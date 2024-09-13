ЦБ повысил ключевую ставку до 19% годовых

С 18%.Ключевая ставка — 19% годовых, решение принял совет директоров Банка России на заседании 13 сентября 2024 года. Регулятор объяснил, что инфляционное давление остаётся высоким — «годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7%».Внутренний спрос растёт быстрее предложения. Чтобы «возобновить процесс дезинфляции» и вернуть инфляцию к цели в 2025 году, нужно дополнительно ужесточать денежно-кредитную политику, отметил ЦБ.Потребительскую активность поддерживает в первую очередь рост доходов россиян. Рынок труда «остаётся жёстким»: безработица обновила исторический минимум. И хотя рост зарплат замедлился, он продолжает опережать рост производительности труда, указал регулятор.Высокие рыночные ставки поддерживают «сберегательные настроения», но пока недостаточно сдерживают кредитование. Банк России допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. Оно запланировано на 25 октября 2024 года.Опрошенные «Ведомостями», РБК и Forbes экономисты и аналитики расходились во мнениях по поводу решения ЦБ: одни ждали сохранения ставки в 18%, другие — её повышения до 19-20%. Они указывали, в частности, что «борьба Банка России с инфляцией не закончена», однако экономическая активность и темпы кредитования уже начали снижаться.Динамика ключевой ставки с сентября 2013 года по сентябрь 2024-гоНа предыдущем заседании, в июле 2024 года, регулятор повысил ставку до 18%, до этого он четырежды сохранял её на уровне 16%. «Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени — того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели (4% — vc.ru)», — комментировала решение глава ЦБ Эльвира Набиуллина.В августе 2024-го зампред ЦБ Алексей Заботкин отмечал, что экономика России стала «менее чувствительна» к денежно-кредитной политике, и в таких условиях может потребоваться «более значительное изменение ключевой ставки».Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.Что будет со ставками по вкладам и кредитамКрупные российские банки ещё до заседания ЦБ повысили ставки по вкладам, писали «Ведомости». В итоге максимальные ставки по некоторым вкладам доходят до 18-20% годовых.В ВТБ при этом отмечали, что пик ставок можно ожидать в ноябре-декабре 2024 года — в традиционно высокий сезон. Их максимальный уровень будет зависеть от решений ЦБ по ключевой: если она вырастет ещё на 1-2 п.п., на рынке можно будет увидеть ставки в районе 21-22%. При текущем уровне ключевой ставки «топ-предложения» будут сохраняться в районе 19-20%, полагают в банке.Существенного изменения условий по кредитам в «ближайшее время ожидать не стоит», отмечала аналитик «Банки.ру» Инна Солдатенкова: «Ставки и так уже находятся на предельных значениях». Издание указывало, что на условия по кредитам в большей степени влияют другие инструменты регулирования.#новости
Интересно, как это поможет обуздать инфляцию, если печатный станок продолжает работать для выплат контрактникам и кредитования оборонки по сниженным процентам, лол
Одной рукой ставку повышаем, другой устраиваем go money brr?
Да никак нахуй. Это агония
Эксперты с висишки как всегда в своём стиле 😸🤦♀️
Слушайте, если говорить серьёзно, то Россия и не такое переживала. В 1993 году ставка была 210%. И ничего, как-то выкарабкались. 💁♀️
Так что не время паниковать. Мы должны собраться и готовиться к игре в долгую. 🙋♀️
Видимо, если не повышать, будет уже гиперинфляция. Не могут же не выплачивать обещанное контрактникам, когда они так нужны. Ситуация, конечно, полный ахтунг
Эльвира тихонько фэйспалмит с этой поддержки ипотечного кредитования и раскидывания вертолетного бабла, и со своей стороны делает что может, чтобы это хоть как-то сконтрить. ЦБ не может сказать Путину: хватит раскидывать фантики направо и налево. Поэтому пользуется теми инструментами, которые есть.
- Хотите яблоко? Яблоки продлевают жизнь!
- Нет, спасибо.
- А сигару?
- Они тоже продлевают жизнь?
- Нет, они укорачивают ее. Потом это уравновешивается яблоками.
(с) Эрих Мария ̶П̶е̶в̶ч̶и̶х̶ Ремарк