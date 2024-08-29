Выручка Nvidia за квартал выросла на 122% год к году — до $30,04 млрд против прогнозируемых $28,7 млрд

Прибыль увеличилась более чем вдвое и составила $16,59 млрд.Производитель чипов отчитался о результатах второго квартала финансового 2025 года. Выручка подразделения дата-центров выросла на 154% по сравнению с тем же периодом в предыдущем году, до $26,3 млрд. Это 88% от общей выручки.Валовая рентабельность увеличилась с 70,1% годом ранее до 75,1%, но относительно первого квартала, когда она равнялась 78,4%, снизилась.Общая выручка за третий квартал — по прогнозам производителя — должна составить $32,5 млрд. Некоторые аналитики при этом допускали, что она может дойти и до $37,9 млрд, пишет Bloomberg.В четвёртом квартале Nvidia рассчитывает «выручить несколько миллиардов долларов» от поставок новых ИИ-чипов Blackwell, но признаёт, что столкнулась с производственными сложностями. Аналитики также подмечают: «компания растёт быстро, но темпы этого роста замедляются четвёртый квартал подряд».На фоне опасений, что поставки Blackwell задержатся, а рост будет и дальше уменьшаться, акции на поздних торгах 28 августа 2024 года просели более чем на 8%. На открытии торгов они стоили по $128 за штуку, на закрытии — $125,6, после него — $116,9.Источник фото: NvidiaNvidia остаётся одним из основных «выгодоприобретателей» в эпоху развития ИИ, контролируя 70-95% рынка микрочипов для него. Её продукты закупают Google, Microsoft, Amazon, OpenAI, запрещённая в России Meta.Но конкуренция усиливается, пишет NYT: всё более «мощные» чипы выпускают и AMD с Intel, и «небольшие игроки» вроде Cerebras. Разрабатывают свои решения и корпорации, чтобы меньше зависеть от Nvidia.В июне 2024 года рыночная капитализация Nvidia впервые в истории превысила $3 трлн, после чего компания смогла ненадолго стать самой дорогой в мире. На момент публикации заметки капитализация составляет $3,09 трлн (у Apple — $3,44 трлн, у Microsoft — $3,05 трлн).#новости #nvidia
Темпы роста замедляются... Хорошо что темпы роста вообще есть.
Ждём квантовых чипов, вот там попрёт рост!