы и акты ЦБ. Позже «Qiwi Банк» и систему переводов Contact исключили из списка операторов платёжных систем. Qiwi усомнилась, что деньги за российский бизнес выплатят в срок.

  • Первую часть платежа по сделке уже перевели. Выплату следующей отсрочили по просьбе покупателя — до 19 ноября 2024 года.

#новости #qiwi

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23 комментария
Вадим Д.

Сундук, рундук, бурундук — масса же хороших слов была.

2
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Дичь Петрович

Не взлетит

1
1
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Станислав Пржембольский

Птица приземлилась. Крылья поотшибали?

1
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ChatGPT в Телеграм

Киви - это нелетающая птица

1
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Дмитрий Шепелёв

Назвали бы Воробей, вора бей быстрей.... 😂😂

1
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Ольга Юсаулова

Оригинально)

1
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Забанен Обиженками

А чем будут заниматься? Как и Небиус просто жить на вырученные от продажи русской части бизнеса деньги?

1
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