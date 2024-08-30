День 919: распространение новых российских ОС привело к росту кибератак на них

К концу 2024 года количество турецких брендов одежды, обуви и аксессуаров, представленных в российском офлайне, вырастет до 24, подсчитали аналитики Nikoliers (в начале 2022 года их было 11). Растёт турецкий ассортимент и на Ozon и Wildberries. Выходу ритейлеров из Турции на российские рынки способствовал массовый уход брендов других стран.
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку детских игрушек. С 1 марта 2025 года компании должны зарегистрироваться в системе маркировки, а с 1 июня — начать маркировать продукцию.И туалетную бумагу. Мы должны понимать, что попка будет в безопасности.
С января 2022 года по апрель 2024 года в России выросло количество кибератак на «Unix-подобные» операционные системы — в 85 раз, рассказали в ГК «Солар». Рост инцидентов связывают «с трендом на импортозамещение и постоянно нарастающим количеством установок отечественных ОС в инфраструктурах российских организаций».Нет связи с внешним интернетом — нет кибератак. Так победим! ✊
Бери больше. Нет ОС – нет проблем.
Что мешает тупо взять какую-нибудь Ubuntu и переименовать её в Zubuntu? 😸
именно так и делают
Runtu есть, алло
Это ни как не помешает появлению новости ;)