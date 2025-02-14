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Полина Лааксо
Деньги

Эмитент крупнейшего стейблкойна USDT купил миноритарную долю в итальянском футбольном клубе «Ювентус»

Размер доли и стоимость не раскрыли.

  • Tether называет сделку своей инвестиционной структуры Tether Investments «важной стратегической вехой» и рассчитывает, что она позволит «повысить уровень синергии спортивной отрасли и рынка цифровых активов».
  • На фоне новостей акции «Ювентуса» подорожали более чем на 3%, до €2,6 за штуку. Фан-токен клуба JUV в первые минуты взлетел почти на 200%, пишет Coindesk. На 18:10 мск он стоит $2,3 за монету.
Источник фото: Reuters
Источник фото: Reuters
  • Tether — эмитент крупнейшего стейблкоина USDT, капитализация которого превышает $140 млрд. Чистая прибыль группы за 2024 год составила $13 млрд, а объём активов, обеспечивающих выпущенные токены, — $157,6 млрд.
  • Tether числится среди крупнейших держателей госдолга США: к четвёртому кварталу 2024 года его резервы в казначейских облигациях США выросли до $113 млрд. Bloomberg отмечает, что компания инвестирует в проекты из самых разных сфер: от ИИ и соцсетей до сельхозинфраструктуры и энергетики.
  • «Ювентус» — один из старейших футбольных клубов Италии и одна из крупнейших европейских команд. Его капитализация — свыше €960 млн. Контролирует «Ювентус» инвестиционная структура Exor семьи Аньелли.

#футбол #новости

4 комментария
Mikhail Medvedev

Ну купил и купил. Я вот капусту сегодня купил, и макароны. И что то не пишу об этом на vc

1
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Отрицательный Веган

@Полина Лааксо
Срочно дай новость, что СБП упал. Это ужас, я не могу перевести дилеру!

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Морковкин

Интересно понаблюдать к чему приведет слияние крипты и спорта

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June Limbs

Ни к чему, просто очередной способ отмывать бабло

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