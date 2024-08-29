ЦБ: экономика России стала «менее чувствительна» к изменению ключевой ставки

Ключевая ставка — главный и эффективный работающий инструмент воздействия на инфляцию. При этом мы учитываем, что возросла доля экономики, которая в меньшей степени чувствительна к денежно-кредитной политике. Это означает, что для достижения того же результата — то есть низкой инфляции — требуется более значительное изменение ключевой ставки.