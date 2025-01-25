День 1067: Gloria Jeans закрывает два производства в Ростовской области из-за их убыточности

Gloria Jeans закрывает свои швейные фабрики в Шахтах и Новошахтинске, узнал «РБК Ростов». Основатель компании Владимир Мельников заявил «Город N», что собственное швейное производство содержать не выгодно из-за отсутствия новых технологий для развития и нехватки специалистов.
А раньше их пакет был лучшим аксессуаром на улице. Минимум +5 к авторитету добавлял
Лучше только клетчатая сумка с рынка
Мой дедушка до сих пор в таком тормозки носит на завод
Это точно😁
Верните меня в те времена
Или наоборот!)
Вот на этом и погорели- бесплатные пакеты до добра не доводят :)