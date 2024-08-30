День 919: распространение новых российских ОС привело к росту кибератак на них

К концу 2024 года количество турецких брендов одежды, обуви и аксессуаров, представленных в российском офлайне, вырастет до 24, подсчитали аналитики Nikoliers (в начале 2022 года их было 11). Растёт турецкий ассортимент и на Ozon и Wildberries. Выходу ритейлеров из Турции на российские рынки способствовал массовый уход брендов других стран.