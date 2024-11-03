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Артур Томилко
Деньги

День 983: Минсельхоз, Минпромторг и ФАС назвали нецелесообразной установку предельных розничных цен на продукты

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото ТАСС
Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 ноября: доллар — 97, 54 рубля (на 10 копеек больше, чем 2 ноября), евро — 106,14 рубля (на 30 копеек больше).

Кто и как адаптируется

Минсельхоз, Минпромторг и ФАС считают нецелесообразным устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продукты из-за повышения их стоимости, передаёт «Интерфакс». Вместо этого ведомства планируют совместно с ритейлерами и профильными ассоциациями расширить список товаров, наценки на которые торговые сети будут ограничивать «добровольно».

Минпромторг подготовил проект постановления об увеличении утильсбора на сельхозтехнику в пять раз в 2025 году, узнало ТАСС. Кроме того, с 2026-го по 2030 год планируется ежегодная индексация на 15%.

Российский бизнес английского автоконцерна Jaguar Land Rover выкупили местные топ-менеджеры, пишут «Ведомости» со ссылкой на изменения в ЕГРЮЛ. Детали сделки неизвестны.

Новости предыдущего дня, 2 ноября — здесь.

#новости

22 комментария
Либерал-смузихлеб 3.0

Совочек ну вот же он прям стучится. Словно 80-е. И олимпиада, и война, и деградация всех институтов власти

7
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Владимир Егоров

Ну Игры Дружбы вроде были пару месяцев назад. Когда пьедестал занимали спортсмены, которых даже не было на соревнованиях. Учитесь, капиталисты!

3
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Бонифаций на каникулах

На днях в центре одного города-милионника видел картинку:
сидит куча бабушек торгует с лотков, а рядом ребята в военной форме поют про тяжкую судьбу солдата. Накрыло дежавю начала 90х.

2
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Запопу Кусь

А вот и нет, мы на другом конце подковы 💁😸💖

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Serg Akimc

только как всегда есть нюанс...в совочке всё было государственное и сам бизнес не страдал

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S.Capusta

Минсельхоз, Минпромторг и ФАС считают нецелесообразным устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продукты из-за повышения их стоимости.

А по телевизору сейчас сказали, что сливочное масло очень вредное.
Яйца тоже вредные, в них содержится холестерин.

3
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Отрицательный Веган

И вообще жизнь — тлен. Не стоит за неё цепляться

1
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