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Полина Лааксо
Деньги

Казахстанские Halyk Bank, Bank RBK и «Евразийский банк» приостановили переводы через «Золотую корону» — ТАСС

«По техническим причинам».

  • Когда возобновят — неизвестно. О приостановке работы с российской платёжной системой сообщили ТАСС в службах поддержки клиентов.
  • Ещё 28 августа 2024 года в «Евразийском банке» и Bank RBK заявляли казахстанскому Forbes, что «следят за развитием ситуации», но продолжают «штатно» работать с «Золотой короной».
  • Проводить переводы пока продолжают «ЦентрКредит», Bereke Bank и «Нурбанк».
Источник фото: «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fiz.ru%2F1675982%2F2024-04-02%2Fkazakhstanskii-halyk-bank-ostanovil-obsluzhivanie-kart-platezhnoi-sistemy-mir&postId=1431796" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Известия</a>»
Источник фото: «Известия»
  • 23 августа 2024 года Минфин США ввёл санкции против разработчика мобильного приложения «Золотой короны» — «Центра финансовых решений».
  • 24 августа некоторые клиенты грузинских банков столкнулись с проблемами при переводах через систему. Позже Ассоциация банков Грузии сообщила, что транзакции работают в штатном режиме.
  • 28 августа Forbes Kazakhstan рассказало, что переводы через «Золотую корону» приостановил Freedom Bank.

#новости #золотаякорона

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