День 918: Росавиация предложила рассмотреть возможность производить беспилотники в «дружественных» странах

По итогам лета 2024 года средняя стоимость ночи в российских пятизвёздочных гостиницах составила 17,3 тысячи рублей — это на 20,7% больше год к году, подсчитали в «Яндекс Путешествиях». Ночь в гостиницах в целом подорожала за год на 17,3%, до 7000 рублей. В OneTwoTrip дают схожую оценку и по пятизвёздочным отелям (+20%, 20 тысяч рублей за ночь), и по гостиницам ниже классом (+16-18%). Это объяснили ростом турпотока из-за рубежа и «концентрацией внутри страны обеспеченных путешественников, отказавшихся от поездок за рубеж».
Акцент нужно правильно расставлять, чтоб было жить лучше и веселей. Вот как должна выглядеть новость:
"По итогам лета 2024 года средняя стоимость ночи в российских фермах составила 9 тысяч рублей — это на 5% меньше год к году"
просто концентрация обеспеченных россиян еще не поняла, как прекрасно смотреть на бурёнок и гладить траву
"Это объяснили ростом турпотока из-за рубежа и «концентрацией внутри страны обеспеченных путешественников, отказавшихся от поездок за рубеж»."
да ладно вам, просто эти путешественники теперь недостаточно обеспечены для зарубежных поездок - вот и отдыхают внутри страны
Нынче во Францию только богатые летают: Дуров, например.
В прошлом году в результате совместной напряжённой работы был выведен эмпирический закон производства авиатехники в РФ, он звучит примерно так:
Каждые полгода программа обещаний выпуска самолётов к 2030 году в России сокращается в 2 раза.
Судите сами:
• 16 июня 2023 — Мантуров пообещал авиакомпаниям 1000 (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/06/16/927004-aviakompaniyam-otechestvennih-samoletov) отечественных самолетов к 2030 году.
• 28 декабря 2023 — «Ростех» планирует собрать более 500 (https://tass.ru/ekonomika/19646191) самолетов до 2030 года.
И вот наконец этому закону нашлось новое подтверждение. Согласно обновлённой программе (http://www.ato.ru/content/pravitelstvo-obsuzhdaet-sokrashchenie-vypuska-grazhdanskoy-aviatehniki-v-sem-raz) «Промышленное обеспечение транспортной мобильности»:
до 2030 года должны быть достигнуты следующие целевые показатели:
• 299 судов;
• 235 самолетов и вертолетов;
• производство 618 тысяч электромобилей;
• установка 3 тысяч электрозаправок;
• доля отечественных автомобилей на рынке должна вырасти до 55%.
Это ещё одна точка на графике, которая подтверждает верность этого закона.
Таким образом, период полураспада обещаний составляет всё те же 6 месяцев.
С данным периодом полураспада авиаобещаний в полгода нас ждет следующая прогрессия:
лето 2023 — 1000 самолётов к 2030 году,
зима 2023 — 500 самолётов к 2030 году,
лето 2024 — 250 самолётов к 2030 году,
— вы находитесь здесь, —
зима 2024 — 125 самолётов к 2030 году,
лето 2025 — 63 самолёта к 2030 году,
зима 2026 — 32 самолёта к 2030 году,
лето 2027 — 16 самолётов к 2030 году,
зима 2027 — 8 самолётов к 2030 году,
лето 2028 — 4 самолёта к 2030 году,
зима 2028 — 2 самолёта к 2030 году,
лето 2029 — 1 самолёт к 2030 году,
зима 2029 — полсамолёта к 2030 году.
Вот это уже вполне выполнимо. Таким образом, к 2030 году наступит полная авиационная технологическая сингулярность.
период полураспада обещаний🤣🤣🤣🤣
Может в рамках борьбы с инфляцией перестать повышать налоги, сборы и пошлины? Или это бред?