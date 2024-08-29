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Евгения Евсеева
Деньги

ЦБ: экономика России стала «менее чувствительна» к изменению ключевой ставки

В таких условиях может потребоваться «её более значительное изменение». Сейчас ставка составляет 18% годовых.

  • Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы, пишут «РИА Новости».
  • В проекте регулятор поставил цель по инфляции — 4%. В базовом сценарии ЦБ закладывает ключевую ставку в среднем на 2025 год на уровне 14-16% годовых, в 2026-ом — 10-11%, в 2027-ом — 7,5-8,5%. В «шоковом», при условии глобального кризиса — на уровне 20-25%.

Ключевая ставка — главный и эффективный работающий инструмент воздействия на инфляцию. При этом мы учитываем, что возросла доля экономики, которая в меньшей степени чувствительна к денежно-кредитной политике. Это означает, что для достижения того же результата — то есть низкой инфляции — требуется более значительное изменение ключевой ставки.

Алексей Заботкин, запред ЦБ
  • Целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки будут оценивать на ближайших заседаниях — очередное состоится 13 сентября 2024 года. Аргументы как за сохранение ставки, так и за повышение у совета директоров ЦБ «существенно не изменились». Опрошенные РБК эксперты ожидают её рост до 20%.
  • Оснований говорить о замедлении инфляции пока нет, сообщил Заботкин. В середине августа 2024-го он же, отвечая на вопрос, при каких условиях ставку могут поднять до 20%, отмечал, что причиной могут стать «сомнения, что инфляция замедляется».
  • Регулятор видит необходимость в «более длительном поддержании жёсткой денежно-кредитной политики», чем рассчитывал год назад, пишет «Коммерсантъ».
  • Для борьбы с инфляцией ЦБ и правительство хотят ввести меры, которые замедлят рост кредитования, сообщали «Ведомости». Например, ограничить выдачу кредитов для госкомпаний, свернуть льготные кредитные программы для малого бизнеса и снизить «мотивацию» банков выдавать займы. В июле 2024-го глава ЦБ Эльвира Набиуллина предлагала ввести «период охлаждения» при выдаче кредитов — но Заботкин заявил, что это мера по борьбе с мошенничеством, а не инфляцией.
  • Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой обычно растут вклады и депозиты.
  • В феврале 2022 года регулятор повысил ставку с 9,5% до 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле начал постепенно снижать её до 7,5%.
  • В июле 2023 года ставку стали поднимать: сначала до 8,5%, а затем до 12%, 13%, 15% и 16% годовых. В феврале, марте, апреле и июне 2024 года ЦБ сохранил её на уровне 16%, а в июле поднял до 18%.
Таня Боброва
Деньги
ЦБ будет долго держать ключевую ставку высокой — Набиуллина

26 июля 2024-го регулятор поднял ставку до 18%.

Скриншот vc.ru

#новости #цб #ключеваяставка

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34 комментария
Anton

возросла доля экономики, которая в меньшей степени чувствительна к денежно-кредитной политике

Это он синоним подобрал к фразе "экономика стала милитаристской с подавляющей долей госсектора"?

12
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Отрицательный Веган

Просветите. Если менее чувствительна, то можно ебануть туземун ставку и будет не страшно?

Просто я не Жопокусь, неграмотный я, в тиктоках не умею сидеть.

6
3
1
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Голубев Илья

Значит, что даже с туземун ставкой может быть страшно

6
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Вадим Д.

и будет не страшно?Мёртвые не боятся (-:

3
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Запопу Кусь

Объясняю на пальцах. Совсем скоро к власти придёт Трамп, который обрушит цены на нефть. 💁

Это вызовет девальвацию рубля, которая подстегнёт инфляцию. 💁

ЦБ будет вынужден поднять ставку. Это убъёт бизнес, но зато спасёт пенсионеров, которые являются ядерным электоратом. 💁

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Александр А.

Иными словами, как ни жми на тормоз, но гравитация сильней.

Типичная ситуация, когда ЦБ просто не имеет инструментов управиться с тем, что происходит в экономике.

8
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Ватник Наизнанку

Не ЦБ эти условия создавал

3
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