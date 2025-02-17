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Полина Лааксо
Деньги

Банк «Санкт-Петербург» введёт комиссию за приём наличной валюты на сумму от $200 тысяч и более в календарные сутки

То же касается эквивалентов в других валютах.

  • Комиссия составит 10 рублей за $1. Изменения вступят в силу с марта 2025 года, следует из обновлённых тарифов. Внимание на них обратило Frank Media. Речь об иностранной валюте, которую зачисляют на счета физлиц.
  • С того же месяца «Санкт-Петербург» введёт комиссию за выкуп и размен банкнот номиналами $10, $20, $50 и $100 «всех выпусков, кроме банкнот серии NexGen, начиная с серии 2004 года».
Источник: Plus World
Источник: Plus World
  • Банк «Санкт-Петербург» находится под блокирующими санкциями США и Канады.

#новости #банксанктпетербург

1
1
11 комментариев
VVizyr

Т.е. ты туда принес бабки, ПРИНЕС, а с тебя еще и хомсу срубят? Намана...

7
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T rex

Раньше банки дрались за клиентов, теперь берут комсу за хранение денег)))
Крипта наше все, банки прошлый век...

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Alex Melnikoff
8
6
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Суцкевер Семен - Fond&Flow

На сколько простите?
Вы понимаете, что для бабушек это невыносимо? Как они теперь снимать деньги будут?

1
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Таир Бакиев

вы не поняли, это не на съем денег, это на их зачисление.

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Добрый бобр

10 рублей с доллара — это, конечно, не шутки...

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Zloy Sniper

Ну нужны банку наши доллары. Ну и хер с ним, с банком этим. Под матрацем надежнее.

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