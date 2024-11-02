День 982: индекс Мосбиржи за октябрь 2024 года потерял 10% и опустился до 2560 пунктов

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Фото РБККурсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 2 ноября: доллар — 97, 44 рубля (на 42 копейки больше, чем 1 ноября), евро — 105,84 рубля (на 32 копейки больше). В октябре 2024 года индекс Мосбиржи потерял 10%, опустившись до 2560,2 пунктов. Снижение по сравнению с майским пиком составило 27%. Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что падение продолжится. Какие есть проблемы и трудностиРоссийские компании в третьем квартале 2024 года столкнулись с резким ростом просрочек по платежам со стороны контрагентов. О проблеме сообщили 37% опрошенных РСПП предприятий. Это может быть связано с ухудшением финансового положения некоторых компаний и снижением доступности кредитов, полагают в организации. КонтекстСредние цены на музыкальные инструменты в январе-сентябре 2024 года на 10–12% год к году, выяснил «Ъ». Участники рынка допускают повышение ещё на 5–8% до конца года. Они объясняют это продолжающимся ростом затрат на логистику. Продажи российской строительной техники за девять месяцев 2024 года снизились на 4,5% год к году, до 55 млрд рублей, следует из данных «Росспецмаша». На отрасль давит дешёвый китайский импорт и высокая ключевая ставка. Новости предыдущего дня, 1 ноября — здесь.#новости
Опущенный индекс Мосбиржи бьёт рекорды.
Просрочки по платежам в общем тренде — всё растёт врагам на зависть.
Музыка — для богатых, логистика — для хитрых.
Продажи строительной техники тоже показывают рост! Правда, отрицательный.
Хорошего дня (-:
Мосбиржа присела перед прыжком ввысь.
Жить надо на свои а не чужие деньги.
Играем и пляшем - спрос на дуделки остался.
Просели продажи лопат - достанем дедовскую из сарая.
Скоро простому американцу чтобы купить доллар, нужно будет 200 рублей, а все рубли у нас!
Так вот в чем заключалась МногоХодовОчка
Осталось понять, зачем американцу покупать баксы, и откуда у них рубли
Не в деньгах счастье 😌
Может быть если вы обеднеете и пойдёте жить в лес то там вы встретите свою истинную любовь 💖🤗😊
Медведя-хуманофила.