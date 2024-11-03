День 983: Минсельхоз, Минпромторг и ФАС назвали нецелесообразной установку предельных розничных цен на продукты

Минсельхоз, Минпромторг и ФАС считают нецелесообразным устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продукты из-за повышения их стоимости, передаёт «Интерфакс». Вместо этого ведомства планируют совместно с ритейлерами и профильными ассоциациями расширить список товаров, наценки на которые торговые сети будут ограничивать «добровольно».
Совочек ну вот же он прям стучится. Словно 80-е. И олимпиада, и война, и деградация всех институтов власти
Ну Игры Дружбы вроде были пару месяцев назад. Когда пьедестал занимали спортсмены, которых даже не было на соревнованиях. Учитесь, капиталисты!
На днях в центре одного города-милионника видел картинку:
сидит куча бабушек торгует с лотков, а рядом ребята в военной форме поют про тяжкую судьбу солдата. Накрыло дежавю начала 90х.
А вот и нет, мы на другом конце подковы 💁😸💖
только как всегда есть нюанс...в совочке всё было государственное и сам бизнес не страдал
Минсельхоз, Минпромторг и ФАС считают нецелесообразным устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продукты из-за повышения их стоимости.
А по телевизору сейчас сказали, что сливочное масло очень вредное.
Яйца тоже вредные, в них содержится холестерин.
И вообще жизнь — тлен. Не стоит за неё цепляться