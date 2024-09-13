«Росбанк» выкупит акции у тех, кто будет не согласен с присоединением к «Т-Банку»

Или не участвует в голосовании по вопросу.Внеочередное собрание, где акционеры обсудят присоединение, пройдёт 1 ноября 2024 года. Предложенная цена выкупа — 129,4 рубля за бумагу, пишет Frank Media со ссылкой на сообщение организации. За столько же «ТКС Холдинг» предлагал выкупить акции банка у миноритариев.Предъявить бумаги к выкупу можно до 16 декабря. На закрытии торгов на Мосбирже 13 сентября они стоили по 123,6 рубля за акцию.Источник фото: «Интерфакс»«Т-Банк» объявил о планах объединиться с «Росбанком» в марте 2024 года. В том же месяце источники «Ъ» рассказывали, что первый допустил закрытие «нерентабельных» бизнес-линий «Росбанка» в случае сделки, но в обеих компаниях заявляли: «информация не соответствует действительности».В мае акционеры материнской компании «Т-Банка» одобрили интеграцию «Росбанка» в холдинг и допэмиссию акций для его покупки. Сделку хотели закрыть до конца третьего квартала 2024 года — и закрыли: в августе «ТКС Холдинг» получил контроль над 99,4% «Росбанка».11 сентября менеджмент обоих банков предложил акционерам присоединить «Росбанк» к «Т-Банку» в виде филиала. Слияние предусматривает сохранение брендов «Росбанк» для работы с крупными и средними корпоративными клиентами, а также L'Hermitage для VIP-клиентов.#новости #тбанк #росбанк
И так что на данный момент получили клиенты от слияния? Из того, что заметил я , росбанк выпилил свои вклады со ставкой 21% годовых (которые были в моменте самыми большими на площадке) с сайта финуслуг 👍 теперь только в самом банке под 18.1%
Финуслуги говном стал. Теперь просто обычная витрина. По основным банкам с самыми высокими ставками по вкладам, просто отравляет на оф. сайты этих банков.
а ещё благодаря синергии с тбанкой порезали всем лимит съёма без комиссии в грейс с кредиток до 20k , то есть существенно изменили условия по ходу игры, при этом при оформлении те карты были платными, естественно никаких компенсаций и даже извинений. Потом были с лимитом в 20к уже бесплатные но совсем недолго, теперь вообще за кредитками посылают в тбанку. Таким образом тбанка забрала розницу в росбанке и будет продолжать делать всё чтобы повыгонять физиков, насколько юрикам нужен будет бренд росбанки с тиньковмким нутром - сомнительно, учитывая заявляемое изначально и реализуемое на деле, а так же скорость - судя по всему росбанку как бренд сольют окончательно как можно быстрее.
РосТ-банк. Вкалывай, вкладывай, рости!
банк Траст. Отращивай!
Росту и точка
Похуй.