ЦБ запретил «дочкам» европейских банков в России отказывать в проведении валютных переводов

Или «создавать технические препятствия», потому что это нарушает российские законы. Об отправке предписания сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Регулятор также запретил «передавать материнским организациям или другим участникам иностранной банковской группы данные о клиентах, включая персональные», чтобы потом формировать перечни и «белые списки». Исключение — сведения, без которых нельзя провести платёж.ЦБ «видит», что Европейский центральный банк (ЕЦБ) давит на дочерние структуры иностранных банков в России, и считает «сегрегацию клиентов недопустимой». Эти «дочки» работают в российском правовом поле, поэтому выполнение требований европейского регулятора и «следование санкциям иностранных государств противоречат российскому правопорядку».Источник фото: «АБН24»В апреле 2024 года ЕЦБ призвал австрийскую RBI, владеющую «Райффайзенбанком», сократить российский бизнес. Та, чтобы выполнить предписание, урезала в России выдачу кредитов, а также перестала открывать новые брокерские счета розничным инвесторам и выполнять исходящие переводы физлиц в валюте.Аналогичное предписание от ЕЦБ получил и итальянский банк Unicredit. Последний заявил, что регулятор тем самым «нарушил принцип уважения частной собственности».#новости #цб
Просто поднимут комиссии и всё. Формального запрета не будет, но переводить будет экономически невыгодно.
Это в лучшем случае. А если Райфайзен сейчас начнет как ОТП отправлять платежи, брать комиссию, и возвращать платеж через месяц со словами "ну не шмогла я"
Ну, допустим, филиал банка послушается... Только вот незадача, на той стороне платеж не примут. Повисят деньги некоторое время и вернутся обратно.
Зато банк комиссию спишет.
Профит
Те можно было просто запретить уходить макдональдсу и киткату с маунтин дью, и никто этого не сделал?!