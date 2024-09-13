Набиуллина: «Инфляция будет замедляться, но набранной жёсткости денежно-кредитной политики недостаточно для возвращения к цели в 2025 году»

Почему так важно вернуться к 4%, а не смириться с 6-8%? Во-первых, чтобы гарантированно защитить сбережения и доходы граждан от обесценения.
Во-вторых, только при низкой инфляции будут доступны долгосрочные кредиты. При высокой инфляции такие кредиты, включая ипотеку, будут дорогими для большинства заёмщиков. <...>
В-третьих, когда инфляция значительно выше, чем в странах-торговых партнёрах, рубль постоянно ослабляется.
В-четвёртых, высокая инфляция означает большую волатильность цен. Чем выше инфляция, тем сложнее ей управлять.
К Эльвире вопросов точно нет. С учетом всего пиздеца, что творится вокруг, человек ведет максимально грамотную денежную политику, лаврируя между запросами МО и Минфином, которому нужно сводить бюджет. Жаль, что отмену льготных ипотек ещё в 22 году не пролоббировали.
Я представляю сколько раз она уже говорила - Ебись оно всё конём!
Точно нет? Почему нет? Рубль к золоту за десять лет после назначения Эльвиры Сахипзадовны упал на 300-400%. Всего лишь 10 лет. Это я не беру в расчет 2024 год (картина будет куда печальней).
Главная функция ЦБ согласно конституции — «защита и обеспечение устойчивости рубля».
"Лавировали, лавировали, да не вылавировали" - поговорка для разминания языка перед походом к китайским партнерам.
Она винтик на котором держится этот ад. Болт.
К Эльвире вопросов точно нет.
Есть, например, зачем она вывезла кучу нашего золота в Лондон под конец 2021 года?
Догнать Турцию и стремиться за Аргентиной!