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Полина Лааксо
Деньги

ЦБ запретил «дочкам» европейских банков в России отказывать в проведении валютных переводов

Или «создавать технические препятствия», потому что это нарушает российские законы.

  • Об отправке предписания сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Регулятор также запретил «передавать материнским организациям или другим участникам иностранной банковской группы данные о клиентах, включая персональные», чтобы потом формировать перечни и «белые списки». Исключение — сведения, без которых нельзя провести платёж.
  • ЦБ «видит», что Европейский центральный банк (ЕЦБ) давит на дочерние структуры иностранных банков в России, и считает «сегрегацию клиентов недопустимой». Эти «дочки» работают в российском правовом поле, поэтому выполнение требований европейского регулятора и «следование санкциям иностранных государств противоречат российскому правопорядку».
Источник фото: «АБН24»
Источник фото: «АБН24»
  • В апреле 2024 года ЕЦБ призвал австрийскую RBI, владеющую «Райффайзенбанком», сократить российский бизнес. Та, чтобы выполнить предписание, урезала в России выдачу кредитов, а также перестала открывать новые брокерские счета розничным инвесторам и выполнять исходящие переводы физлиц в валюте.
  • Аналогичное предписание от ЕЦБ получил и итальянский банк Unicredit. Последний заявил, что регулятор тем самым «нарушил принцип уважения частной собственности».

#новости #цб

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United24
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junior journy
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Алекс

Просто поднимут комиссии и всё. Формального запрета не будет, но переводить будет экономически невыгодно.

32
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Влад Авилов

Это в лучшем случае. А если Райфайзен сейчас начнет как ОТП отправлять платежи, брать комиссию, и возвращать платеж через месяц со словами "ну не шмогла я"

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Andrew Volosnikov

Ну, допустим, филиал банка послушается... Только вот незадача, на той стороне платеж не примут. Повисят деньги некоторое время и вернутся обратно.

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Фоксик

Зато банк комиссию спишет.
Профит

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Румянцев

Те можно было просто запретить уходить макдональдсу и киткату с маунтин дью, и никто этого не сделал?!

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