Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Крипто
Маркетинг
Сервисы
Путешествия
Личный опыт
Право
Маркетплейсы
Мнения
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

День 918: Росавиация предложила рассмотреть возможность производить беспилотники в «дружественных» странах

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «<a href="https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2024/08/29/1058627-rossiiskie-bespilotniki-mogut-nachat-proizvodit-v-druzhestvennih-stranah" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Ведомости</a>»
Источник фото: «Ведомости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 августа: доллар — 91,44 рубля (на 4 копейки меньше, чем 28 августа), евро — 102,07 рубля (на 22 копейки меньше).

Кто и как адаптируется

Росавиация предложила Минтрансу включить в нацпроект пункт об открытии в «дружественных» странах площадок для производства российских беспилотников, сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо. Его подлинность подтвердили два источника в компаниях-разработчиках беспилотников. Авиаведомство также предлагает предусмотреть поддержку российских производителей, которые захотят выйти на рынки стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Источник: «<a href="https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2024/08/29/1058627-rossiiskie-bespilotniki-mogut-nachat-proizvodit-v-druzhestvennih-stranah" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Ведомости</a>»
Источник: «Ведомости»

Какие есть проблемы и трудности

ЦБ и правительство подготовят совместный план дополнительных действий по борьбе с инфляцией, пишут «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Планы подтвердили два близких к правительству собеседника и источник в ЦБ. По их данным, среди задач — замедлить рост кредитования, которое увеличивается «высокими темпами» несмотря на повышение ключевой ставки.

Контекст

РБК обратило внимание, что в конце июля 2024 года аэропортовый холдинг «Новапорт» покинул гендиректор Сергей Рудаков, который занимал должность с 2013-го. Временно исполняющим обязанности назначили бывшего главу аэропорта Толмачёво Евгения Янкилевича. Собеседники РБК связывают уход Рудакова с санкциями ЕС, которые в июне 2024 года ввели против холдинга и его бенефициара Романа Троценко.

По итогам лета 2024 года средняя стоимость ночи в российских пятизвёздочных гостиницах составила 17,3 тысячи рублей — это на 20,7% больше год к году, подсчитали в «Яндекс Путешествиях». Ночь в гостиницах в целом подорожала за год на 17,3%, до 7000 рублей. В OneTwoTrip дают схожую оценку и по пятизвёздочным отелям (+20%, 20 тысяч рублей за ночь), и по гостиницам ниже классом (+16-18%). Это объяснили ростом турпотока из-за рубежа и «концентрацией внутри страны обеспеченных путешественников, отказавшихся от поездок за рубеж».

Источник: «<a href="https://www.kommersant.ru/doc/6920513" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Ъ</a>», «Яндекс Путешествия»
Источник: «Ъ», «Яндекс Путешествия»

По итогам второго квартала 2024-го самиздат (книги, опубликованные авторами без партнёрства с издательствами) в денежном выражении впервые занял 50% российского рынка электронных книг, достигнув 1,3 млрд рублей, рассказали «Ъ» в «Литрес». Участники рынка говорят, что росту способствовал интерес к самиздату в аудиосегменте, а также развитие новых книжных платформ.

Новости предыдущего дня, 28 августа — здесь.

#новости

22
23
23 комментария
Слегка Придурковатый

Акцент нужно правильно расставлять, чтоб было жить лучше и веселей. Вот как должна выглядеть новость:

"По итогам лета 2024 года средняя стоимость ночи в российских фермах составила 9 тысяч рублей — это на 5% меньше год к году"

2
Ответить
Полина Лааксо
Автор

просто концентрация обеспеченных россиян еще не поняла, как прекрасно смотреть на бурёнок и гладить траву

3
Ответить
Sergey Ananiev

"Это объяснили ростом турпотока из-за рубежа и «концентрацией внутри страны обеспеченных путешественников, отказавшихся от поездок за рубеж»."
да ладно вам, просто эти путешественники теперь недостаточно обеспечены для зарубежных поездок - вот и отдыхают внутри страны

1
Ответить
Забанен Обиженками

Нынче во Францию только богатые летают: Дуров, например.

Ответить
Владимир Егоров

В прошлом году в результате совместной напряжённой работы был выведен эмпирический закон производства авиатехники в РФ, он звучит примерно так:

Каждые полгода программа обещаний выпуска самолётов к 2030 году в России сокращается в 2 раза.

Судите сами:
• 16 июня 2023 — Мантуров пообещал авиакомпаниям 1000 (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/06/16/927004-aviakompaniyam-otechestvennih-samoletov) отечественных самолетов к 2030 году.
• 28 декабря 2023 — «Ростех» планирует собрать более 500 (https://tass.ru/ekonomika/19646191) самолетов до 2030 года.

И вот наконец этому закону нашлось новое подтверждение. Согласно обновлённой программе (http://www.ato.ru/content/pravitelstvo-obsuzhdaet-sokrashchenie-vypuska-grazhdanskoy-aviatehniki-v-sem-raz) «Промышленное обеспечение транспортной мобильности»:

до 2030 года должны быть достигнуты следующие целевые показатели:
• 299 судов;
• 235 самолетов и вертолетов;
• производство 618 тысяч электромобилей;
• установка 3 тысяч электрозаправок;
• доля отечественных автомобилей на рынке должна вырасти до 55%.

Это ещё одна точка на графике, которая подтверждает верность этого закона.

Таким образом, период полураспада обещаний составляет всё те же 6 месяцев.

С данным периодом полураспада авиаобещаний в полгода нас ждет следующая прогрессия:
лето 2023 — 1000 самолётов к 2030 году,
зима 2023 — 500 самолётов к 2030 году,
лето 2024 — 250 самолётов к 2030 году,
— вы находитесь здесь, —
зима 2024 — 125 самолётов к 2030 году,
лето 2025 — 63 самолёта к 2030 году,
зима 2026 — 32 самолёта к 2030 году,
лето 2027 — 16 самолётов к 2030 году,
зима 2027 — 8 самолётов к 2030 году,
лето 2028 — 4 самолёта к 2030 году,
зима 2028 — 2 самолёта к 2030 году,
лето 2029 — 1 самолёт к 2030 году,
зима 2029 — полсамолёта к 2030 году.

Вот это уже вполне выполнимо. Таким образом, к 2030 году наступит полная авиационная технологическая сингулярность.

1
Ответить
Дед Мазай и зануды

период полураспада обещаний🤣🤣🤣🤣

Ответить
Mikhail Medvedev

Может в рамках борьбы с инфляцией перестать повышать налоги, сборы и пошлины? Или это бред?

Ответить