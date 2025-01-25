Сервис «нейродубляжа» ElevenLabs привлёк инвестиции при оценке в $3 млрд — TechCrunch

В январе 2024 года его оценивали в $1,1 млрд.По словам источников TechCrunch, компания привлекла $250 млн. Оценка составила от $3 млрд до $3,3 млрд.Среди инвесторов — Iconiq Growth, а также Andreessen Horowitz, участвовавший в раунде на $80 млн, говорят собеседники издания. Обе компании, а также ElevenLabs не ответили на запросы.На что пойдут инвестиции — неизвестно.Источники также утверждают, что изначально компания собиралась привлечь инвестиции при оценке в $4 млрд, а официально о закрытии раунда сообщит в течение января 2025-го.Компанию основали в 2022 году бывший ML-инженер Google Пётр Дабковски и бывший разработчик стратегий развёртывания Palantir Мати Станишевски. Стартап стал известен благодаря функции «нейродубляжа» видео на разные языки. В июне 2023 года его оценивали в $100 млн. В январе 2024-го — в $1,1 млрд.Валерия ИльинаAI23 янвНейросеть ElevenLabs для озвучки текста: обзор и инструкция для новичков Сервис сделает дубляж, озвучит аудиокнигу и сгенерирует подкаст из текста.#elevenlabs #ии #новости
плохое видео, плохой пример - у Heygen и у конкурентов уже давно есть липсинк
HeyGen кстати голоса предлагают от 11labs (даже названия и сам звук совпадают). Мне кажется HeyGen именно на видео специализируются, а звук от партнеров
Стандартная нейронка.. непонятно какой идиот ей бабло выделил
Так ElevenLabs только качественную генерацию голоса делает. Это не про видео
Страшно осознавать то, что уже есть "нейродубляж", который реально сложно отличить от настоящего видео
Я на улице видел стенд с рекламой салона очков. И там прям явно нейронка рисовала. Такое странное ощущение, когда совершенно невероятные лет десять назад технологии уже просачиваются в быт.
Должно же будет это как-то обозначаться.