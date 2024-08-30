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Полина Лааксо
Деньги

День 919: распространение новых российских ОС привело к росту кибератак на них

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «Пятый канал»
Источник фото: «Пятый канал»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 августа: доллар — 91,45 рубля (на 1 копейку больше, чем 29 августа), евро — 101,77 рубля (на 30 копеек меньше).

Какие есть проблемы и трудности

С января 2022 года по апрель 2024 года в России выросло количество кибератак на «Unix-подобные» операционные системы — в 85 раз, рассказали в ГК «Солар». Рост инцидентов связывают «с трендом на импортозамещение и постоянно нарастающим количеством установок отечественных ОС в инфраструктурах российских организаций».

Федеральная антимонопольная служба предложила повысить сборы за аэронавигационное обслуживание российских авиакомпаний, сообщили «Ведомости» со ссылкой на документ. На рейсах внутри страны — на 37%, для зарубежных направлений — вдвое. Регулятор уточнил: дополнительно собранные деньги пойдут в фонд развития инфраструктуры аэропортов.

Роскомнадзор потребовал от операторов связи не препятствовать работе ТСПУ после новостей о том, что они пытаются самостоятельно ускорить работу YouTube.

Контекст

Представитель Минэкономразвития сообщил «Ведомостям» и «Ъ», что кабмин продлит упрощённый порядок маркировки и сертификации иностранных товаров при ввозе в Россию.

По итогам первой половины 2024 года российское производство вермутов снизилось на треть год к году, до 2,2 млн л, сообщили «РИА Новости» в Роскачестве. Причины не привели.

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку детских игрушек. С 1 марта 2025 года компании должны зарегистрироваться в системе маркировки, а с 1 июня — начать маркировать продукцию.

К концу 2024 года количество турецких брендов одежды, обуви и аксессуаров, представленных в российском офлайне, вырастет до 24, подсчитали аналитики Nikoliers (в начале 2022 года их было 11). Растёт турецкий ассортимент и на Ozon и Wildberries. Выходу ритейлеров из Турции на российские рынки способствовал массовый уход брендов других стран.

К 2027 году объём российского рынка решений для безопасной разработки ПО вырастет до 17,75 млрд рублей, прогнозируют в Центре стратегических разработок, но это консервативная оценка. Наиболее оптимистичный прогноз организации — 56 млрд рублей.

Новости предыдущего дня, 29 августа — здесь.

#новости

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28 комментариев
Отрицательный Веган

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку детских игрушек. С 1 марта 2025 года компании должны зарегистрироваться в системе маркировки, а с 1 июня — начать маркировать продукцию.И туалетную бумагу. Мы должны понимать, что попка будет в безопасности.

3
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Отрицательный Веган

С января 2022 года по апрель 2024 года в России выросло количество кибератак на «Unix-подобные» операционные системы — в 85 раз, рассказали в ГК «Солар». Рост инцидентов связывают «с трендом на импортозамещение и постоянно нарастающим количеством установок отечественных ОС в инфраструктурах российских организаций».Нет связи с внешним интернетом — нет кибератак. Так победим! ✊

2
1
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Blisk

Бери больше. Нет ОС – нет проблем.

2
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Запопу Кусь

Что мешает тупо взять какую-нибудь Ubuntu и переименовать её в Zubuntu? 😸

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lucklessman

именно так и делают

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Антивадя

Runtu есть, алло

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Сергей Коновалов

Это ни как не помешает появлению новости ;)

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