Дональд Трамп поручил проработать «зеркальные» пошлины против торговых партнёров США

Вводить их президент США сможет уже после 1 апреля 2025 года.Трамп поручил своей администрации проработать вопрос о введении ответных пошлин на товары стран, где действуют аналогичные меры против американских товаров, пишет Bloomberg. Взаимные пошлины были одним из предвыборных обещаний президента.Он распорядился, чтобы Минторг и торговый представитель США предложили меры по каждой отдельной стране. Кандидат на пост министра торговли США Говард Латник сообщил, что «изучение вопроса» завершат к 1 апреля 2025 года. После этого Трамп сможет, «если захочет», вводить ответные пошлины.Импортные сборы призваны компенсировать не только пошлины на американские товары, но и нетарифные барьеры, которые эти страны устанавливают в виде «несправедливых субсидий, регулирования, налогов на добавленную стоимость, обменных курсов, слабой защиты интеллектуальной собственности и других факторов, ограничивающих торговлю США».Как пишет CNN, пошлины, вероятно, сильнее всего ударят по развивающимся странам — Индии, Бразилии, Вьетнаму и другим государствам Юго-Восточной Азии и Африки.Полина ЛааксоДеньги2 февр«Наиглупейшая торговая война в истории»: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая Что грозит экономикам и какие товары подорожают. #новости
После него разгребать будут лет 50
Не стоит принимать за чистую монету все, что говорит Трамп.
То, что он пока сделал - это вернул в обиход пластиковые трубочки. Дальше одни разговоры.
Он пиздабол. Пошлины в итоге он переносит. Угрозами живет
Или каждый сам будет пошлины вводить на свое усмотрение, или перезапустят ВТО
Так их, трищ маёр!
его же повысили вроде
натворит дел конечно дед