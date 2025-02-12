ЦБ опустил официальный курс доллара почти на 2 рубля — до 94 рублей

Санкции против биржевой инфраструктуры, банков и ряда крупных экспортёров вынуждают усилить процесс девалютизации. Сезонный импорт пока не восстановился, а эффект от январских барьеров против топливного флота не в полной мере отразился на потоках валюты из-за рубежа. Более того, жёсткий цикл ЦБ давит на спрос на валюту под импорт, а предложение валюты по бюджетному правилу вновь расширилось. С такой совокупностью факторов получается сильный дисбаланс на рынке