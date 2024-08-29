День 918: Росавиация предложила рассмотреть возможность производить беспилотники в «дружественных» странах

По итогам лета 2024 года средняя стоимость ночи в российских пятизвёздочных гостиницах составила 17,3 тысячи рублей — это на 20,7% больше год к году, подсчитали в «Яндекс Путешествиях». Ночь в гостиницах в целом подорожала за год на 17,3%, до 7000 рублей. В OneTwoTrip дают схожую оценку и по пятизвёздочным отелям (+20%, 20 тысяч рублей за ночь), и по гостиницам ниже классом (+16-18%). Это объяснили ростом турпотока из-за рубежа и «концентрацией внутри страны обеспеченных путешественников, отказавшихся от поездок за рубеж».