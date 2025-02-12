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Таня Боброва
Деньги

ЦБ опустил официальный курс доллара почти на 2 рубля — до 94 рублей

Курс евро — 98 рублей.

  • ЦБ опустил курс доллара на 13 февраля 2025 года на 1 рубль 75 копеек — до 94,05 рубля. Официальный курс упал ниже 95 рублей впервые с начала октября 2024 года, отмечают «РБК Инвестиции».
  • Официальный курс евро стал меньше на 1 рубль и 18 копеек и составил 98,01 рубля. Курс юаня — 12,77 рубля (меньше почти на 26 копеек).
  • Днём 12 февраля 2025 года курс доллара на межбанковском рынке опускался ниже 94 рублей. Евро падал до 97,21 рубля, юань — до 12,81 рубля. Эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер отмечал, что на рынке «явное превышение предложения валюты над спросом».

Санкции против биржевой инфраструктуры, банков и ряда крупных экспортёров вынуждают усилить процесс девалютизации. Сезонный импорт пока не восстановился, а эффект от январских барьеров против топливного флота не в полной мере отразился на потоках валюты из-за рубежа. Более того, жёсткий цикл ЦБ давит на спрос на валюту под импорт, а предложение валюты по бюджетному правилу вновь расширилось. С такой совокупностью факторов получается сильный дисбаланс на рынке

Михаил Зельцер, эксперт «БКС Экспресс»
  • О превышении предложения валюты над спросом говорит и старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. По его мнению, пока на рынках сохраняется «настолько выраженный дисбаланс», рубль останется сильным. Но до конца 2025 года ослабление рубля возобновится, полагали в «Альфа-Капитале».
  • В декабре 2024 года ЦБ сообщил, что поменял механизм расчёта официальных курсов валют к рублю. Теперь регулятор учитывает объединённые данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

#новости #курсывалют

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38 комментариев
Вадим Д.

Ух, что-то интересное грядёт, судя по всему.
А так хочется скучных новостей, рядовых и обычных. Что без преодолений и рывков с подскоками.

2
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S.Capusta

Доллар всё..

7
1
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Алексей Иванов

А так хочется скучных новостей, рядовых и обычных. Что без преодолений и рывков с подскоками.

Тебе надо просто переехать в Швецию))

2
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Алексей Иванов

На чем сейчас рынок держится?
Да, все верно)

2
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new_comment

Скорее всего, опять пшик.

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Rafa Ramazanoff

Цитирую:
💵Курс доллара вновь перевалит за 100-ку в ближайшее время

Нынешний курс не продержится больше трёх недель, — экономист Антон Любич дал комментарий для «Новостей Москвы»

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xsignes

Какой-то ноунейм бомж дал комментарии для какого-то ноунейм издания

4
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