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Деньги

Набиуллина: «Инфляция будет замедляться, но набранной жёсткости денежно-кредитной политики недостаточно для возвращения к цели в 2025 году»

13 сентября 2024 года ЦБ поднял ключевую ставку с 18% до 19%.

  • Рассматривались и другие сценарии — повысить её до 20% или же сохранить как есть, — но «предметно» обсуждалось прежде всего повышение, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Ценовое давление остаётся высоким за счёт как устойчивых, так и волатильных компонентов. Большинство показателей устойчивой инфляции продолжает находиться в коридоре 6,0-8,0%. Это неприемлемо высокие уровни. <...>

Мы уверены, что инфляция будет замедляться, но набранной к настоящему моменту жёсткости денежно-кредитной политики недостаточно для возвращения к цели в следующем году.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ (цитата по ЦБ)

Почему так важно вернуться к 4%, а не смириться с 6-8%? Во-первых, чтобы гарантированно защитить сбережения и доходы граждан от обесценения.

Во-вторых, только при низкой инфляции будут доступны долгосрочные кредиты. При высокой инфляции такие кредиты, включая ипотеку, будут дорогими для большинства заёмщиков. <...>

В-третьих, когда инфляция значительно выше, чем в странах-торговых партнёрах, рубль постоянно ослабляется.

В-четвёртых, высокая инфляция означает большую волатильность цен. Чем выше инфляция, тем сложнее ей управлять.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ (цитата по ЦБ)
  • Рассуждая о заёмщиках, глава регулятора сказала, что рисков для большинства нет. По её словам, «повышение процентной ставки может стать значимой проблемой только для заёмщиков с уже накопленной высокой долговой нагрузкой», но это меньшинство.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Рост потребительской и инвестиционной активности замедлился, но «в целом остаётся высоким». При этом в сентябре 2024 года «индикатор текущих оценок бизнес-климата впервые в этом году ушёл в отрицательную область». Это значит, что экономическая активность замедляется, отметила Набиуллина.

Ключевой вопрос в том, чем вызвано замедление экономического роста: в большей степени охлаждением спроса или шоками предложения? Если подтвердится, что в основном это шоки предложения, причём имеющие длительный характер, то денежно-кредитные условия должны быть более жёсткими.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ (цитата по ЦБ)
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • На российский рынок акций, по мнению ЦБ, оказывали влияние «сразу несколько факторов». Среди них — ужесточение денежно-кредитной политики, которое привело к росту привлекательности других финансовых инструментов.
  • Инвесторы также ориентируются на налоговые изменения и конъюнктуру на внешних рынках. А некоторые акции получили «переоценку в связи с решениями по дивидендам».
  • Но регулятор рассчитывает, что рынок акций будет развиваться «достаточно стабильно».

#новости #цб

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92 комментария
Maxim Sergeev

К Эльвире вопросов точно нет. С учетом всего пиздеца, что творится вокруг, человек ведет максимально грамотную денежную политику, лаврируя между запросами МО и Минфином, которому нужно сводить бюджет. Жаль, что отмену льготных ипотек ещё в 22 году не пролоббировали.

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Vitaly Tolstykh

Я представляю сколько раз она уже говорила - Ебись оно всё конём!

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R.Ra

Точно нет? Почему нет? Рубль к золоту за десять лет после назначения Эльвиры Сахипзадовны упал на 300-400%. Всего лишь 10 лет. Это я не беру в расчет 2024 год (картина будет куда печальней).

Главная функция ЦБ согласно конституции — «защита и обеспечение устойчивости рубля».

7
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Zloy Marketolog

"Лавировали, лавировали, да не вылавировали" - поговорка для разминания языка перед походом к китайским партнерам.

3
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TVRU

Она винтик на котором держится этот ад. Болт.

3
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Send Nukes

К Эльвире вопросов точно нет.

Есть, например, зачем она вывезла кучу нашего золота в Лондон под конец 2021 года?

1
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Vlad

Догнать Турцию и стремиться за Аргентиной!

1
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