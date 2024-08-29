Казахстанские Halyk Bank, Bank RBK и «Евразийский банк» приостановили переводы через «Золотую корону» — ТАСС

«По техническим причинам».Когда возобновят — неизвестно. О приостановке работы с российской платёжной системой сообщили ТАСС в службах поддержки клиентов.Ещё 28 августа 2024 года в «Евразийском банке» и Bank RBK заявляли казахстанскому Forbes, что «следят за развитием ситуации», но продолжают «штатно» работать с «Золотой короной».Проводить переводы пока продолжают «ЦентрКредит», Bereke Bank и «Нурбанк».Источник фото: «Известия»23 августа 2024 года Минфин США ввёл санкции против разработчика мобильного приложения «Золотой короны» — «Центра финансовых решений».24 августа некоторые клиенты грузинских банков столкнулись с проблемами при переводах через систему. Позже Ассоциация банков Грузии сообщила, что транзакции работают в штатном режиме.28 августа Forbes Kazakhstan рассказало, что переводы через «Золотую корону» приостановил Freedom Bank.#новости #золотаякорона