ЦБ: экономика России стала «менее чувствительна» к изменению ключевой ставки

Ключевая ставка — главный и эффективный работающий инструмент воздействия на инфляцию. При этом мы учитываем, что возросла доля экономики, которая в меньшей степени чувствительна к денежно-кредитной политике. Это означает, что для достижения того же результата — то есть низкой инфляции — требуется более значительное изменение ключевой ставки.
возросла доля экономики, которая в меньшей степени чувствительна к денежно-кредитной политике
Это он синоним подобрал к фразе "экономика стала милитаристской с подавляющей долей госсектора"?
Просветите. Если менее чувствительна, то можно ебануть туземун ставку и будет не страшно?
Просто я не Жопокусь, неграмотный я, в тиктоках не умею сидеть.
Значит, что даже с туземун ставкой может быть страшно
и будет не страшно?Мёртвые не боятся (-:
Объясняю на пальцах. Совсем скоро к власти придёт Трамп, который обрушит цены на нефть. 💁
Это вызовет девальвацию рубля, которая подстегнёт инфляцию. 💁
ЦБ будет вынужден поднять ставку. Это убъёт бизнес, но зато спасёт пенсионеров, которые являются ядерным электоратом. 💁
Иными словами, как ни жми на тормоз, но гравитация сильней.
Типичная ситуация, когда ЦБ просто не имеет инструментов управиться с тем, что происходит в экономике.
Не ЦБ эти условия создавал