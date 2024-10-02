VK купила 10% в билетном операторе «Кассир.ру» — источники

О планах VK войти в капитал компании СМИ писали в 2023 году.Обновлено в 15:29 мск. Гендиректор Kassir.ru Елена Глуховская подтвердила РБК, что VK вошла в капитал билетного сервиса, но деталей не раскрыла.Первым о закрытии сделки сообщило РБК. Информацию подтвердил vc.ru источник на билетном рынке. Он оценил купленную долю примерно в 500 млн рублей.Актив якобы должен стать частью экосистемы VK, но как реализуют интеграцию, неизвестно. В VK от комментариев отказались.По данным «Контур.Фокуса», на момент публикации заметки 62,75% в ООО «Кассир.ру — Национальный билетный оператор» принадлежат Евгению Финкельштейну, 22% АО «АБ Холдинг», 12,25% Надежде Соловьёвой, 2% Алексею Гиязову и ещё 1% Владимиру Верхошинскому. Сведений о переходе 10% к VK пока нет.Финкельштейн — президент корпорации PMI, куда входят сам «Кассир.ру» и концертное агентство PMI Show. «АБ Холдинг» — материнская компания «Альфа-банка» (партнёр «Кассир.ру»). Соловьёва — глава агентства SAV Entertainment. Гиязов — директор по маркетингу в «Альфа-банке». Верхошинский — глава «Альфа-банка».Источник фото: VKВ ноябре 2023 года «Ъ» со ссылкой на источники сообщал, что VK ведёт переговоры о покупке облачного сервиса по управлению продажей билетов Intickets.ru, а также доли в «Кассир.ру».40% в Intickets.ru она купила в мае 2024 года. Осведомлённые источники рассказывали, что компания планирует развивать промоутерский бизнес и заниматься организацией концертов и туров.В августе VK объявила о запуске сервиса по продаже билетов на мероприятия с авторизацией через VK ID. Техническую работу платформы обеспечивает Intickets.ru, «Кассир.ру» помогает с «программой мероприятий», а разработчик ПО «Киноплан» — с продажей билетов в кино.В «МТС Live» (управляет Ticketland, Ponominalu и Ticketscloud) считали, что запуск сервиса от VK «существенно не повлияет на распределение долей» на рынке: «Чтобы занять долю хотя бы в 5%, основным операторам приходилось работать три-пять лет и инвестировать значимые суммы в дистрибуцию и маркетинг».В компании-организаторе отраслевого форума Colisium, наоборот, не исключали, что сервис VK может стать «главным конкурентом» «Яндекс Афиши», ведь у холдинга «полный цикл развлекательных услуг»: свой музыкальный лейбл, стриминговый сервис, а также фестиваль.#новости #vk
и ещё 1% Владимиру ВерхошинскомуНеплохая заявочка на интересные события в будущем
бакальчуковсковое😌☝🏻
Вк и Яндекс скоро купят все что только можно, ни одного независимого сервиса не останется
Монополии нет, твердо и четко!
"Яндекс колонка, мы умеем слушать, а главное Слышать"
Ну а почему бы и не купить, если есть такая возможность))) На самом деле, здесь может таиться какой-то хитрый ход.
Купила и купила, лишь бы ценники разом не подросли.