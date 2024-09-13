Набиуллина: «Инфляция будет замедляться, но набранной жёсткости денежно-кредитной политики недостаточно для возвращения к цели в 2025 году»

Почему так важно вернуться к 4%, а не смириться с 6-8%? Во-первых, чтобы гарантированно защитить сбережения и доходы граждан от обесценения.

Во-вторых, только при низкой инфляции будут доступны долгосрочные кредиты. При высокой инфляции такие кредиты, включая ипотеку, будут дорогими для большинства заёмщиков. <...>

В-третьих, когда инфляция значительно выше, чем в странах-торговых партнёрах, рубль постоянно ослабляется.

В-четвёртых, высокая инфляция означает большую волатильность цен. Чем выше инфляция, тем сложнее ей управлять.