Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Право
Крипто
Маркетплейсы
Образование
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

День 1067: Gloria Jeans закрывает два производства в Ростовской области из-за их убыточности

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

День 1067: Gloria Jeans закрывает два производства в Ростовской области из-за их убыточности

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25-27 января 2025 года:

  • Доллар — 98,26 (на 84 копейки меньше, чем 24 января)
  • Евро — 103,19 рубля (на 47 копеек меньше).
  • Юань — 13,51 рубля (на 7 копеек меньше).

BTC на 14:40 мск стоит $104,5 тысячи, ETH — $3299, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Какие есть проблемы и трудности

Gloria Jeans закрывает свои швейные фабрики в Шахтах и Новошахтинске, узнал «РБК Ростов». Основатель компании Владимир Мельников заявил «Город N», что собственное швейное производство содержать не выгодно из-за отсутствия новых технологий для развития и нехватки специалистов.

Контекст

После ослабления в первой половине января курс рубля начал укрепляться и опустился ниже 100 рублей за доллар. «РБК Инвестиции» узнали у экспертов, продолжится ли восстановление нацвалюты и какие факторы будут на это влиять.

На российских маркетплейсах к ноябрю 2024 года больше всего новых брендов появилось в категории женского белья, постельных принадлежностей, а также товаров для автомобилистов. Число торговых марок в этих сегментах увеличилось на 27-28% год к году.

Новости предыдущего дня, 24 января — здесь.

#новости

25
2
8
1
3
1
244 комментария
Суцкевер Семен - Fond&Flow

А раньше их пакет был лучшим аксессуаром на улице. Минимум +5 к авторитету добавлял

66
4
Ответить
Спорное утверждение

Лучше только клетчатая сумка с рынка

21
Ответить
Станислав

Мой дедушка до сих пор в таком тормозки носит на завод

5
Ответить
Виктор Михайлов

Это точно😁

1
Ответить
Наталья Парфёнова

Верните меня в те времена

1
Ответить
клинский

Или наоборот!)

1
Ответить
Илья Фирсов

Вот на этом и погорели- бесплатные пакеты до добра не доводят :)

Ответить