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Артур Томилко
Деньги

День 982: индекс Мосбиржи за октябрь 2024 года потерял 10% и опустился до 2560 пунктов

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото РБК
Фото РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2 ноября: доллар — 97, 44 рубля (на 42 копейки больше, чем 1 ноября), евро — 105,84 рубля (на 32 копейки больше).

В октябре 2024 года индекс Мосбиржи потерял 10%, опустившись до 2560,2 пунктов. Снижение по сравнению с майским пиком составило 27%. Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что падение продолжится.

Какие есть проблемы и трудности

Российские компании в третьем квартале 2024 года столкнулись с резким ростом просрочек по платежам со стороны контрагентов. О проблеме сообщили 37% опрошенных РСПП предприятий. Это может быть связано с ухудшением финансового положения некоторых компаний и снижением доступности кредитов, полагают в организации.

Контекст

Средние цены на музыкальные инструменты в январе-сентябре 2024 года на 10–12% год к году, выяснил «Ъ». Участники рынка допускают повышение ещё на 5–8% до конца года. Они объясняют это продолжающимся ростом затрат на логистику.

Продажи российской строительной техники за девять месяцев 2024 года снизились на 4,5% год к году, до 55 млрд рублей, следует из данных «Росспецмаша». На отрасль давит дешёвый китайский импорт и высокая ключевая ставка.

Новости предыдущего дня, 1 ноября — здесь.

#новости

22
20 комментариев
Вадим Д.

Опущенный индекс Мосбиржи бьёт рекорды.
Просрочки по платежам в общем тренде — всё растёт врагам на зависть.
Музыка — для богатых, логистика — для хитрых.
Продажи строительной техники тоже показывают рост! Правда, отрицательный.
Хорошего дня (-:

2
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Иванов Иван

Мосбиржа присела перед прыжком ввысь.
Жить надо на свои а не чужие деньги.
Играем и пляшем - спрос на дуделки остался.
Просели продажи лопат - достанем дедовскую из сарая.

1
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President of the United States

Скоро простому американцу чтобы купить доллар, нужно будет 200 рублей, а все рубли у нас!

1
1
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Zloy Marketolog

Так вот в чем заключалась МногоХодовОчка

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Укладчик стекловаты

Осталось понять, зачем американцу покупать баксы, и откуда у них рубли

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Запопу Кусь

Не в деньгах счастье 😌
Может быть если вы обеднеете и пойдёте жить в лес то там вы встретите свою истинную любовь 💖🤗😊

1
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Иванов Иван

Медведя-хуманофила.

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