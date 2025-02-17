Банк «Санкт-Петербург» введёт комиссию за приём наличной валюты на сумму от $200 тысяч и более в календарные сутки

То же касается эквивалентов в других валютах. Комиссия составит 10 рублей за $1. Изменения вступят в силу с марта 2025 года, следует из обновлённых тарифов. Внимание на них обратило Frank Media. Речь об иностранной валюте, которую зачисляют на счета физлиц.С того же месяца «Санкт-Петербург» введёт комиссию за выкуп и размен банкнот номиналами $10, $20, $50 и $100 «всех выпусков, кроме банкнот серии NexGen, начиная с серии 2004 года».Источник: Plus WorldБанк «Санкт-Петербург» находится под блокирующими санкциями США и Канады.#новости #банксанктпетербург
Т.е. ты туда принес бабки, ПРИНЕС, а с тебя еще и хомсу срубят? Намана...
Раньше банки дрались за клиентов, теперь берут комсу за хранение денег)))
Крипта наше все, банки прошлый век...
На сколько простите?
Вы понимаете, что для бабушек это невыносимо? Как они теперь снимать деньги будут?
вы не поняли, это не на съем денег, это на их зачисление.
10 рублей с доллара — это, конечно, не шутки...
Ну нужны банку наши доллары. Ну и хер с ним, с банком этим. Под матрацем надежнее.