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Евгения Евсеева
Деньги

Дональд Трамп поручил проработать «зеркальные» пошлины против торговых партнёров США

Вводить их президент США сможет уже после 1 апреля 2025 года.

  • Трамп поручил своей администрации проработать вопрос о введении ответных пошлин на товары стран, где действуют аналогичные меры против американских товаров, пишет Bloomberg. Взаимные пошлины были одним из предвыборных обещаний президента.
  • Он распорядился, чтобы Минторг и торговый представитель США предложили меры по каждой отдельной стране. Кандидат на пост министра торговли США Говард Латник сообщил, что «изучение вопроса» завершат к 1 апреля 2025 года. После этого Трамп сможет, «если захочет», вводить ответные пошлины.
  • Импортные сборы призваны компенсировать не только пошлины на американские товары, но и нетарифные барьеры, которые эти страны устанавливают в виде «несправедливых субсидий, регулирования, налогов на добавленную стоимость, обменных курсов, слабой защиты интеллектуальной собственности и других факторов, ограничивающих торговлю США».

  • Как пишет CNN, пошлины, вероятно, сильнее всего ударят по развивающимся странам — Индии, Бразилии, Вьетнаму и другим государствам Юго-Восточной Азии и Африки.

Полина Лааксо
Деньги
«Наиглупейшая торговая война в истории»: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая

Что грозит экономикам и какие товары подорожают.

Дональд Трамп. Источник фото: Reuters

#новости

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34 комментария
melkiyPadonok

После него разгребать будут лет 50

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S.Capusta

Не стоит принимать за чистую монету все, что говорит Трамп.
То, что он пока сделал - это вернул в обиход пластиковые трубочки. Дальше одни разговоры.

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Андрей

Он пиздабол. Пошлины в итоге он переносит. Угрозами живет

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Artur Kuramshin

Или каждый сам будет пошлины вводить на свое усмотрение, или перезапустят ВТО

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Слегка Придурковатый

Так их, трищ маёр!

1
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Кузя

его же повысили вроде

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Леня Смерчинский

натворит дел конечно дед

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