Акционеры Qiwi утвердили смену названия на NanduQ

В январе 2024 года кипрская Qiwi Plc сообщила , что продаст российский бизнес компании Fusion Factor Fintech Андрея Протопопова за 23,75 млрд рублей. Сделка предполагала четырёхлетнюю рассрочку.

В феврале ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка». Регулятор утверждал, что организация нарушала федеральные законы и акты ЦБ. Позже «Qiwi Банк» и систему переводов Contact исключили из списка операторов платёжных систем. Qiwi усомнилась, что деньги за российский бизнес выплатят в срок.