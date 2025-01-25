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Евгения Евсеева
Деньги

Сервис «нейродубляжа» ElevenLabs привлёк инвестиции при оценке в $3 млрд — TechCrunch

В январе 2024 года его оценивали в $1,1 млрд.

  • По словам источников TechCrunch, компания привлекла $250 млн. Оценка составила от $3 млрд до $3,3 млрд.
  • Среди инвесторов — Iconiq Growth, а также Andreessen Horowitz, участвовавший в раунде на $80 млн, говорят собеседники издания. Обе компании, а также ElevenLabs не ответили на запросы.
  • На что пойдут инвестиции — неизвестно.
  • Источники также утверждают, что изначально компания собиралась привлечь инвестиции при оценке в $4 млрд, а официально о закрытии раунда сообщит в течение января 2025-го.
  • Компанию основали в 2022 году бывший ML-инженер Google Пётр Дабковски и бывший разработчик стратегий развёртывания Palantir Мати Станишевски. Стартап стал известен благодаря функции «нейродубляжа» видео на разные языки. В июне 2023 года его оценивали в $100 млн. В январе 2024-го — в $1,1 млрд.
Валерия Ильина
AI
Нейросеть ElevenLabs для озвучки текста: обзор и инструкция для новичков

Сервис сделает дубляж, озвучит аудиокнигу и сгенерирует подкаст из текста.

Нейросеть ElevenLabs для озвучки текста: обзор и инструкция для новичков

#elevenlabs #ии #новости

26
3
48 комментариев
Newes

плохое видео, плохой пример - у Heygen и у конкурентов уже давно есть липсинк

6
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Артем Шилин

HeyGen кстати голоса предлагают от 11labs (даже названия и сам звук совпадают). Мне кажется HeyGen именно на видео специализируются, а звук от партнеров

4
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Покушай булочек

Стандартная нейронка.. непонятно какой идиот ей бабло выделил

2
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TV

Так ElevenLabs только качественную генерацию голоса делает. Это не про видео

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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Страшно осознавать то, что уже есть "нейродубляж", который реально сложно отличить от настоящего видео

4
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ttonikaku

Я на улице видел стенд с рекламой салона очков. И там прям явно нейронка рисовала. Такое странное ощущение, когда совершенно невероятные лет десять назад технологии уже просачиваются в быт.

2
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Тимур Маркин

Должно же будет это как-то обозначаться.

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