Банки ОАЭ начали блокировать российские платежи за китайскую электронику — «Ъ»

Инициаторы — китайские банки, которые требуют у банков ОАЭ данные о средствах и таможенные декларации. С начала августа 2024 года банки в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), в частности, в Дубае, начали отклонять оплату электроники со стороны российских компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.Операции блокируют в том случае, если оплачиваемая техника из других стран не поступает в ОАЭ. Собеседник издания пояснил, что российские импортёры использовали компании в ОАЭ как способ перевести средства за электронику в Китай, а сами товары отправлялись в Россию.Например, через такой канал проходит «около 10–20% всех ноутбуков, по другим категориям товаров доля может достигать 30%», говорит источник. ОАЭ выбрали из-за низкой комиссии — 1-3%.Проблему с оплатой подтвердил глава производителя электроники «Бештау» Олег Осипов. По его словам, инициатор блокировки — Китай. С апреля 2024-го китайские банки из-за рисков санкций США блокируют российские платежи за электронику. Они запрашивают у ОАЭ данные о происхождении средств и таможенные декларации, объясняет Осипов.О проблеме знает и учредитель бренда Jacky’s Гусейн Иманов. По его словам, российские компании «нашли способ» проводить платежи, но с повышенной комиссией. Он допустил, что к концу осени–началу зимы 2024-го может возникнуть дефицит техники, а цены вырастут на 8-10%. Осипов же предполагает, что к декабрю стоимость электронных компонентов в России вырастет на 5%.Фото: Hassam Tariq / UnsplashПроблемы с российскими платежами в Китае появились в начале 2024 года. Банки из Китая опасаются работать с компаниями из России из-за угрозы попасть под санкции США.Компании придумывают обходные схемы для платежей, но постоянно возникают проблемы: например, некоторые китайские банки негласно делят юани на «чистые» и «грязные», то есть связанные с Россией. Из-за этого «ВТБ Шанхай» предлагает импортёрам самим искать «чистую» валюту.Отказываются от платежей из-за риска санкций также банки ОАЭ, Турции и стран Центральной Азии.#новости #банки #китай #оаэ
"Банки из Китая опасаются работать с компаниями из России из-за угрозы попасть под санкции США." - Сразу понятно кто в хате хозяин)
Дмитрий Медведев?..
НА-ДУ-ЛИ
Банки ОАЭ начали блокировать российские платежи за китайскую электроникуинициатор блокировки — КитайЭй, а как же "дружба России и Китая не знает границ"?!? Мы им и лес почти бесплатно; и нефть с газом со скидкой 40%; и Силу Сибири-2 предлагаем построить своими силами, чтобы китайцы не заморачивались; уничтожили свой же автопром, чтобы вы пришли, а вас всё нет. Да на спине моли уже места для ножей не хватает, сжальтесь!
P.S. Жду через недельку очередную подлянку уже от Эрдогана.
А вы думаете у этого балобольства нет целевой аудитории?) Если вы и еще 10 человек на виси очень умные, то это не говорит о том, что вас таких по стране много)
Да скока мона один и тот же мем ((( Ясно что моль вертится как карась на сковородке, но итог неизбежен. Тут еще и незалежный вертится рядом, с тем же итогом. Нам остается только запастись попкорном и заначкой на собственные похороны ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Нет самого главного: озера Байкал, территорий до Урала. Я думаю, их это интересует больше.
Не вы им лес, и не вы им нефть)))). Если бы вы как выражаетесь что то им поставляли вы бы были млрдром))). Почему у нас народ постоянно себя ассоциирует с богатствами России. Может кто ответит???