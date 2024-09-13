ЦБ повысил ключевую ставку до 19% годовых

В ВТБ при этом отмечали, что пик ставок можно ожидать в ноябре-декабре 2024 года — в традиционно высокий сезон. Их максимальный уровень будет зависеть от решений ЦБ по ключевой: если она вырастет ещё на 1-2 п.п., на рынке можно будет увидеть ставки в районе 21-22%. При текущем уровне ключевой ставки «топ-предложения» будут сохраняться в районе 19-20%, полагают в банке.

