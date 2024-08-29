Турецкий госбанк Ziraat перестал открывать рублёвые счета — «РИА Новости»

Причины не называют.Агентство обратилось с запросом в банк, поскольку россияне, которые «занимаются в Турции бизнесом», пожаловались на сложности с получением такой услуги.Ранее открыть рублёвые счета в Ziraat можно было при наличии вида на жительство или документа о праве на работу или учёбу в Турции.Владельцам счетов в рублях якобы «предлагается конвертировать деньги в лиру и использовать банковские карты для оплаты услуг», пишет «РИА Новости», но не приводит детали. Неясно, касается это абсолютно всех госбанков или только Ziraat — и как предложение объясняют клиентам.Источник фото: Arya QueenВ январе 2024 года турецкие экспортёры говорили о проблемах при проведении платежей с Россией. Позже местное издание Ekonomim сообщило, что экспортёры готовой одежды, текстиля, обуви и продовольствия начали получать оплату через банк Emlak Katilim.В феврале СМИ рассказывали, что турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам — некоторые начали закрывать фирмам счета. Тогда местные экспортёры попросили правительство разрешить операции с российскими компаниями в обход банков.В марте Ziraat попросил клиентов с налоговым резидентством в России предоставить актуальный номер ИНН. Причина рассылки не уточнялась. В июле представитель банка говорил, что ситуация с открытием счетов россиянам в Турции «нормальная».Ужесточение банковской политики по отношению к гражданам России связывали с давлением со стороны США — те могут ввести против турецких компаний вторичные санкции.#новости #турция
Неудобно патриотам верещать про русофобию, гейропу и "а как же хваленая демократия и права человека! нацисты! рряяя, прогнулись марионетки под хозяина", когда это делает дружественный нам тоталитарный Erdoğan.
На основании таких обстоятельств, ПРОШУ:
-дополнять подобные новости примерами санкций стран т.н. "Запада", поскольку без них у патриотов случаются массовые инсульты из-за скачков давления.
• Вы не понимаете! Турция — страна НАТО, а значит является подстилкой США. Хозяин топнул ножкой и Эрдогану пришлось подчиниться. На самом деле Турция — наш верный союзник. Сбитый российский самолёт не даст соврать.
• На самом деле это многоходов очка. Она призвана пустить пыль в глаза западным правительстам: якобы Турция соблюдает санции против России. Известно из достоверных источников, что специальному агенту "Полине Лааксо" было дано задание выпустить эту новость, дабе отвадить подозрения от Турции. На самом деле проблем нет. Главное не бухтеть, наверху уже всё порешали.
• Отец моего знакомого работает в отделе ФСБ, отвечающего за Турцию. Сегодня срочно вызвали на совещание, прямо с гарема выдернули. Вернулся поздно в парандже и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за кебабом, дондурмой, менеменом и другими непонятными словами, на две недели. Сейчас едем куда-то на пляж. Не знаю что происходит, но мне кажется начался джихад.
Он никогда не был дружественным, с первого дня поставляя Байрактары, потом отправив бойцов домой после оллинклюзив, ну и заканчивается дружелюбие на банковском секторе
В каком месте он дружественный-то? Он занимается ровно тем, чем и должен заниматься политик его уровня - циничной защитой собственных интересов. И делает это весьма успешно, так как настолько качественно сидеть жопой на двух стульях удается мало кому.
ХА! Я БЫЛ ПРАВ!
Сам спрогнозировал, сам порадовался.
*усаживаясь с попкорном*
Понеслась.