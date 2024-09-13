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Таня Боброва
Деньги

ЦБ повысил ключевую ставку до 19% годовых

С 18%.

  • Ключевая ставка — 19% годовых, решение принял совет директоров Банка России на заседании 13 сентября 2024 года. Регулятор объяснил, что инфляционное давление остаётся высоким — «годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7%».
  • Внутренний спрос растёт быстрее предложения. Чтобы «возобновить процесс дезинфляции» и вернуть инфляцию к цели в 2025 году, нужно дополнительно ужесточать денежно-кредитную политику, отметил ЦБ.
  • Потребительскую активность поддерживает в первую очередь рост доходов россиян. Рынок труда «остаётся жёстким»: безработица обновила исторический минимум. И хотя рост зарплат замедлился, он продолжает опережать рост производительности труда, указал регулятор.
  • Высокие рыночные ставки поддерживают «сберегательные настроения», но пока недостаточно сдерживают кредитование. Банк России допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. Оно запланировано на 25 октября 2024 года.
  • Опрошенные «Ведомостями», РБК и Forbes экономисты и аналитики расходились во мнениях по поводу решения ЦБ: одни ждали сохранения ставки в 18%, другие — её повышения до 19-20%. Они указывали, в частности, что «борьба Банка России с инфляцией не закончена», однако экономическая активность и темпы кредитования уже начали снижаться.
Динамика ключевой ставки с сентября 2013 года по сентябрь 2024-го
Динамика ключевой ставки с сентября 2013 года по сентябрь 2024-го

  • На предыдущем заседании, в июле 2024 года, регулятор повысил ставку до 18%, до этого он четырежды сохранял её на уровне 16%. «Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени — того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели (4% — vc.ru)», — комментировала решение глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

  • В августе 2024-го зампред ЦБ Алексей Заботкин отмечал, что экономика России стала «менее чувствительна» к денежно-кредитной политике, и в таких условиях может потребоваться «более значительное изменение ключевой ставки».

  • Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.

Что будет со ставками по вкладам и кредитам

  • Крупные российские банки ещё до заседания ЦБ повысили ставки по вкладам, писали «Ведомости». В итоге максимальные ставки по некоторым вкладам доходят до 18-20% годовых.

  • В ВТБ при этом отмечали, что пик ставок можно ожидать в ноябре-декабре 2024 года — в традиционно высокий сезон. Их максимальный уровень будет зависеть от решений ЦБ по ключевой: если она вырастет ещё на 1-2 п.п., на рынке можно будет увидеть ставки в районе 21-22%. При текущем уровне ключевой ставки «топ-предложения» будут сохраняться в районе 19-20%, полагают в банке.

  • Существенного изменения условий по кредитам в «ближайшее время ожидать не стоит», отмечала аналитик «Банки.ру» Инна Солдатенкова: «Ставки и так уже находятся на предельных значениях». Издание указывало, что на условия по кредитам в большей степени влияют другие инструменты регулирования.

#новости

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Игорь Рейтер

Интересно, как это поможет обуздать инфляцию, если печатный станок продолжает работать для выплат контрактникам и кредитования оборонки по сниженным процентам, лол

Одной рукой ставку повышаем, другой устраиваем go money brr?

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Макрон

Да никак нахуй. Это агония

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Запопу Кусь

Эксперты с висишки как всегда в своём стиле 😸🤦‍♀️

Слушайте, если говорить серьёзно, то Россия и не такое переживала. В 1993 году ставка была 210%. И ничего, как-то выкарабкались. 💁‍♀️

Так что не время паниковать. Мы должны собраться и готовиться к игре в долгую. 🙋‍♀️

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Женя Ким

Видимо, если не повышать, будет уже гиперинфляция. Не могут же не выплачивать обещанное контрактникам, когда они так нужны. Ситуация, конечно, полный ахтунг

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Император Нолимоций

Эльвира тихонько фэйспалмит с этой поддержки ипотечного кредитования и раскидывания вертолетного бабла, и со своей стороны делает что может, чтобы это хоть как-то сконтрить. ЦБ не может сказать Путину: хватит раскидывать фантики направо и налево. Поэтому пользуется теми инструментами, которые есть.

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Aina Timo

- Хотите яблоко? Яблоки продлевают жизнь!
- Нет, спасибо.
- А сигару?
- Они тоже продлевают жизнь?
- Нет, они укорачивают ее. Потом это уравновешивается яблоками.
(с) Эрих Мария ̶П̶е̶в̶ч̶и̶х̶ Ремарк

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Николай Верегин
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